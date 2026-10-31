Niềm vui của NSND Trần Văn Thuỷ 'Chuyện tử tế' ở tuổi 86

Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương (TFS) vừa kỷ niệm 70 năm thành lập. Bên cạnh việc ôn lại những thành tích của các thế hệ người làm phim, Hãng dành phần lớn thời lượng để tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh trong quá trình làm phim từ cuối thập niên 1960, cảm ơn gia đình các liệt sĩ của Hãng, tri ân các NSND các thời kỳ cũng như những nghệ sĩ đã giành Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước.

Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương tròn 70 tuổi.

NSƯT Nguyễn Quang Tuấn - Chủ tịch Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương - cho rằng nếu các thế hệ đi trước đã dũng cảm cầm máy giữa chiến trường thì thế hệ hôm nay rèn bản lĩnh làm chủ công nghệ, bảo vệ sự thật và gìn giữ những giá trị nhân văn giữa những biến động của thời đại.

Vinh danh các nghệ sĩ là liệt sĩ của Hãng.

"70 năm là một di sản lớn lao, đồng thời cũng là một trách nhiệm lớn lao. Với lòng tự hào và biết ơn sâu sắc vào quá khứ, với niềm tin vào sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của đội ngũ hôm nay, chúng ta quyết tâm xây dựng Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống và sứ mệnh lịch sử của mình", ông nói.

NSƯT Trịnh Quang Tùng tri ân các thế hệ đi trước:

NSƯT Trịnh Quang Tùng - Phó TGĐ Phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương trong bài phát biểu gửi tới các thế hệ đi trước lòng biết ơn sâu sắc về sự nghiệp họ đã gây dựng, gìn giữ và trao lại cho thế hệ hiện tại. "Xin trân trọng gửi tới các thế hệ tiền bối lòng biết ơn. Với chúng tôi, tri ân cũng là lời nhắc nhở phải tiếp tục làm nghề nghiêm túc, có trách nhiệm, xứng đáng với những gì các thế hệ đi trước đã gửi gắm", anh nói.

NSND Trần Văn Thuỷ ở tuổi 86.

Có mặt trong ngày vui của Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương có NSND Trần Văn Thuỷ - vị đạo diễn đứng sau hai quả 'bom tấn' của làng phim tài liệu Việt Nam 4 thập kỷ trước là Chuyện tử tế và Hà Nội trong mắt ai. Ông là nghệ sĩ lớn tuổi nhất góp mặt tại sự kiện và cũng là đạo diễn hiếm hoi được điểm cả 2 bộ tác phẩm ông làm trong phim tài liệu nhìn lại 70 năm của TFS.

NSND Trần Văn Thuỷ chia sẻ về tính thời sự của phim "Chuyện tử tế":

Ông chia sẻ với VietNamNet: "Hôm nay là một sự kiện đặc biệt của Hãng nhân chặng đường 70 năm. Tôi cũng đã đồng hành cùng với Hãng từ nhiều năm trước, trong đó có 2 bộ phim tiêu biểu của tôi cũng được nhắc đến trong số những các bộ phim tiêu biểu của Hãng.

Cảm ơn bạn đã nhắc đến bộ phim mà dư luận rất quan tâm, đó là Chuyện tử tế. Bộ phim ấy không phải là của tôi mà là của cuộc đời. Tất cả những người xuất hiện ở trên phim là thật chứ không có kịch bản sẵn. Tôi có thể nói chắc chắn với bạn một điều rằng trong lịch sử điện ảnh của Việt Nam, chưa có một bộ phim nào có sức sống lâu bền như bộ phim Chuyện tử tế.

Tôi rất bằng lòng với lễ tổng kết hôm nay. Đứng về mặt hình thức hay trách nhiệm thì Hãng đã làm rất tốt bổn phận của mình trong hoàn cảnh hiện tại. Tôi cũng rất ngạc nhiên là thế hệ trẻ bây giờ họ điểm lại tất cả những gì thế hệ của chúng tôi và thế hệ trước đó để nghĩ ngợi, suy ngẫm. Nhưng vấn đề là bây giờ anh làm tiếp cái gì mới là quan trọng".

Cục trưởng Cục Điện ảnh tặng hoa cho các NSND của Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương.

Ngày 15/3/1953, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 147/SL, đặt nền móng cho nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam. Đến năm 1956, Xưởng phim Thời sự Tài liệu được tách từ Xưởng phim Việt Nam thành đơn vị độc lập, đánh dấu sự ra đời của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương ngày nay.

Ngày 22/2/1982, Hãng được đổi tên thành Xí nghiệp phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. Với quy mô mở rộng (có năm đạt 80 bộ phim), Hãng sản xuất nhiều tác phẩm ghi dấu ấn như: Đường dây lên sông Đà, Một phần 50 giây cuộc đời, Tiếng nổ định hướng, Cánh kiến đỏ, Hà Nội trong mắt ai, Chuyện tử tế...

Thứ trưởng Bộ VHTTDL tặng hoa tri ân các gia đình liệt sĩ của Hãng.

Đến ngày 30/3/1989, đơn vị chính thức mang tên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. Từ ngày 18/2/1998, Hãng chuyển sang mô hình Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích. Đội ngũ nghệ sĩ được khuyến khích tìm tòi phong cách sáng tác mới, mang về hàng loạt giải thưởng quốc tế lớn cho các tác phẩm tiêu biểu như: Chuyện tử tế, Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai, Nơi chiến tranh đã đi qua, Trở lại Ngư Thủy, Chị Năm khùng, Vì cuộc sống bình yên, Những nẻo đường công lý, Chốn quê.

Từ năm 2010, Hãng chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. Trải qua 70 năm phát triển, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã xây dựng một di sản nghệ thuật đồ sộ với hơn 1.500 phim thời sự, phóng sự, trên 2.300 phim tài liệu và hơn 300 phim khoa học. Nguồn lực con người của Hãng qua 5 thế hệ làm phim bao gồm: 16 NSND, 47 NSƯT, 1 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 14 Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

15 nghệ sĩ của Hãng được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Ảnh: BTC

Video: Quỳnh An