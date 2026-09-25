Niềm vui khi nước sạch sông Đà về tới Hữu Bằng, xã Tây Phương

Từ chỉ đạo của thành phố đến dòng nước về từng gia đình

Câu chuyện nước sạch ở Hữu Bằng được người dân kiến nghị trong nhiều năm. Trước đây, một số khu vực trên địa bàn chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm từ các trạm cấp nước trên địa bàn. Theo phản ánh của người dân, nguồn nước có thời điểm vàng đục, nhiều cặn và có mùi tanh. Nhiều gia đình phải tự trang bị hệ thống lọc tổng, máy lọc RO và thường xuyên thay lõi lọc nhưng vẫn chưa thực sự yên tâm.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Đức Lượng giám sát việc chuyển đổi nguồn nước từ nước ngầm sang nước sạch sông Đà ngày 25-9. Ảnh: Công Phương

Cuối năm 2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội kiểm định và thông báo nguồn nước do đơn vị cung cấp có một số chỉ tiêu chưa đạt quy chuẩn. Trước phản ánh của người dân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND xã Tây Phương và các đơn vị cấp nước liên quan kiểm tra, làm rõ, đồng thời yêu cầu có biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt an toàn cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Đức Lượng cho biết, sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, UBND xã Tây Phương đã làm việc với các đơn vị cung cấp nước và các cơ quan cấp trên để thúc đẩy việc chuyển đổi nguồn cấp. UBND xã Tây Phương đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các đơn vị cấp nước về tiến độ đấu nối, sử dụng nguồn nước sạch sông Đà tại các thôn Hữu Bằng 1, Hữu Bằng 2, Hữu Bằng 3. Đến thời điểm hiện tại, 100% hộ dân trên địa bàn xã Tây Phương đã được sử dụng nước sạch sông Đà.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương, sau khi đấu nối, yêu cầu quan trọng nhất là duy trì nguồn nước thường xuyên, liên tục cho người dân. Xã đã yêu cầu các đơn vị cấp nước phải tập trung nhân lực, phương tiện để bảo đảm cấp nước ổn định 24/7.

Cùng với đó, nguồn nước cung cấp phải bảo đảm đúng nguồn nước mặt sông Đà theo cam kết. Các đơn vị không được tự ý đấu nối hoặc pha trộn với nguồn nước khác không bảo đảm quy chuẩn. Các trạm nước ngầm cũ được phối hợp quản lý theo quy định, làm nguồn nước dự trữ theo chỉ đạo của thành phố.

Mong mỏi nhiều năm thành hiện thực

Ngày nước sạch sông Đà về đến Hữu Bằng, người dân rất vui bởi đây không phải một thay đổi xa vời, mà là câu chuyện diễn ra ngay trong căn bếp, phòng tắm, bể chứa nước của mỗi gia đình.

Ông Nguyễn Văn Bảy trao đổi với phóng viên. Ảnh: Công Phương

Ông Nguyễn Văn Bảy, thôn Hữu Bằng 1 cho biết, gia đình mong mỏi sử dụng nước sạch sông Đà từ lâu. Khi nước sông Đà được đấu nối, điều ông mong muốn trước hết là chất lượng nước được bảo đảm, tiếp đó là nguồn nước được duy trì đều đặn và không bị pha trộn với nguồn nước khác.

Ông Bảy cũng bày tỏ, muốn gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo UBND thành phố, xã Tây Phương cũng như ở thôn đã quan tâm giải quyết vấn đề nước sạch của người dân.

Ông Nguyễn Văn Sáu yên tâm khi được sử dụng nước sạch sông Đà. Ảnh: Công Phương

Với ông Nguyễn Văn Sáu, thôn Hữu Bằng 3, chung niềm phấn khởi: “Nước sông Đà bảo đảm chất lượng, lượng nước không bị đứt đoạn nên chúng tôi rất yên tâm. Cảm ơn lãnh đạo thôn, xã và nhất là lãnh đạo thành phố đã quan tâm trong thời gian qua, bỏ ra nhiều công sức để bảo đảm nước sạch cho người dân”, ông Sáu nói.