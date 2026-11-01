Niềm vui của học trò với những bữa cơm ấm áp ở trường nội trú vùng biên

Học trò hạnh phúc với những bữa cơm ngon

Ngày 01/11, phóng viên ghi nhận tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Yên Khương, xã biên giới Yên Khương, ngay từ sáng sớm, khu vực bếp ăn đã tất bật. Thầy cô giáo, nhân viên cấp dưỡng tất bật chuẩn bị thực phẩm, chế biến món ăn, chia suất để kịp giờ học sinh xuống nhà ăn.

Vào mỗi bữa sáng, trưa, tối, không khí bếp ăn luôn nhộn nhịp nhưng nề nếp. Em Hà Phương Nhu, học sinh lớp 2G, ở bản Mè Giàng những ngày đầu ăn bán trú chưa quen vẫn thường hay khóc, với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên, giờ đây em đã quen thuộc với nhịp sinh hoạt ở trường. Nhu nhanh nhẹn cùng với các bạn xếp hàng lấy khay thức ăn, rồi tự giác ngồi vào bàn ăn ngon lành.

Khi được hỏi về bữa ăn ở trường, em bẽn lẽn nói: "Cơm ngon lắm ạ".

Mỗi ngày, nhân viên bếp ăn đều bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho hơn 700 học sinh.

Trong lúc quan sát học sinh ăn trưa, cô Hà Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1B, thấy em Tuấn Hưng đã ăn hết phần cơm. Cô nhẹ nhàng hỏi: "Tuấn Hưng ơi, con hết cơm rồi à, con giỏi quá, con ăn thêm để cô lấy nhé!". Cậu học trò nhỏ cười tươi, lễ phép đáp lời cô. Những câu hỏi han giản dị như vậy đã trở thành một phần quen thuộc trong bữa ăn ở ngôi trường vùng biên.

Với Lò Thị Bảo Ngọc, học sinh lớp 9B, những bữa cơm tại trường không chỉ giúp em bảo đảm sức khỏe mà còn mang lại niềm vui khi được sinh hoạt cùng bạn bè. "Em rất thích các bữa ăn ở trường, các món đều ngon. Chúng em có suất ăn riêng trong mỗi bữa nên ăn rất no bụng", Ngọc chia sẻ.

Giáo viên phải luôn túc trực trong giờ ăn để theo sát bởi nhiều học sinh đang còn nhỏ.

Sau hai tháng vận hành, kể từ ngày khai giảng 5/9, cuộc sống tại trường nội trú đang dần đi vào nề nếp. Với nhiều học sinh ở các bản làng xa xôi, việc được ăn ở, học tập tại trường giúp các em không còn phải vượt những cung đường rừng núi vất vả mỗi ngày để đến lớp. Những bữa ăn đủ chất, phòng ở khang trang và sự chăm sóc thường xuyên của thầy cô đang giúp các em yên tâm học tập.

Những ngày đầu xa gia đình, không ít học sinh nhỏ tuổi chưa quen với cuộc sống tập thể. Hà Phương Diễm, học sinh lớp 4A, từng nhiều lần khóc vào buổi tối vì nhớ bố mẹ. Lần đầu sống xa nhà, em bỡ ngỡ trước nếp sinh hoạt mới, thường mong đến ngày được trở về với người thân.

Sau 2 tháng, học sinh đã dần quen với nếp sinh hoạt ở trường nội trú.

Thấy học trò buồn, các cô giáo thường xuyên ở bên trò chuyện, động viên. Có những tối, giáo viên phải ngồi cạnh dỗ dành, hướng dẫn em từng việc nhỏ trước giờ đi ngủ. Dần dần, Diễm không còn khóc mỗi tối, biết tự sắp xếp đồ dùng cá nhân, gấp chăn màn và chủ động hơn trong sinh hoạt.

"Lúc mới đến trường, buổi tối trước khi đi ngủ, em nhớ bố mẹ nên hay khóc. Cô giáo thường ngồi bên cạnh dỗ dành, động viên chúng em. Giờ đây em đã dần quen, cảm thấy yêu trường và các bạn", Diễm chia sẻ.

Để mái trường thành "ngôi nhà thứ hai" của học sinh

Không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, nhà trường còn xây dựng lịch sinh hoạt hằng ngày để học sinh cân đối giữa học tập và nghỉ ngơi. Sau giờ học, các em được tham gia hoạt động thể thao, ăn tối, nghỉ ngơi rồi trở lại lớp tự học. Những học sinh nhỏ tuổi được thầy cô hướng dẫn vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ đạc; học sinh lớn hơn từng bước rèn tính tự giác, chủ động trong cuộc sống tập thể.

Hiện mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ 1,17 triệu đồng/tháng tiền ăn, chi trả cho ba bữa mỗi ngày.

Để duy trì nền nếp ấy, đội ngũ giáo viên cũng phải thích nghi với nhiều công việc mới. Ngoài giảng dạy, thầy cô còn tham gia quản lý, chăm sóc học sinh trong từng bữa ăn, giấc ngủ, nhất là những em lần đầu xa gia đình.

Từ khi nhà trường tổ chức nội trú, cô Đỗ Thị Hương, giáo viên môn Lịch sử - Địa lý, chưa có dịp về thăm nhà. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cô còn sắp xếp thời gian trực trường, quan tâm học sinh và hỗ trợ các em trong sinh hoạt hằng ngày.

"Thời gian đầu, việc học sinh nhớ nhà, khóc vào ban đêm khiến các thầy cô không khỏi lo lắng. Ngoài dỗ dành, động viên, giáo viên còn phải hướng dẫn các em từng việc nhỏ, từ giờ ăn, giấc ngủ đến vệ sinh cá nhân. Vừa làm, chúng tôi vừa rút kinh nghiệm, học hỏi cách tổ chức để đưa học sinh vào nền nếp", cô Hương nói.

Theo cô Lê Thị Nga, Phó hiệu trưởng nhà trường, năm học 2026-2027, trường có 710 học sinh, trong đó 486 em ở nội trú và 224 em bán trú. Phần lớn học sinh là người dân tộc Thái, ngoài ra có khoảng 10 em dân tộc Mường và Kinh.

Để bảo đảm an toàn và chăm sóc học sinh, ban giám hiệu phân công giáo viên, nhân viên trực theo ca, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cả ngày lẫn đêm. Trong quá trình vận hành, nhà trường tiếp tục điều chỉnh cách quản lý, chăm sóc cho phù hợp với tâm lý, độ tuổi và nhu cầu sinh hoạt của từng nhóm học sinh.

Hiện mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ 1,17 triệu đồng/tháng tiền ăn, chi trả cho 3 bữa mỗi ngày. Với học sinh bán trú, mức hỗ trợ là 450.000 đồng/tháng, dành cho bữa trưa. Nguồn kinh phí này góp phần duy trì những bữa ăn thường xuyên, giúp học sinh có điều kiện dinh dưỡng và sức khỏe để học tập.