Niềm vui đến lớp ở Hương Nê

Học sinh lớp 5, Điểm trường Hương Nê, Trường PTDT bán trú TH và THCS Hiệp Lực trong giờ học.

Trong lớp 1 có hơn 10 học sinh, cô giáo đang hướng dẫn các em viết chữ ghép. Những đứa trẻ với làn da rám nắng chăm chú nhìn bảng, nắn nót từng nét chữ. Ở góc lớp, Trâm nâng niu chiếc bảng nhỏ, khoe những con chữ vừa viết được, gương mặt rạng rỡ. “Con thích đi học vì đến lớp rất vui. Con thích nhất môn Tiếng Việt. Con biết đọc rồi”, Trâm hồn nhiên chia sẻ.

Niềm vui ấy cũng lấp lánh trong ánh mắt của nhiều học sinh nhỏ tuổi ở Điểm trường. Từ chỗ chưa biết chữ, các em dần biết đánh vần, đọc thành tiếng, tự viết tên mình. Những bài học tưởng chừng giản dị lại mở ra trước mắt trẻ thơ một thế giới rộng lớn hơn, giúp các em từng bước khám phá những điều mới mẻ.

Lên lớp 4, em Hoàng Minh Khang đã có những suy nghĩ riêng về việc học và tương lai. Nhà cách trường 4km, hằng ngày em được bố đưa đến lớp. Khang thích chơi cùng bạn bè, học Toán, Tiếng Việt và tìm hiểu những bài học về quê hương, đất nước. Em mong trường có thêm tivi để phục vụ việc học tập, đồng thời ấp ủ ước mơ trở thành chú bộ đội. “Con ước mơ sau này trở thành chú bộ đội để góp phần bảo vệ đất nước yên bình”, Khang nói.

Học sinh ăn trưa tại điểm trường Hương Nê, xã Hiệp Lực.

Đến trưa, một số học sinh được bố mẹ đón về nhà. Những em ở xa hoặc gia đình bận công việc ở lại trường ăn trưa, chờ học buổi chiều. Bữa ăn của các em cũng khá đơn giản: có em mang cơm từ nhà, có em mua xôi từ sáng hoặc được bố mẹ cho tiền ăn tại trường.

Em Bàn Văn Toàn, học sinh lớp 3, nhà cách trường 6km. Buổi sáng, mẹ đưa em đến lớp, buổi chiều lại đón về. Nhắc đến ước mơ, gương mặt em sáng bừng rồi nói: “Con rất thích đi học. Sau này, con ước mơ làm chú công an”.

Những ước mơ của học sinh Hương Nê mộc mạc nhưng chứa đựng niềm tin vào tương lai. Đó có thể là mong muốn trở thành chú bộ đội, công an để bảo vệ bình yên cho đất nước hay đơn giản là được tiếp tục học chữ, có thêm kiến thức để cuộc sống sau này tốt đẹp hơn.

Với các gia đình trong thôn, Điểm trường gần nhà giúp việc học của con em thuận tiện hơn. Ông Hoàng Văn Du, người dân thôn Hương Nê có con đang học lớp 5, cho biết: Gia đình vui khi thấy con được đến lớp, có thêm kiến thức và trưởng thành qua từng năm học. Tôi mong con tiếp tục được học hành đầy đủ để sau này có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống.

Cô giáo Trần Thị Thơ, giáo viên Điểm trường Hương Nê, nhận xét: Đa số các em ngoan ngoãn, lễ phép. Tôi mong học sinh chăm chỉ học tập, có đủ đồ dùng học tập và nhận được sự quan tâm cần thiết để việc học ngày càng tiến bộ; mong các em tích lũy được kiến thức, biết sống tốt và trở thành những người có ích khi trưởng thành.

Ở Hương Nê, mỗi ngày đến lớp là một ngày các em được học thêm điều mới, được vui chơi cùng bạn bè và nuôi dưỡng những ước mơ đầu đời. Với trẻ em vùng cao, một điểm trường gần nhà giúp con đường đến lớp bớt xa, hành trình học chữ thêm thuận lợi.