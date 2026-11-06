Niềm vui an cư bên căn nhà mới

Đại diện Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (phường Tân Triều) bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐCC

Bởi, với nhiều NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, một căn nhà kiên cố là ước mơ được vun đắp qua nhiều năm lao động vất vả, có khi rất khó thành hiện thực. Khi thu nhập hầu như chỉ đủ cho các khoản chi tiêu thiết yếu của gia đình, việc tích lũy để có một ngôi nhà nhỏ luôn là điều không dễ dàng.

An cư từ những nghĩa tình

Sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, mới đây chị Đinh Thị Quyên, công nhân đang làm việc tại bộ phận Lean L5-8, Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (phường Tân Triều) được Công đoàn cơ sở bàn giao Mái ấm Công đoàn trong niềm vui và xúc động. Chị Quyên chia sẻ: “Căn nhà mới không chỉ giúp gia đình tôi vơi bớt nỗi lo về chỗ ở mà còn tiếp thêm động lực để tôi ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn”.

Theo ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam: Từ năm 2002 đến nay, Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám đốc công ty hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 200 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên với số tiền trên 5,4 tỷ đồng. Riêng 9 tháng của năm 2026, đã xây dựng 7 mái ấm Công đoàn với trị giá gần 500 triệu đồng. Không chỉ mang giá trị vật chất, những căn nhà mới còn là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, tiếp thêm nghị lực để đoàn viên yên tâm lao động sản xuất.

Với chị Phạm Thị Ngọc Hạnh, công nhân đơn vị A3, Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (xã An Viễn), niềm hạnh phúc nhân đôi khi được sống trong căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, điều mà trước đây chị từng nghĩ khó có thể thực hiện. Căn nhà được xây dựng từ sự chung tay đóng góp của Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp và đồng nghiệp, gửi gắm trong đó tình yêu thương, sự sẻ chia với mong muốn gia đình chị có nơi an cư, vơi bớt nỗi lo sau mỗi giờ tan ca.

Căn nhà chị Ngọc Hạnh được xây dựng với số tiền trên 200 triệu đồng, trong đó Công đoàn cơ sở hỗ trợ 60 triệu đồng. Xúc động khi được chính lãnh đạo công ty và Công đoàn trực tiếp bàn giao nhà và tặng những phần quà ý nghĩa, chị Hạnh bày tỏ: “Trước đây, do điều kiện kinh tế còn hạn chế, việc xây dựng một căn nhà kiên cố luôn là mong ước xa vời của gia đình tôi. Nay ước mơ ấy đã trở thành hiện thực, mẹ con tôi không còn lo lắng về chỗ ở. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để lo tương lai cho các con”.

Thực tế, dù làm việc vất vả thì không ít NLĐ vẫn khó có được mái ấm mới nếu chỉ dựa vào đồng lương hằng tháng. Với những gia đình công nhân có thu nhập còn hạn chế, chi phí sinh hoạt, tiền thuê trọ, học hành của con cái và các khoản chi tiêu thiết yếu luôn chiếm phần lớn thu nhập. Việc tích lũy để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở trở thành mục tiêu dài hạn, thậm chí vượt quá khả năng của nhiều gia đình. Vì vậy, những mái ấm được trao tặng đúng thời điểm tiếp thêm cho họ động lực rất lớn trong đời sống và công việc.

Giờ đây, sau mỗi ngày tan ca, những lao động được trao tặng nhà có thể trở về mái ấm vững chãi, cùng gia đình quây quần trong không gian sinh hoạt ổn định. Khi gánh nặng về nhà ở được tháo gỡ, công nhân có điều kiện dành nguồn lực chăm lo cho sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Với những gia đình có con đang tuổi đến trường, điều kiện nhà ở được cải thiện cũng giúp các em có nơi học tập tốt hơn, tạo nền tảng để chăm lo tương lai.

Tiếp thêm động lực vươn lên

Thời gian qua, bên cạnh chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của NLĐ, các cấp Công đoàn thành phố đã quan tâm triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình Mái ấm Công đoàn. Chương trình này lan tỏa ở nhiều DN và nhận được sự hưởng ứng của tập thể NLĐ. Không chỉ mang giá trị vật chất, những căn nhà mới còn đem lại sự an tâm về tinh thần và niềm tin vào cuộc sống của NLĐ.

Những căn nhà mới được trao cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn chính là sự sẻ chia đầy ý nghĩa của tổ chức Công đoàn và DN đối với NLĐ. Từ đó vun đắp niềm tin, tạo động lực để NLĐ tiếp tục nỗ lực vươn lên, ổn định đời sống, cùng DN phát triển bền vững.

Ông Lê Nhật Trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam cho biết: Trong hành trình đi khảo sát địa bàn để xây dựng nhà cho công nhân, cán bộ Công đoàn tận mắt nhìn thấy những khó khăn mà NLĐ vẫn âm thầm vượt qua mỗi ngày. Vì vậy, một căn nhà mới không chỉ là một mái che, mà còn là một điểm tựa để NLĐ an tâm hơn, để sau những giờ làm việc vất vả, họ trở về có một nơi thật sự thuộc về mình.

Theo ông Trường, chương trình xây mới, sửa chữa nhà ở cho NLĐ được Công đoàn công ty duy trì nhiều năm nay và đến nay đã có 47 mái ấm được xây dựng, bàn giao cho NLĐ. Đằng sau mỗi căn nhà mới là câu chuyện về sự nỗ lực của NLĐ trong hành trình mưu sinh. Có gia đình phải chắt chiu từng khoản tiền lương, tiết kiệm chi tiêu trong nhiều năm; có người vừa đi làm vừa chăm lo con nhỏ, phụng dưỡng cha mẹ già. “Khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, sự hỗ trợ đúng lúc từ tổ chức Công đoàn và DN trở thành nguồn động viên thiết thực, giúp họ từng bước hiện thực hóa ước mơ an cư”- ông Trường chia sẻ.

Bên cạnh chương trình xây dựng Mái ấm Công đoàn, tại nhiều DN, việc phối hợp cùng tổ chức Công đoàn chăm lo đời sống cho NLĐ cũng góp phần xây dựng môi trường làm việc nhân văn, tăng cường sự gắn kết giữa NLĐ với đơn vị. Mô hình thăm, tặng quà cho công nhân xây dựng “Ngôi nhà ước mơ” tại Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam cũng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công đoàn tặng quà cho 90 đoàn viên, NLĐ đã xây dựng được nhà mới, với tổng kinh phí 450 triệu đồng.

Bên cạnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, việc kết hợp với các chương trình phúc lợi, chăm lo đời sống, tư vấn pháp luật và hỗ trợ nâng cao tay nghề đã giúp NLĐ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài. Bởi an cư không chỉ là có một nơi ở vững chắc mà còn là khả năng duy trì thu nhập, chăm lo cho gia đình và từng bước cải thiện đời sống bằng chính sức lao động của mình.