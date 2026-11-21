Hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam, đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM dẫn đầu đoàn công tác của Tập đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Tập đoàn qua các thời kỳ.

Đồng chí Trần Quang Dũng dâng hương tưởng niệm đồng chí Trương Thiên, cố Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dầu khí, Tổng Giám đốc đầu tiên của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam)

Đoàn đã đến dâng hưởng tưởng niệm đồng chí Trương Thiên, cố Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dầu khí, Tổng Giám đốc đầu tiên của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam); thăm hỏi, tri ân và chúc mừng các đồng chí: GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam; đồng chí Ngô Thường San, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Nhậm, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam; đồng chí Trần Ngọc Cảnh, nguyên Tổng Giám đốc PETROVIETNAM; TSKH. Phùng Đình Thực, nguyên Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM.

Đồng chí Trần Quang Dũng thăm hỏi, trò chuyện cùng gia đình đồng chí Trương Thiên

Đồng chí Trần Quang Dũng đã thăm hỏi sức khỏe các đồng chí nguyên lãnh đạo cùng gia đình, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.

Đồng chí Trần Quang Dũng thăm hỏi sức khỏe GS.TSKH Hồ Sỹ Thoảng

Tại các buổi gặp, đồng chí Trần Quang Dũng đã thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo về tình hình sản xuất kinh doanh và những thành tựu nổi bật của Tập đoàn trong thời gian qua. Kết thúc 10 tháng năm 2026, PETROVIETNAM đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm, đạt mốc tăng trưởng ấn tượng. Đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh, thành quả và vị thế của PETROVIETNAM hôm nay được gây dựng từ chính nền móng tâm huyết, trí tuệ và sự cống hiến của các thế hệ đi trước.

GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng chía sẻ những kỷ niệm về thời gian làm việc trong ngành Dầu khí

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Trần Quang Dũng trân trọng chuyển lời mời tới các đồng chí nguyên lãnh đạo đến dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Đồng chí Trần Quang Dũng thăm hỏi đồng chí Ngô Thường San

Chia sẻ niềm vui trước những bước phát triển của Tập đoàn, các đồng chí nguyên lãnh đạo bày tỏ sự tin tưởng, yên tâm về mà đội ngũ cán bộ, người lao động PETROVIETNAM hiện tại đã và đang thực hiện, từng bước hiện hoàn thiện, tiếp nối những công việc còn "dang dở" của các thế hệ đi trước, hiện thực hóa ước vọng tự chủ công nghệ và hoàn thiện chuỗi giá trị của ngành Dầu khí. Các đồng chí nguyên lãnh đạo cũng gửi gắm đến thế hệ hôm nay bên cạnh phát huy sức sáng tạo, trí tuệ, bản lĩnh của "người Dầu khí" còn phải giữ gìn sự đoàn kết. Điều này đã được minh chứng khi trong bất kỳ giai đoạn khó khăn nào, tập thể "những người đi tìm lửa" luôn đồng lòng, gắn bó với nhau để tạo ra cơ sở vững chắc đưa PETROVIETNAM vượt qua sóng lớn, chinh phục những khát vọng mới.

Đồng chí Trần Quang Dũng gắn logo kỷ niệm 65 năm cho đồng chí Ngô Thường San

Những lời động viên, gửi gắm của các đồng chí nguyên lãnh đạo, của các thế hệ đi trước sẽ là điểm tựa tinh thần để những người dầu khí hôm nay vững tin gánh vác trọng trách của mình. Đáp lại niềm tin ấy, tập thể cán bộ, người lao động PETROVIETNAM quyết tâm gìn giữ truyền thống đoàn kết, tiếp tục làm chủ công nghệ và từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị dầu khí, không ngừng phát triển vươn lên hiện thực hóa khát vọng toàn cầu.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Trần Quang Dũng gửi giấy mời đồng chí Nguyễn Xuân Nhậm tham dự lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Xuân Nhậm chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác

Đồng chí Trần Quang Dũng thăm hỏi đồng chí Trần Ngọc Cảnh

Đồng chí Trần Ngọc Cảnh gửi gắm những lời động viên tới các thế hệ người Dầu khí hôm nay

Đồng chí Trần Ngọc Cảnh cùng đoàn công tác

Đoàn công tác chúc mừng đồng chí Phùng Đình Thực nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam

Đồng chí Phùng Đình Thực chúc mừng những thành tựu mà PETROVIETNAM đã đạt được trong thời gian qua