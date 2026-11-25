Không còn nỗi lo tài sản bị cuốn trôi

Giữa tiết trời se lạnh Tây Nguyên những ngày cuối năm 2026, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nay Lak (trú tại buôn Tơ Khế, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai). Bên bếp lửa hồng, gương mặt của ông Nay Lak ánh lên niềm vui khôn tả vì giờ đây, cả gia đình ông đã được ở trong ngôi nhà tái định cư mới kiên cố, an toàn hơn trước và không còn phải lo nỗi lo tài sản, con người bị cuốn trôi mỗi khi mùa mưa bão về.

Chia sẻ niềm vui với phóng viên, ông Nay Lak cho biết, khi đang còn định cư ở nơi cũ, cứ đến tháng 10 và tháng 11 hàng năm, những cơn mưa lớn khiến nước lũ dâng cao kéo về khiến nhiều gia đình bị cuốn trôi tài sản, nhà cửa.

“Trong trận lũ năm 2009, gia đình mình bị cuốn trôi nguyên cả đàn bò, nhà thì bị đổ sập. Có những năm mưa lớn kéo dài khiến nhà bị ngập lên đến tận chỗ ngủ, gia đình phải đi lánh nạn người thân cách nhà hàng chục cây số”, ông Nay Lak nhớ lại.

Những căn nhà tái định cư khang trang tại buôn Tơ Khế.

Giờ đây, nỗi lo ấy đối với gia đình ông Nay Lak đã không còn khi cuối tháng 10/2026 vừa qua, cả gia đình ông đã được chuyển đến ở trong ngôi nhà mới ở khu tái định cư. Từ khi chuyển đến nơi ở mới, gia đình ông yên tâm hơn trong sinh hoạt, có điều kiện tập trung lao động, phát triển kinh tế.

“Trước đây, mỗi lần mưa là tôi ăn không ngon, ngủ không yên vì sợ lụt. Bây giờ được di dời đến nơi cao ráo, an toàn, gia đình tôi không còn lo lắng, bất an như trước nữa”, ông Nay Lak vui mừng nói.

Niềm vui của gia đình ông Nay Lak trong căn nhà mới (Ảnh MC).

Gia đình bà Kpă H’Bơk (trú cùng buôn) cũng đã chuyển lên khu tái định cư mới được hơn 2 tháng qua. Quây quần bên mâm cơm trong căn nhà sàn khang trang, sạch đẹp, bà Kpă H’Bơk cũng như các thành viên trong gia đình ai nấy cũng đều phấn khởi, vui mừng vì không còn phải lo nơm nớp mỗi khi mùa mưa bão về.

“Ở đây có đường sá khang trang, sạch đẹp, điện nước đầy đủ, các con đi học cũng gần nhà. Có được căn nhà kiên cố mới tại nơi ở an toàn, gia đình mình sẽ yên tâm làm ăn, sinh sống”, bà Kpă H’Bơk chia sẻ.

Niềm vui của gia đình bà Kpă H’Bơk cùng các con cháu trong căn mới ở khu tái định cư (Ảnh MC).

Với trẻ em nơi đây, việc được đi học trên những con đường rải nhựa phẳng lì, trong ngôi trường khang trang mới được xây dựng cũng phần nào vơi đi nỗi nhọc nhằn, gian nan đến lớp mỗi khi mùa mưa lũ tràn về ở nơi ở cũ.

Hàng nghìn hộ dân sẽ an cư trong nơi ở mới

Theo ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul, khu tái định cư Tơ Khế có diện tích 21,9ha, được hình thành nhằm bố trí nơi ở ổn định cho 207 hộ dân tại vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai ở buôn Jứ cũ. Đến nay, đã có 160/207 hộ dân thuộc vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai đã chuyển đến khu tái định cư, từng bước ổn định cuộc sống.

Trong quá trình triển khai, địa phương gặp khó khăn trong xác minh nguồn gốc đất đai, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và vận động người dân rời nơi ở cũ. Để tháo gỡ, hệ thống chính trị từ xã đến thôn phối hợp với người có uy tín, đảng viên tại địa bàn tuyên truyền, giúp bà con hiểu rõ ý nghĩa của việc di dời đến nơi an toàn. Cùng với công tác vận động, địa phương và các lực lượng tập trung hỗ trợ người dân di dời, dựng nhà, kể cả ngoài giờ hành chính nhằm đẩy nhanh tiến độ trước thời điểm lũ lớn thường xuất hiện vào cuối tháng 11/2026.

Những căn nhà khang trang, sạch đẹp ở khu tái định cư dành cho các hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai.

Về lâu dài, địa phương dự kiến phát triển nơi đây thành điểm du lịch cộng đồng, gắn với không gian nhà sàn, nghề dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng và văn hóa cồng chiêng.

“Hiện các lớp truyền dạy văn hóa được tổ chức tại một số thôn lân cận, địa phương cũng dự kiến tổ chức hoạt động này tại khu dân cư mới. Nếu được triển khai hiệu quả, định hướng trên sẽ góp phần kết hợp ổn định đời sống với bảo tồn bản sắc văn hóa Jrai, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế, tạo thêm sinh kế cho người dân”, ông Đức thông tin.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, nhằm ổn định nơi ở cho các hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, tỉnh đã triển khai, xây dựng 6 khu tái định cư trên địa bàn các xã: Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rsai, Uar, Đắk Song và Ia Dreh, nhằm bố trí nơi ở an toàn cho 947 hộ dân. Đến nay, hạ tầng kỹ thuật tại các dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư đã cơ bản hoàn thành. Nhiều hộ dân đã xây dựng xong nhà, từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Niềm vui của những học sinh được đi học trên con đường sạch sẽ ở khu tái định cư (Ảnh MC).

Đến nay, tại các khu tái định cư này, người dân xây dựng khoảng 414 căn nhà, trong đó có khoảng 180 căn nhà đã hoàn thành. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện những hạng mục còn lại như vỉa hè, cây xanh; triển khai xây dựng bổ sung trường mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng tại các khu tái định cư xã Ia Dreh và Uar; đồng thời phối hợp khắc phục tình trạng sạt lở do mưa lớn tại khu tái định cư xã Đắk Song.

Những hạng mục khang trang hệ thống trường, trạm ở khu tái định cư đang được khẩn trương hoàn thành.

“Hiện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang đôn đốc các địa phương sớm hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp tục vận động người dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng, di dời nhà ở, sớm ổn định cuộc sống tại các khu tái định cư. Tinh thần là nơi ở mới phải tốt, bảo đảm an toàn hơn nơi ở cũ. Qua đó, giúp người dân yên tâm, ổn định để sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội. Đó cũng là phương án lâu dài và để nguồn vốn được phát huy hiệu quả”, đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho hay.