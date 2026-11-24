Hòa chung niềm vui ấy, các văn nghệ sĩ - những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đã chia sẻ niềm vui khi đất nước có một ngày riêng để tôn vinh văn hóa, bày tỏ niềm tự hào về những đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ đối với sự phát triển của văn hóa nước nhà; đồng thời chia sẻ suy nghĩ về trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Các nghệ nhân và đại diện cộng đồng các xã, phường trực tiếp tham gia trình diễn, giới thiệu những giá trị di sản được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ niềm vui đến trách nhiệm

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho rằng, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 không chỉ là ngày dành riêng cho những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật mà trước hết phải là ngày của toàn dân. Đây là dịp để mỗi người dân được tiếp cận, hưởng thụ những thành quả văn hóa, đồng thời nhận thức rõ hơn vai trò của mình trong việc gìn giữ, sáng tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Theo Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà còn chính là chủ thể làm nên những sản phẩm văn hóa, từ văn hóa gia đình, văn hóa ứng xử đến những giá trị tinh thần được hình thành trong đời sống cộng đồng. Vì vậy, ý nghĩa của ngày 24/11 cần được lan tỏa rộng rãi, để văn hóa thực sự hiện diện trong đời sống hằng ngày, trở thành mối quan tâm và trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi kỳ vọng, Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ trở thành dịp để người dân cùng tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, được thưởng thức và trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Điều này không chỉ bồi đắp tình yêu và niềm tự hào dân tộc, mà còn khơi dậy tinh thần chủ động của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong công cuộc xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chia sẻ, việc Đảng, Nhà nước quyết định để có một Ngày Văn hóa Việt Nam - ngày lễ của đất nước và người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương là niềm vinh dự lớn đối với những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật. Sự quan tâm, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội không chỉ khẳng định vị trí của văn hóa trong đời sống đất nước, mà còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ trong suốt chặng đường lịch sử.

Nhìn lại hơn 80 năm xây dựng và phát triển nền văn hóa cách mạng, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi cho rằng, những thành tựu trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, âm nhạc, sân khấu… đang dần trở thành những di sản có giá trị, góp phần làm phong phú thêm nền tảng tinh thần của dân tộc.

Tuy nhiên, theo Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi, sự tôn vinh cũng đặt lên vai những người làm văn hóa, nghệ thuật trách nhiệm lớn hơn. Đây là thời điểm để đội ngũ văn nghệ sĩ nắm bắt cơ hội, phát huy nội lực sáng tạo, tiếp tục tạo ra những tác phẩm có chất lượng, có sức lay động và chinh phục công chúng. Sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước không chỉ dừng lại ở việc đầu tư cơ sở vật chất, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để khơi dậy khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, mỗi lĩnh vực nghệ thuật.

Là người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi nhấn mạnh yêu cầu phải nâng cao chất lượng sáng tác, để âm nhạc có những tác phẩm hay hơn, hấp dẫn hơn. Ông cho rằng các lĩnh vực nghệ thuật luôn có sự gắn kết, bổ trợ lẫn nhau, từ thơ ca, âm nhạc đến hội họa, điện ảnh, sân khấu… Vì vậy, sự phát triển của âm nhạc cũng cần đặt trong dòng chảy chung của đời sống văn hóa, nghệ thuật. Nghệ sĩ hy vọng đội ngũ văn nghệ sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống sáng tạo, tận dụng những điều kiện thuận lợi của giai đoạn mới để có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc, đáp ứng sự mong đợi của công chúng và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam.

Phấn khởi và tự hào

Phát triển đất nước phải dựa trên nền tảng văn hóa vững chắc, phát huy sức mạnh con người Việt Nam. Ảnh: Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc

Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu tiên đất nước có Ngày Văn hóa Việt Nam, đây là sự ghi nhận có ý nghĩa lớn lao đối với những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm đối với văn nghệ sĩ trong việc đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa nước nhà.

Với tư cách vừa là một công dân, vừa là nghệ sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ cho rằng, những người làm văn hóa cần nỗ lực nhiều hơn để đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến với đông đảo công chúng, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Điều quan trọng là trong quá trình hội nhập, văn hóa Việt Nam phải giữ được bản sắc riêng nhưng cũng không ngừng đổi mới, tiếp thu những thành tựu tiến bộ để bắt kịp sự phát triển chung của thế giới. “Với những người làm nghề ca hát, tiếng hát và các tác phẩm âm nhạc chính là phương tiện để chuyển tải những giá trị ấy đến với công chúng”, Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ bày tỏ.

Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung, nguyên diễn viên Đoàn Kịch Công an nhân dân chia sẻ, bà rất vui mừng khi lần đầu tiên đất nước có Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo nghệ sĩ, văn hóa là tài sản chung của cả dân tộc, là không gian kết nối các thế hệ, từ những nghệ sĩ gạo cội đến lớp trẻ hôm nay. Vì vậy, ngày này không chỉ là dịp những người làm văn hóa mong đợi, mà còn cần được lan tỏa đến đông đảo cộng đồng, để mọi người cùng nhận thức rõ hơn về giá trị của văn hóa và trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối những giá trị ấy.

Quan tâm đến việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống, Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung cho rằng sân khấu là loại hình nghệ thuật có những đặc thù riêng trong việc tiếp cận công chúng. Để sân khấu có thể đến với đông đảo khán giả, những người làm nghề luôn phải trăn trở tìm hướng đổi mới, làm sao vừa giữ được nét truyền thống, vừa có cách thể hiện phù hợp với đời sống hiện đại. Theo bà, hội nhập nhưng không hòa tan, đổi mới nhưng không đánh mất bản sắc là điều mà các nghệ sĩ sân khấu cần hướng tới.

Với Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung, việc có thêm Ngày Văn hóa Việt Nam là mong mỏi của nhiều thế hệ người làm nghề. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những người đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật mà còn là cơ hội để mỗi nghệ sĩ nhìn lại chặng đường đã qua, suy nghĩ về trách nhiệm của mình trong tương lai. Nghệ sĩ bày tỏ sự trân trọng đối với Đảng, Nhà nước khi đã lựa chọn một ngày chung để tôn vinh văn hóa, đồng thời kỳ vọng ngày này sẽ góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

Phấn khởi và tự hào trong lần đầu tiên tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam - ngày lễ của đất nước, nhạc sĩ Cát Vận bày tỏ, đây không chỉ là niềm vui của riêng giới văn nghệ sĩ, mà còn là niềm tự hào của tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Trong niềm vui ấy, nhạc sĩ Cát Vận nghĩ nhiều đến các thế hệ tiền nhân, những người đã dành tâm huyết và cống hiến cho nền văn hóa dân tộc, nhạc sĩ mong muốn các thế hệ trẻ sẽ tiếp nối theo bước cha ông, trong công cuộc bảo vệ, gìn giữ và phát triển văn hóa nước nhà.

Nhạc sĩ Cát Vận đặc biệt nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Theo ông, việc chọn ngày 24/11 làm Ngày Văn hóa Việt Nam còn gợi nhắc một dấu mốc lịch sử đặc biệt. Ngày này chỉ cách thời điểm toàn quốc kháng chiến 19/12 chưa đầy một tháng. “Trước khi tiếng súng kháng chiến vang lên, văn hóa đã được xác định là một mặt trận quan trọng, có vai trò soi đường, khơi dậy tinh thần và ý chí của dân tộc”, nhạc sĩ Cát Vận chia sẻ.

Từ góc nhìn của một người làm nghệ thuật, nhạc sĩ Cát Vận cho rằng, với người Việt Nam, ngày nào cũng có thể là ngày văn hóa, bởi văn hóa hiện diện trong đời sống qua từng câu ca, điệu hát, từng làn điệu nghệ thuật của ba miền, qua những tác phẩm của cha ông và các thế hệ nghệ sĩ. Chính những giá trị được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ ấy đã làm nên bản sắc của một dân tộc không chỉ kiên cường trong đấu tranh giành độc lập, mà còn có truyền thống văn hóa lâu đời, giàu bản sắc. Vì vậy, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp tôn vinh văn hóa, để mỗi người thêm trân trọng những giá trị đã làm nên cốt cách, tâm hồn dân tộc.

Niềm vui trong Ngày Văn hóa Việt Nam của các văn nghệ sĩ không chỉ nằm ở sự tôn vinh, mà còn ở những kỳ vọng về tương lai của đời sống văn hóa, nghệ thuật. Đó là mong muốn có thêm những điều kiện thuận lợi để sáng tạo, có những tác phẩm chất lượng để chinh phục công chúng, có không gian để các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát triển, đồng thời đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.