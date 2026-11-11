Niềm vui của người dân vùng sạt lở khi đón nhận mảnh đất mới để an cư

Xóa bỏ nỗi lo sạt lở

Ngày 11/11, tại khu tái định cư Xa Mang, xã Sơn Điện, Thanh Hóa, không khí xây dựng nhà cửa vẫn đang diễn ra rộn ràng. Trên khu đất bằng phẳng giữa núi rừng, một số hộ dân đã đưa vật liệu, thuê nhân công, dựng nhà sau hơn một năm phải sống trong nỗi lo sạt lở.

Khu tái định cư được đầu tư đồng bộ hạ tầng, có đường giao thông, điện và hệ thống cấp nước. Những lô đất nền vừa được bàn giao cho người dân, mở ra cơ hội ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, thay vì tiếp tục đối mặt với nguy cơ thiên tai ở nơi ở cũ.

Bản Xa Mang trước đây nằm dưới chân núi có nguy cơ sạt lở cao.

Bản Xa Mang trước đây nằm giữa vùng núi cao, nơi nhiều thế hệ người dân gắn bó với nương rẫy và cuộc sống vùng biên. Tuy nhiên, trận lũ quét do ảnh hưởng của bão số 5 vào tháng 8/2025 đã làm thay đổi cuộc sống của cả bản.

Bà Vi Thị Khiêm, 72 tuổi, là một trong những người gắn bó với bản từ những ngày đầu thành lập năm 1994. Hơn ba thập kỷ sống giữa núi rừng, bà nói chưa từng chứng kiến trận lũ nào dữ dội như cuối tháng 8 năm ngoái.

Chiều 26/8/2025, sau nhiều giờ mưa lớn, người dân đang dọn dẹp nhà cửa thì bất ngờ nghe tiếng động lớn từ phía núi. Đất đá, cây cối cùng dòng nước lũ từ trên cao ào xuống, tràn qua khu dân cư.

Thiên tai gây thiệt hại lớn về nhà ở, trường học và sản xuất nông nghiệp. Gần 200 người thuộc 34 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhiều vị trí xuất hiện nguy cơ sạt lở, khiến khu vực không còn bảo đảm an toàn để tiếp tục sinh sống lâu dài.

"Nỗi sợ hãi vẫn ở trong tâm trí mọi người, giờ đây sắp có nơi ở mới, sẽ thoát khỏi cảnh sạt lở chúng tôi rất mừng", bà Khiêm nói.

Người dân có mặt đông đủ trong ngày nhận đất nền để xây dựng nhà cửa. (Ảnh: UBND xã Sơn Điện)

Mong có nhà mới trước Tết

Sau trận lũ, mỗi mùa mưa đến lại trở thành nỗi ám ảnh với người dân. Ông Phạm Bá Tiềm cho biết, trước đây gia đình luôn thấp thỏm mỗi khi trời mưa lớn, lo đất đá từ trên núi có thể tiếp tục đổ xuống bất cứ lúc nào.

Nỗi lo ấy phần nào được giải tỏa khi gia đình ông vừa bốc thăm nhận lô đất tại khu tái định cư. Hiện ông đang chuẩn bị vật liệu, nhân công để dựng lại nhà cửa.

"Chúng tôi rất phấn khởi khi được chuyển đến nơi ở mới an toàn. Gia đình đang cố gắng xây nhà để kịp đón Tết 2027", ông Tiềm chia sẻ.

Các hộ dân được bốc thăm để chọn lô đất của gia đình. (Ảnh: UBND xã Sơn Điện)

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Điện, cho biết, ngày 5/11, UBND xã Sơn Điện tổ chức bàn giao đất nền cho các hộ thuộc diện tái định cư. Danh sách, sơ đồ phân lô và vị trí từng lô đất được công khai để người dân bốc thăm, lựa chọn theo phương án bố trí, bảo đảm minh bạch và đúng đối tượng.

Các hộ dân phấn khởi trong ngày bàn giao đất nền (Ảnh: UBND xã Sơn Điện).

"Việc hoàn thành bàn giao đất nền là cơ sở để các hộ sớm triển khai xây dựng nhà ở, từng bước ổn định đời sống, yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế", ông Tình nói.

Dự án khu tái định cư có diện tích khoảng 4,5 ha, tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, hiện đã hoàn thành hạ tầng gồm điện, nước, giao thông, và nhà văn hóa cũng đang được triển khai đồng thời.

Tại buổi bàn giao, ông Trịnh Vinh Lực, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Điện, đề nghị chính quyền và các bộ phận chuyên môn tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện những thủ tục cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ sớm xây dựng nhà ở.