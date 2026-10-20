Niềm tin trở thành nền tảng giá trị mới của ngành ngân hàng

Theo báo cáo Banking 500 2026 do Brand Finance công bố, tổng giá trị của 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới đã tăng 10% trong năm 2026, đạt gần 1,8 nghìn tỷ USD, đánh dấu đà tăng trưởng 5 năm liên tiếp. Tuy nhiên, phía sau mức tăng trưởng này là sự chuyển dịch trong cách ngân hàng xây dựng giá trị thương hiệu. Từ sự nổi lên của dịch vụ quản lý gia sản đến cuộc đua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ không ngừng thay đổi cách ngân hàng tương tác với khách hàng. Dù vậy, giữa kỷ nguyên vận hành bằng thuật toán và dữ liệu, việc tạo dựng niềm tin vững chắc từ khách hàng mới là mỏ neo cốt lõi giúp thương hiệu phát triển và duy trì vị thế bền vững.

Quản lý gia sản là động lực tăng trưởng mới của ngành ngân hàng

Nhìn vào cơ cấu chuyển dịch của bảng xếp hạng ngân hàng trong báo cáo Banking 500 2026, mảng quản lý gia sản (Wealth Management) nổi lên như điểm sáng khi tăng trưởng 45%, vượt xa mức tăng của khối dịch vụ tài chính - ngân hàng chung (Wholesale Banking - 41%) lẫn mảng quản lý danh mục đầu tư (Asset Management - 17%). Mức tăng trưởng trên giúp phân khúc này chiếm hơn 3% tổng giá trị thương hiệu của bảng xếp hạng, tương đương 61,6 tỷ USD trong năm 2026.

Ông Alex Haigh, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Brand Finance, tại sự kiện ở Mumbai.

Trong bối cảnh quản lý gia sản trở thành nguồn tăng trưởng màu mỡ, Brand Finance tin rằng sự thành công của ngân hàng không chỉ dừng ở năng lực sản phẩm. Niềm tin, chuyên môn và định vị thương hiệu rõ ràng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thu hút và giữ chân khách hàng.

Việt Nam hiện có 13 ngân hàng lọt vào danh sách 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu.

Báo cáo này cũng chỉ ra mức độ tin cậy nhận biết của khách hàng (perceived trustworthiness) trở thành yếu tố quyết định ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngân hàng. Nghiên cứu của Brand Finance cho thấy niềm tin được hình thành dựa trên 3 trụ cột gắn kết với nhau gồm năng lực chuyên môn, trải nghiệm tiếp xúc và sự minh bạch.

Đáng chú ý, mức độ quan trọng của các yếu tố này có sự khác biệt giữa khu vực địa lý. Tại Trung Quốc, khu vực châu Á - Thái Bình Dương (bao gồm Việt Nam), Trung Đông và Mỹ Latinh, yếu tố như uy tín lâu năm và độ tin cậy của tổ chức lại giữ vai trò then chốt. Ngược lại, tại thị trường phương Tây, chất lượng tương tác và mối quan hệ giữa 2 phía mới là ưu tiên hàng đầu.

Bà Paula Oliveira, Giám đốc Dịch vụ chiến lược toàn cầu tại Brand Finance, cũng nhấn mạnh rằng trong thế giới đầy biến động, ngân hàng duy trì được tính minh bạch, sự tin cậy và khả năng lắng nghe khách hàng sẽ tạo dựng sự gắn kết dài lâu và vượt qua thách thức của thị trường.

Khi hiệu quả công nghệ phải đi cùng sự thấu cảm

Số liệu khảo sát từ Tech Mahindra, công ty tư vấn và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu hoạt động tại hơn 90 quốc gia với nhiều khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm, được trích dẫn trong báo cáo cho biết có đến gần 70% ngân hàng xem ứng dụng quan trọng nhất của AI nằm ở việc nâng cao trải nghiệm khách hàng (CX). Tuy nhiên, việc ứng dụng AI trong ngành ngân hàng không nên được đo bằng việc triển khai bao nhiêu công nghệ mới, mà phải đánh giá qua việc thương hiệu nào sử dụng công nghệ để giảm thiểu trở ngại, nâng tầm trải nghiệm và củng cố niềm tin hiệu quả hơn.

Thực tế này tạo ra nghịch lý khi càng đẩy mạnh số hóa, ngân hàng càng phải chú ý nhiều hơn đến yếu tố con người. AI không thể thay thế sự thấu cảm, khả năng ra quyết định và sự kết nối con người. Đây cũng là quan điểm chung được đưa ra tại tọa đàm bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), quy tụ lãnh đạo Brand Finance, Tech Mahindra cùng định chế tài chính toàn cầu: AI cần được nhìn nhận dựa trên khả năng tạo ra giá trị trong nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở ra cơ hội tăng trưởng, thay vì chỉ tập trung nâng cao hiệu quả vận hành.

Từ xu hướng toàn cầu đến sự chuyển mình tại thị trường Việt Nam

Hiện nay, sự chuyển dịch trên toàn cầu không còn là câu chuyện xa xôi, mà cũng đang hiện diện rộng rãi tại thị trường Việt Nam khi đà tăng trưởng thương hiệu ngày càng gắn chặt với khả năng xây dựng niềm tin ở quy mô sâu rộng của ngân hàng.

