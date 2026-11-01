Niềm vui được khám sức khỏe định kỳ

Bà H’Pơt Byă ở buôn Kmrơng Prông A, phường Tân An, cho biết: “Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ được khám sức khỏe định kỳ. Chỉ khi đau ốm hoặc bệnh trở nặng mới đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh”. Khi biết địa phương triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí, bà H’Pơt Byă tham gia ngay để được kiểm tra toàn diện tình trạng sức khỏe bản thân. Theo bà H’Pơt Byă, trước đây cứ nghĩ có bệnh mới đi khám nên không nắm rõ tình trạng sức khỏe của mình. Nay được các bác sĩ thăm khám, làm xét nghiệm và tư vấn cụ thể, bà hiểu rõ hơn các bệnh đang mắc cũng như cách theo dõi, điều trị. Bác sĩ còn hướng dẫn bà chế độ ăn uống phù hợp để bảo vệ sức khỏe. Ông Y Vinh Niê cùng ở buôn Kmrơng Prông A, trước đây cũng chưa bao giờ đi khám sức khỏe định kỳ do điều kiện kinh tế còn khó khăn. Sau khi được các bác sĩ khám, tư vấn, ông đã thay đổi nhận thức trong việc chăm sóc sức khỏe. “Bác sĩ dặn tôi tuổi đã cao nên hạn chế uống rượu, bia, ngủ nghỉ đúng giờ, ăn uống điều độ để bảo vệ sức khỏe. Những lời dặn dò đó rất thiết thực, tôi sẽ cố gắng thực hiện theo để giữ gìn sức khỏe”, ông Y Vinh Niê cho biết.

Bác sĩ khám sức khỏe cho người dân ở phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Phường Tân An là một trong 4 đơn vị được tỉnh Đắk Lắk lựa chọn triển khai thí điểm chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân năm 2026. Từ đó, phường đã chủ động chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để chương trình được triển khai hiệu quả. Sau đợt khám sức khỏe và sàng lọc bệnh cho người cao tuổi lần này, địa phương sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia, phấn đấu đến cuối năm 2026, có 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe theo chương trình. Cùng với đó, phường sẽ đẩy mạnh số hóa hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe đồng bộ, phục vụ công tác chăm sóc và quản lý sức khỏe người dân lâu dài.