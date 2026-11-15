Niềm tin vào thế hệ U23 Việt Nam mới

Sự đồng nhất trong lối chơi

Chỉ tính trong năm 2026, đã có tới 52 cầu thủ sinh từ năm 2003 đến năm 2008 được triệu tập lên đội U23 Việt Nam dự 3 giải đấu khác nhau: U23 châu Á, ASIAD 20 và Giải giao hữu tại Gia Lai. Xuyên suốt cả 3 giải đấu, dù các lứa cầu thủ khác nhau về lứa tuổi, được chuẩn bị dài hơi hay chỉ lắp ghép thử nghiệm, họ đều ưu tiên chơi bóng ngắn.

Minh Tâm là "Vua phá lưới" của Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF

Các cầu thủ trẻ chủ động tiếp cận các trận đấu theo cách đa dạng hơn, sử dụng phương pháp triển khai bóng từ cầu môn nhà ban bật tới 1/3 cuối sân đối phương. Từ cú đúp của Minh Tâm “nhấn chìm” U23 Thái Lan tới bàn thắng quan trọng của chính chân sút Hoàng Anh Gia Lai này gỡ hòa 1-1 trước U23 Qatar đều là những pha phối hợp bài bản, luân chuyển bóng nhịp nhàng với nhiều đường chuyền ngắn nhằm khai thác khoảng trống.

Thành tích tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 còn trở nên đặc biệt khi những tài năng lớn nhất lứa U23 đều không góp mặt. Lê Phát, Quang Vinh là những chân sút nội tốt nhất V-League, hay tiền đạo trẻ Đăng Dương đang “làm mưa làm gió” ở giải hạng nhất đều được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Khi có đầy đủ binh hùng tướng mạnh, diện mạo của U23 Việt Nam sẽ rất đáng xem, đặc biệt khi năm 2027 chúng ta có những mục tiêu lớn từ vòng loại châu Á tới kỳ vọng bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games.

Phát huy lối chơi bài bản

Không chỉ lứa U23 Việt Nam tiệm cận với ngưỡng cửa đội tuyển quốc gia, mà những đội tuyển trẻ hơn như U17, U20 cũng chứng kiến xu hướng tương tự khi các em cũng chuộng bóng ngắn và phối hợp trong phạm vi hẹp.

U17 Việt Nam của huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ tham dự U17 World Cup tới đây sau khi lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Rất nhiều bàn thắng được xuất phát từ các pha triển khai từ tuyến dưới, luân chuyển bóng vào "hai nách" trung lộ để xuyên phá hàng thủ đối phương. Hay U20 Việt Nam dù không có kết quả thuận lợi cũng đã để lại ấn tượng nhất định khi kiên trì cầm bóng, không vội vàng đưa ra quyết định mà nỗ lực phối hợp với nhau để chờ cơ hội ở những vị trí thuận lợi hơn. Ở đó, giới chuyên môn vẫn nhìn ra những điểm sáng, những cái tên hứa hẹn đóng góp vào các cấp độ cao hơn.

Khoảnh khắc U23 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF

Đây là điều đáng mừng với bóng đá Việt Nam, bởi nó cho thấy sự xích lại của các lứa tuổi trong phong cách chơi bóng. Một đội tuyển mới hội quân trong ít lâu có thể thi đấu nhuần nhuyễn với nhau, chứng tỏ nền tảng và mối liên kết giữa các cầu thủ đã được hình thành rất tốt ngay từ các lò đào tạo. Các câu lạc bộ đã dần tìm được tiếng nói chung, đào tạo bài bản và hiện đại để “những đứa trẻ” của mình chơi bóng có bài vở, có tư duy hơn. Khi xu hướng chơi bóng ấy đã trở thành thói quen của nhiều lứa cầu thủ, tính mẫu mực của cả một nền bóng đá sẽ đi lên, từ cấp độ câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia.

Người hâm mộ cũng sẽ được chiêm ngưỡng thứ bóng đá giải trí, đẹp mắt mà vẫn bảo đảm sự hiệu quả khi các cầu thủ trưởng thành, va vấp nhiều hơn mà vẫn giữ cho mình tôn chỉ chơi bóng ngắn, nhỏ và nhuyễn. Đó mới thực sự là tương lai của bóng đá Việt Nam, là điều chúng ta hướng đến trước khi mơ tiến xa hơn.