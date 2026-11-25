Người dân Mỹ mua sắm tại Costco, bang Maryland. Ảnh: Quang Thịnh - P/v TTXVN

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tăng mạnh trong tháng 11/2026, lên mức cao nhất trong gần 2 năm, phản ánh tâm lý lạc quan hơn về thị trường lao động và triển vọng kinh tế sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo báo cáo công bố ngày 24/11 của tổ chức nghiên cứu Conference Board, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tăng lên 103,3 điểm trong tháng 11, so với mức 91,9 điểm của tháng 10 sau điều chỉnh. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 và vượt xa dự báo 91,9 điểm của các nhà kinh tế tham gia khảo sát do hãng tin Reuters thực hiện.

Đà phục hồi diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, trong đó đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump để mất quyền kiểm soát Quốc hội vào tay đảng Dân chủ.

Ông Fergus McCormick, chuyên gia kinh tế cấp cao của Conference Board, nhận định niềm tin người tiêu dùng phục hồi trong tháng 11 có thể xuất phát từ việc những bất ổn chính trị giảm bớt sau bầu cử.

Theo ông, các ý kiến phản hồi trong khảo sát tháng này ít tiêu cực hơn so với những tháng trước, trong khi một bộ phận người tiêu dùng bắt đầu bày tỏ hy vọng về triển vọng kinh tế nói chung.

Tuy nhiên, ông McCormick lưu ý người tiêu dùng Mỹ vẫn lo ngại về tình trạng giá cả duy trì ở mức cao và chi phí sinh hoạt gia tăng, cho thấy những sức ép đối với ngân sách hộ gia đình chưa hoàn toàn được giải tỏa.

Kết quả khảo sát cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ có dấu hiệu cải thiện đáng kể vào cuối năm, dù những lo ngại về lạm phát và chi phí sinh hoạt tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đến triển vọng chi tiêu.