Niềm tin vào nhiệm kỳ mới của Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các đại biểu tham dự Đại hội.
Đại hội có sự tham dự của 241 đại biểu, đại diện cho hơn 15 vạn hội viên Cựu Công an nhân dân cả nước.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Thượng tướng Lê Quý Vương - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II.