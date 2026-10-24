Niềm tự hào của hai đại tá không quân với những chuyến bay nghĩa tình

Hơn 30 năm gắn bó với bầu trời, trải qua hàng nghìn giờ bay cùng nhiều nhiệm vụ đặc biệt, nhưng với Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân), những chuyến bay vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ miền Nam ra Hà Nội luôn để lại cảm xúc khó quên.

Là cơ trưởng trực tiếp thực hiện cả 4 chuyến bay trong chiến dịch "500 ngày đêm", Đại tá Đỗ Văn Lành cho biết, dù đã nhiều lần đảm nhận nhiệm vụ, cảm xúc trong ông vẫn nguyên vẹn như chuyến bay đầu tiên. Bởi phía sau những thùng chứa mẫu sinh phẩm được vận chuyển an toàn là hy vọng xác định danh tính cho các anh hùng liệt sĩ, giúp thân nhân và đồng đội vơi đi nỗi mong chờ kéo dài nhiều năm.

Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân)

"Đây là chuyến bay thứ tư tôi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ ra Hà Nội. Tuy nhiên, dù là lần đầu tiên hay lần thứ tư, cảm xúc trong tôi vẫn nguyên vẹn. Bởi những chuyến bay này không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm chính trị mà còn là hành trình của sự tri ân, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã đánh đổi xương máu, tuổi thanh xuân để đất nước có được ngày hôm nay", Đại tá Đỗ Văn Lành chia sẻ.

Gắn bó với nghiệp bay từ năm 1995, từng điều khiển nhiều loại máy bay và tham gia các nhiệm vụ quan trọng của Quân đội, Đại tá Đỗ Văn Lành hiểu rõ ý nghĩa của sự chính xác, kỷ luật và an toàn trong từng chuyến bay. Tuy nhiên, với nhiệm vụ lần này, bên cạnh trách nhiệm của người chỉ huy và cơ trưởng, ông còn mang theo tình cảm thiêng liêng của một người lính đối với các thế hệ cha anh.

Theo Đại tá Đỗ Văn Lành, những chuyến bay đặc biệt ấy không chỉ có ý nghĩa đối với riêng ông hay các thành viên tổ bay. Bất cứ người dân Việt Nam nào, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, khi được tham gia hành trình tri ân này đều cảm nhận sâu sắc trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống.

Chính niềm xúc động và lòng biết ơn ấy trở thành động lực để các phi công, thành viên tổ bay nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, bảo đảm từng mẫu sinh phẩm được vận chuyển an toàn, đúng kế hoạch, phục vụ công tác giám định ADN.

Cùng tham gia những chuyến bay đặc biệt, Đại tá Quản Trọng Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn Không quân 918, chia sẻ rằng mỗi hành trình đều để lại những cảm xúc rất riêng. Dù nhiệm vụ vận chuyển đã được chuẩn bị chu đáo, tổ chức theo quy trình nghiêm ngặt, nhưng khi nghĩ đến những người lính đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, ông vẫn không khỏi xúc động.

Theo Đại tá Quản Trọng Hải, tính đến ngày 21/10, Lữ đoàn Không quân 918 đã thực hiện 4 chuyến bay, vận chuyển gần 45.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ các tỉnh phía Nam ra Hà Nội. Trong đó, ba chuyến bay đầu tiên vận chuyển khoảng 36.000 mẫu, chuyến bay thứ tư đưa hơn 8.000 mẫu ra Hà Nội phục vụ công tác giám định ADN.

Đại tá Quản Trọng Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn Không quân 918, (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Đối với ông, những con số ấy không đơn thuần phản ánh khối lượng công việc mà còn thể hiện trách nhiệm và nỗ lực của các lực lượng tham gia hành trình xác định danh tính liệt sĩ.

"Mỗi chuyến bay đều có một cảm xúc rất riêng. Đặc biệt, chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào khi được góp phần đưa những người con, những người chiến sĩ, những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc trở về với quê mẹ, với chính tên của mình", Đại tá Quản Trọng Hải bày tỏ.

Theo Đại tá Quản Trọng Hải, để thực hiện nhiệm vụ, phi công và các thành viên tổ bay đều phải chuẩn bị chu đáo, tuân thủ nghiêm các quy định trong cả ba giai đoạn bay. Yêu cầu bảo đảm an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt của những chuyến bay này chính là nghĩa tình đồng chí, đồng đội và trách nhiệm đối với các thế hệ đã hy sinh.

Việc tham gia vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ không chỉ là niềm vinh dự của những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống tri ân các anh hùng liệt sĩ của dân tộc Việt Nam.

"Trong dòng máu Lạc Hồng của dân tộc Việt Nam, tôi tin rằng không chỉ cá nhân tôi hay các thành viên tổ bay, mà tất cả người dân đều hướng về những chuyến bay này với mong muốn làm trọn nghĩa, vẹn tình với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc", Đại tá Quản Trọng Hải chia sẻ.

Hai đại tá cùng các thành viên tham gia nhiệm vụ đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Sáng 21/10, trước khi thực hiện hành trình vận chuyển 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ Cần Thơ ra Hà Nội bằng máy bay CASA-C295, hai đại tá cùng các thành viên tham gia nhiệm vụ đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Khoảnh khắc ấy càng làm cho hành trình trở nên thiêng liêng, nhắc nhở mỗi người về ý nghĩa của nhiệm vụ đang đảm nhận.

Với những đóng góp trong công tác vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, hai tổ bay CASA-C295 mang số hiệu 8901 và 8903 thuộc Lữ đoàn Không quân 918 đã được lãnh đạo Quân khu 9 tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hai tổ bay CASA mang số hiệu 8901 và 8903 thuộc Lữ đoàn Không quân 918 đã được lãnh đạo Quân khu 9 tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ vẫn đang tiếp tục. Những chuyến bay CASA không chỉ đưa các mẫu sinh phẩm về Hà Nội phục vụ giám định ADN, mà còn mang theo niềm hy vọng của các gia đình đang mong chờ thông tin về người thân.

Đối với Đại tá Đỗ Văn Lành, Đại tá Quản Trọng Hải và những người lính Lữ đoàn Không quân 918, được góp sức vào hành trình ấy là niềm vinh dự trong cuộc đời quân ngũ. Bởi sau mỗi chuyến bay an toàn là thêm một bước trên hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh, để sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà còn bằng những việc làm cụ thể, đầy trách nhiệm và nghĩa tình.