Ông Alex Haigh, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Brand Finance phát biểu.

Đánh giá về xu hướng này, ông Alex Haigh, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Brand Finance, nhận định: “Ngành ngân hàng Việt Nam không đơn thuần tăng trưởng mà đang chủ động củng cố niềm tin và danh tiếng để tạo dựng giá trị lâu dài”.

Theo ông, vị thế toàn cầu của Vietcombank cùng đà tăng trưởng của MB, Techcombank, BIDV hay VPBank phản ánh sự kết hợp giữa tư duy chiến lược có kỷ luật và tư duy đổi mới lấy khách hàng làm trung tâm.

Báo cáo Vietnam 100 2026 do Brand Finance công bố vào tháng 7 tiết lộ tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD trong năm 2026.

Nhận định trên được củng cố bằng con số ấn tượng trong báo cáo Vietnam 100 2026 của Brand Finance. Tổng giá trị thương hiệu ngành ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ từ mức 13,5 tỷ USD vào năm 2025 để chạm mốc 15,2 tỷ USD trong năm 2026, với sự góp mặt của 20 ngân hàng trong bảng xếp hạng thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Sự đan xen giữa công nghệ, tư duy chiến lược và tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm đã phác họa nên 3 mảnh ghép đại diện cho bức tranh vươn tầm giá trị thương hiệu của toàn ngành.

Đầu tiên là niềm tin song hành vị thế toàn cầu của Vietcombank. Trong năm 2026, ngân hàng tiếp tục dẫn đầu thị trường trong nước với giá trị thương hiệu 2,5 tỷ USD (tăng 7%), xếp hạng AAA+ cùng Chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI) đạt 95,3/100 - đứng thứ 3 toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là kết quả nổi bật của chiến lược hướng đến xây dựng niềm tin thông qua mức độ quen thuộc, sự hiểu biết và ưu tiên lựa chọn của khách hàng.

Trong khi đó, MB mở rộng niềm tin thông qua nền tảng số. Ngân hàng ghi nhận giá trị thương hiệu tăng 27%, đạt 2 tỷ USD, đứng thứ 5 tại Việt Nam. Ngân hàng cũng vươn lên vị trí thứ 22 toàn cầu về sức mạnh thương hiệu, với BSI đạt 89,5/100 và xếp hạng AAA+. Sự linh hoạt trong phát triển hệ sinh thái số, cùng khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, góp phần củng cố vị thế của MB trên thị trường và tăng khả năng thích ứng trước những thay đổi của nền kinh tế.

Cuối cùng là sự đồng hành phong cách sống mới của VPBank. Với mức tăng 41%, VPBank trở thành ngân hàng có mức tăng trưởng giá trị thương hiệu cao nhất trong nhóm ngân hàng Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng Banking 500 2026, cán mốc 995 triệu USD, tăng 33 bậc lên vị trí 227 toàn cầu. Đà tăng trưởng này xuất phát từ chiến lược đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm mang đến trải nghiệm độc đáo kết hợp giữa tài chính, công nghệ và phong cách sống cho khách hàng.

Top 10 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất Việt Nam năm 2026.

Dù mang cách tiếp cận riêng, cả 3 đại diện trên cùng phản ánh sự chuyển đổi của ngân hàng khỏi vai trò cung cấp dịch vụ tài chính, mà thay vào đó trở thành bạn đồng hành khách hàng trong nhiều khía cạnh đời sống. Khả năng liên tục mở rộng giá trị và thích ứng linh hoạt trước biến động chính là nền tảng giúp thương hiệu giữ vững vị thế và niềm tin lâu dài của khách hàng.

Niềm tin quyết định cách khách hàng lựa chọn

Nhìn lại bức tranh về sự chuyển dịch của 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới, có thể thấy công nghệ hay mô hình quản lý gia sản sẽ mở ra cơ hội dư địa tăng trưởng mới, nhưng niềm tin của khách hàng khi được xây dựng trên nền tảng bảo mật, sự minh bạch và tinh thần thấu cảm mới là điều kiện để biến cơ hội đó thành giá trị dài hạn. Suy cho cùng, giữa kỷ nguyên số hóa toàn diện, thương hiệu nào có khả năng kết hợp hiệu quả công nghệ với chuyên môn, sự thấu cảm và niềm tin sẽ là bên nắm giữ lợi thế dẫn dắt thị trường.

Brand Finance là công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới.

Đây cũng là góc nhìn xuyên suốt định hình nên uy tín của Brand Finance trong suốt 30 năm đồng hành doanh nghiệp toàn cầu. Bằng việc kết hợp giữa chuyên môn định giá tài chính và phân tích chuyên sâu, Brand Finance không chỉ đo lường giá trị thương hiệu mà còn biến dữ liệu thành góc nhìn chiến lược và định hướng hành động, giúp doanh nghiệp thích ứng thay đổi của thị trường và xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững trong tương lai.