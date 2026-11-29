Trận chung kết nội dung Lowkick, hạng cân 51 - 54 kg nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là cuộc so tài nhiều áp lực với Trần Ngọc Ánh - vận động viên Đội tuyển Kickboxing Lào Cai. Đối thủ của cô là võ sĩ rất mạnh ở nội dung này - Triệu Thị Phương Thủy, võ sĩ đoàn Hà Nội.

Trên sàn đấu, Ánh tập trung cho từng pha di chuyển, phòng thủ và phản công, nỗ lực tìm kiếm cơ hội giành chiến thắng. Kết quả, cô giành huy chương Bạc. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Lào Cai tại đại hội. Với Ánh, thành tích tại trận chung kết là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực vượt qua chấn thương và những lần thất bại. “Em rất vui và vinh dự khi đạt được thành tích này. Đó là sự công nhận cho công sức, nỗ lực của em", Ánh chia sẻ.

Trần Ngọc Ánh được huấn luyện viên Nguyễn Thị Giang tuyển chọn đào tạo thể thao thành tích cao khi đang học lớp 7 tại Trường THCS số 2 Bảo Thắng. Rời quê nhà bước vào môi trường mới, cô phải làm quen với lịch tập nghiêm ngặt, cường độ vận động cao và yêu cầu chuyên môn khắt khe. Không chỉ rèn luyện kỹ thuật, Ánh còn học cách tự chăm sóc bản thân, tuân thủ kỷ luật, kiên trì và thích nghi với môi trường tập thể.

Sau 6 năm nỗ lực, Ánh đã gặt hái nhiều thành tích đáng ghi nhận. Năm 2022, cô giành huy chương Vàng Giải Kickboxing trẻ quốc gia; năm 2025, đoạt huy chương Bạc Giải vô địch Kickboxing toàn quốc và huy chương Đồng Giải vô địch Muay trẻ quốc gia.

Năm 2026, Ánh tiếp tục giành huy chương Vàng Giải vô địch câu lạc bộ Kickboxing quốc gia cùng một số huy chương Đồng tại Giải vô địch Muay và Giải vô địch các đội mạnh toàn quốc. Những thành tích ấy đánh dấu sự trưởng thành về chuyên môn, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu qua từng mùa giải.

Ở đội tuyển, Ngọc Ánh không chỉ tập trung cho thành tích cá nhân, cô còn dần trở thành người chị, người đồng đội có trách nhiệm với các vận động viên trẻ.

Vương Thu Đông - vận động viên cùng bộ môn, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh chia sẻ: “Chị Ánh trong lúc tập luyện rất tích cực, nỗ lực và hướng dẫn chúng em rất nhiều. Trên sàn thi đấu, em thấy chị quyết tâm để giành chiến thắng. Em cảm thấy rất vui khi chị Ánh đạt được thành tích này. Em cũng sẽ nỗ lực để đạt được thành tích như chị”.

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Giang tự hào khi Ánh là một trong những vận động viên tốp đầu của Kickboxing Lào Cai, có tố chất, ý thức tập luyện tốt. “Thành tích của Ánh không chỉ đến từ sự đầu tư của bộ môn, trung tâm mà còn từ nỗ lực của em,” huấn luyện viên Nguyễn Thị Giang chia sẻ.

Tấm huy chương Bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là dấu mốc đáng ghi nhận trong hành trình của Trần Ngọc Ánh, đồng thời khẳng định khả năng cạnh tranh của vận động viên Lào Cai ở đấu trường quốc gia. Với cô, mỗi thành tích là sự ghi nhận cho những tháng ngày tập luyện xa nhà, nỗ lực vượt giới hạn và sự đồng hành của thầy cô, đồng đội. Sau 6 năm theo đuổi Kickboxing, Ánh tiếp tục duy trì tập luyện, chia sẻ kinh nghiệm với các vận động viên trẻ và hướng tới mục tiêu nâng cao chuyên môn, chinh phục những thành tích mới, góp sức cho thể thao tỉnh.