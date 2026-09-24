Niềm vui lớn sau hơn một thập niên chờ đợi

Hành trình gian nan

Trước khi dự án bê tông hóa được triển khai, giao thông dẫn vào hai thôn Nậm Trà và Nậm Phảng là một thử thách cực lớn với bất kỳ ai. Tuyến đường cấp phối cũ nằm vắt ngang qua những vách núi cao, địa hình độ dốc lớn, nhiều khe suối và liên tục phải chịu sự tàn phá của thiên tai. Cứ mỗi mùa mưa lũ tới, con đường lại sạt lở nghiêm trọng, xuất hiện hàng loạt ổ gà, ổ voi chực chờ gây tai nạn cho người qua lại.

Đường lên thôn Nậm Trà, Nậm Phảng khi trời mưa.

Thầy Nguyễn Trọng Huỳnh - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Gia Phú, người đã gắn bó với ngành giáo dục vùng cao hơn hai mươi năm, nhớ lại: “Trước đây, đường rất xấu, đi lại vô cùng khó khăn và hiểm trở. Những hôm trời mưa, việc đi lại vất vả tới mức khi lên đến điểm trường thì thầy cô đã mệt nhoài. Rào cản giao thông không chỉ kéo dài thời gian di chuyển từ nhà đến trường mà còn khiến việc chăm sóc, duy trì sĩ số học sinh gặp vô vàn trở ngại”.

Không chỉ làm vất vả người gieo chữ hay cản bước chân em nhỏ đến trường, hạ tầng yếu kém chính là nguyên nhân cốt lõi kìm hãm sự phát triển kinh tế của hai thôn Nậm Trà, Nậm Phảng.

Người dân nơi đây vốn chăm chỉ, cần cù, ngô, thóc, rau củ quả hay vật nuôi do bà con làm ra đều có chất lượng rất tốt. Tuy nhiên, vì con đường gập ghềnh hiểm trở, việc thương lái đưa xe vào tận nơi thu mua là điều gần như không thể.

Ông Tẩn Kiềm Mình, Trưởng thôn Nậm Phảng bộc bạch: “Nhiều năm qua, đường sá khó khăn khiến bà con luôn bị thương lái ép giá. Mặc dù giá thị trường cao nhưng tiểu thương vào đây thu mua chỉ trả giá rất thấp do tính chi phí vận chuyển cao”.

Niềm vui bên tuyến đường mới dần hiện hữu

Thấu hiểu những trăn trở và mong mỏi chính đáng của Nhân dân, dự án nâng cấp tuyến đường lên thôn Nậm Trà, Nậm Phảng đã được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 22 tỷ đồng. Tuyến đường mới có tổng chiều dài 13,6 km, mặt đường rộng 3,5 m, kết cấu bê tông xi măng dày 20 cm.

Ngầm tràn trên đường dẫn vào thôn Nậm Trà, Nậm Phảng mùa mưa lũ...

... nay đã được thay thế bằng cây cầu bê tông cốt thép vững chắc.

Tuyến đường phục vụ việc đi lại cho hơn 300 hộ dân - chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao và đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối liên xã giữa Gia Phú với xã Mường Bo.

Với tinh thần quyết liệt từ các cấp, ngành và Nhân dân, đến nay, khối lượng thi công đã đạt khoảng 70%.

Tranh thủ những ngày nắng, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đổ bê tông tuyến đường lên thôn Nậm Trà, Nậm Phảng.

Được biết, việc thi công tuyến đường ở địa hình vùng cao với độ dốc lớn, lắm khe suối là cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, khó khăn về tự nhiên đã được bù đắp bằng sự đồng lòng của Nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, bà con hai thôn Nậm Trà và Nậm Phảng đã tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng mà không đòi hỏi đền bù, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công.

Giờ đây, khi tuyến đường đang dần hoàn thiện, diện mạo của vùng cao Nậm Trà, Nậm Phảng như được khoác lên mình tấm áo mới. Con đường đất ngày nào giờ nhường chỗ cho mặt đường bê tông rộng rãi, an toàn.

Thầy Nguyễn Trọng Huỳnh phấn khởi cho biết thêm: “Khi con đường hoàn thiện, các thầy cô giáo sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức đi lại. Nhờ đó, có thể dồn toàn bộ tâm trí, quỹ thời gian để nâng cao chất lượng giảng dạy và quan tâm nhiều hơn đến các em học sinh”.

Con đường bê tông không chỉ giải quyết bài toán giao thông trước mắt mà còn mở ra định hướng phát triển kinh tế bền vững cho xã Gia Phú. Khi hạ tầng thông suốt, nông sản hay gia súc, gia cầm của bà con sẽ được thương lái vào tận nơi thu mua với giá cao, không còn tình trạng bị ép giá hay dập hỏng.

Đặc biệt, đây là tiền đề để địa phương thực hiện các mục tiêu chiến lược dài hạn.

Nhận thấy tiềm năng khí hậu và thổ nhưỡng vùng cao, Đảng ủy xã Gia Phú đã ban hành nghị quyết chuyên đề và kế hoạch phát triển vùng cây dược liệu.

Tuyến đường hoàn thành giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn.

Ông Lưu Hoàng Điểu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Phú cho biết: Xã đang triển khai mô hình trồng thí điểm từ 2 - 3 ha cây đương quy ở thôn Nậm Trà, Nậm Phảng. Khi tuyến đường giao thông được hoàn thiện, xã sẽ tiếp tục mở rộng diện tích cây dược liệu và chủ động kết nối với vùng du lịch cộng đồng, phát huy nét văn hóa bản địa đặc sắc của đồng bào người Dao. Sự kết hợp giữa nông nghiệp hàng hóa và du lịch sinh thái hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp bà con vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

Những dốc đứng năm xưa nay đã thay bằng con đường bê tông phẳng lỳ uốn lượn qua những triền núi. Tiếng cười rộn rã của em nhỏ trên đường đến trường, tiếng động cơ rộn ràng của những chuyến xe chở nông sản nối nhau xuôi ngược là minh chứng rõ nhất cho một cuộc sống ấm no, tươi sáng đang nảy mầm trên vùng đất Nậm Trà, Nậm Phảng.