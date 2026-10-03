Niềm tin vào nhiệm kỳ mới của Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, từ đêm 3-5/10, khu vực chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc, sau bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi một bộ phận áp cao lục địa tăng cường mạnh, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, sau hoạt động yếu dần.Thời tiết: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Từ ngày 5/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi chuyển rét, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3 sau chuyển hướng Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Những ngày có mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.