Nói đến những điển hình giáo dục ở phía Nam Thủ đô, không thể không nhắc đến Trường THCS Hoàng Liệt, được thành lập năm 1967 trên vùng đất quê hương, nơi thầy giáo Chu Văn An từng gắn bó với sự nghiệp dạy học. “Chính vì thế, đảm nhận cương vị Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Liệt vừa là vinh dự, vừa là áp lực không nhỏ đối với bất cứ cán bộ quản lý nào. Nhất là khi quy mô nhà trường thời điểm đó (trước sáp nhập) lên tới 53 lớp với hơn 2.700 học sinh”, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Bùi Thị Ngọc Thủy chia sẻ.

”, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Bùi Thị Ngọc Thủy thẳng thắn chia sẻ.

Trường THCS Hoàng Liệt vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội năm học 2025-2026. Ảnh: TA

Tâm huyết với nghề

Tháng 8 - 2025, mang theo tâm huyết của 25 năm gắn bó với nghề dạy học cùng 7 năm kinh nghiệm công tác tại Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai cũ, 3 năm với vai trò cán bộ quản lý trên cương vị Hiệu phó Trường THCS Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), cô giáo Nguyễn Thị Xuân chính thức nhận nhiệm vụ Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Liệt.

Ngay sau khi đảm nhận cương vị hiệu trưởng, cô giáo Xuân đã kế thừa những nền tảng vững chắc của các thế hệ đi trước, đồng thời phát huy tối đa tư duy đổi mới của người quản lý trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng, ứng dụng phương pháp dạy học tích hợp và công nghệ số trở thành nền nếp. Cô Xuân trực tiếp đồng hành, hỗ trợ giáo viên trẻ tự tin đăng ký tham gia các hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố, biến áp lực thành động lực thi đua sôi nổi.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuân được cấp ủy, chính quyền đánh giá là cán bộ quản lý dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ảnh: TA

Bản thân cô cũng trực tiếp tham dự nhiều cuộc thi và đạt Giải Triển vọng tại cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn thành phố Hà Nội” (với sáng kiến nổi bật “Đưa camera AI vào quản lý giáo dục”). Sáng kiến này đã được áp dụng bước đầu khá hiệu quả sau khi địa phương sáp nhập THCS Linh Đàm vào THCS Hoàng Liệt, với số học sinh lên đến 6.166, lớn nhất Thủ đô.

Cùng với đó, triết lý quản trị nhân văn lấy học trò làm trung tâm của cô được cụ thể hóa bằng việc kiên định xây dựng môi trường sư phạm kỷ cương nhưng giàu tình yêu thương. Ở đó, mỗi nhà giáo được tôn trọng phát huy sáng kiến, mỗi học sinh được chăm chút từng đổi thay nhỏ, để Trường THCS Hoàng Liệt thực sự trở thành một mái ấm – nơi "trường học hạnh phúc" không chỉ là khẩu hiệu mà hiện hữu sinh động trong từng giờ lên lớp.

Tiêu biểu như cô giáo Lê Thị Huyền Anh, xuất sắc đạt giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Hà Nội môn Khoa học tự nhiên, minh chứng cho chuyên môn vững vàng và tinh thần đổi mới phương pháp dạy học. Giáo viên nhà trường đã đoạt nhiều giải thưởng các cuộc thi do thành phố tổ chức...

"Đến nay, sau sáp nhập với quy mô 121 lớp, 6.166 học sinh, Trường THCS Hoàng Liệt là cơ sở công lập quy mô lớn nhất thành phố, nhưng công tác dạy và học vẫn được đánh giá tốt," Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn (ngoài cùng bên trái) khẳng định. Ảnh: Thảo Chi

Em Hoàng Trung Hải, Liên đội trưởng Trường THCS Hoàng Liệt, đã ghi dấu ấn đậm nét khi trở thành quán quân tỏa sáng tại Gala Chung kết cuộc thi “Sao Nhí triệu View 2026”. Đây là một học sinh có năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải Quán quân cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC nhí toàn quốc 2023”, góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật trên VTV như “Kỷ nguyên mới, Vận hội mới”, “Mùa hè lấp lánh”... được cô Xuân và các thầy cô nhà trường tạo điều kiện phát triển tài năng.

Không dừng lại ở đó, em Hoàng Trung Hải còn vinh dự chính thức trở thành Đại biểu Phiên họp Quốc hội Trẻ em lần thứ 3 – năm 2026, đại diện cho thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tham gia phiên họp do Ban Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức.

Về chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà, trường THCS Hoàng Liệt tiếp tục gặt hái những con số ấn tượng: tỷ lệ học sinh lớp 9 thi vào các trường THPT công lập đạt 95%, với 30 lượt học sinh đỗ vào các trường THPT chuyên danh tiếng. Ấn tượng nhất, trường có 124 học sinh đạt từ điểm 9 trở lên, trong đó có 4 em xuất sắc giành điểm 10 tuyệt đối. Bên cạnh đó, học sinh nhà trường còn đoạt hàng chục giải thưởng lớn tại các cuộc thi quốc tế, khu vực, quốc gia và thành phố.

Với thành tích thi đỗ vào lớp 10 THPT công lập 95%, THCS Hoàng Liệt đã và đang là điểm sáng của giáo dục Thủ đô. Ảnh: TA

Niềm tự hào

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lê Hồng Kỳ nhận xét: Ngay năm đầu tiên đảm nhận Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô Nguyễn Thị Xuân đã phát huy xuất sắc năng lực, sở trường nhờ tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", bám sát trường lớp, nên đã quy tụ sức mạnh đoàn kết trong toàn hội đồng sư phạm. Trường THCS Hoàng Liệt xứng đáng được nhận Cờ thi đua của thành phố và bản thân cô Xuân vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Nói về tinh thần trách nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Liệt nhấn mạnh, không chỉ bao quát công việc trong cương vị mới, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Liệt (sau sáp nhập), hiện cô Xuân còn thể hiện rất tốt vai trò Cụm phó phụ trách Cụm thi đua số 3 gồm 5 cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Nói về Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Ngọc Thủy khẳng định, không phải mọi quyết sách đều đúng, nhưng thái độ cầu thị, biết lắng nghe, tiếp thu góp ý của đồng nghiệp, tranh thủ sự ủng hộ, chỉ đạo của cấp trên giúp nhà trường nhanh chóng ổn định, tạo sự đồng thuận cao.

Phụ huynh Nguyễn Thị Thu Khoa, mẹ em Hoàng Trung Hải tự hào con trai là 1 trong 17 học sinh Thủ đô tham gia Phiên họp Quốc hội Trẻ em lần thứ 3, đồng thời đặc biệt biết ơn tập thể nhà trường THCS Hoàng Liệt, đứng đầu là Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuân đã động viên, góp ý và phối hợp, làm bệ đỡ cho nhiều “tài năng nhí” Hoàng Liệt phát triển.