Niềm tin thời livestream: Khi ta tin người lạ hơn tin chính mình

Hãy hình dung một cảnh quen thuộc. Chín giờ tối, sau khi con đã ngủ, một người phụ nữ nằm lướt điện thoại. Trên màn hình, một phụ nữ khác, trạc tuổi chị, ngồi trong căn bếp của mình, vừa thoa thử một lọ kem lên mu bàn tay vừa kể chuyện vừa cho con bú vừa tranh thủ bán hàng. Không có ánh đèn phim trường, không có lời lẽ bóng bẩy. Chỉ có sự gần gũi. Và trong mười phút, chiếc đơn hàng được chốt, dù người mua chưa từng đọc một dòng thành phần nào.

Cảnh ấy diễn ra hàng triệu lần mỗi tối trên khắp đất nước, và nó là biểu hiện sống động nhất của một cuộc dịch chuyển sâu xa trong tâm lý tiêu dùng.

Những con số xác nhận điều cảm giác đã mách bảo. Theo báo cáo của các đơn vị trong ngành tiếp thị liên kết, số đơn hàng qua kênh này năm 2025 tăng khoảng 23 phần trăm so với năm trước, và nhiều phân tích thị trường ghi nhận lòng tin của người mua đang trượt dần từ những ngôi sao lớn, tức KOL, sang những người bán bình dị hơn, thường gọi là KOC, tức người tiêu dùng chủ chốt.

Ảnh minh họa

Vì sao lại thế? Bởi con người, tận trong bản năng, tin vào sự giống mình. Một ngôi sao hạng A ở quá xa để đáng tin, còn một người mẹ cũng tất tả chợ búa, cũng đếm từng đồng như ta, khi chị ấy khen một món đồ, ta nghe như lời hàng xóm mách nhau qua hàng rào. Đó là một sức mạnh có thật, và tự thân nó không hề xấu.

Nhưng chính ở điểm đẹp đẽ ấy lại ẩn chứa chỗ cần tỉnh táo. Ranh giới giữa một lời khuyên chân thành và một kịch bản bán hàng được dàn dựng công phu đang mờ đi với tốc độ đáng lo. Căn bếp kia có thể là thật, người mẹ kia có thể là thật, nhưng điều đó không bảo chứng cho chất lượng của sản phẩm, cũng không nói lên rằng chị ấy không được trả tiền cho từng lời mình nói.

Sự chân thành trên sóng và giá trị thật của món hàng là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, và nhầm lẫn giữa chúng là cái bẫy ngọt ngào nhất của thời đại này.

Cần sòng phẳng nhìn nhận rằng livestream và bán hàng qua KOC giờ đã là một ngành nghiêm túc, chứ không còn là trò mua vui. Nhà nước cũng đang đưa nó vào khuôn khổ: từ năm 2026, theo các quy định mới về quản lý thuế với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, nhiều sàn thương mại điện tử phải kê khai và nộp thuế thay người bán.

Nói cách khác, người ngồi bán hàng trong căn bếp kia đang hành một nghề có nghĩa vụ pháp lý đi kèm. Sự trưởng thành ấy của thị trường là điều đáng mừng. Nó đòi hỏi người mua cũng phải trưởng thành theo.

Điều đáng suy ngẫm hơn cả không nằm ở người bán, mà ở người mua. Vì sao chúng ta dễ tin một giọng nói dễ mến trên màn hình hơn tin chính phán đoán tỉnh táo của mình? Có lẽ vì quyết định thay cho ta là một sự nhẹ nhõm. Sau một ngày dài gánh trăm thứ việc, được ai đó quả quyết rằng món này tốt, mua đi, là một cách để trút bớt gánh nặng phải tự cân nhắc. Chúng ta không mua một lọ kem, chúng ta mua sự an tâm rằng mình đã chọn đúng. Và đó chính là thứ được bán đắt nhất mà ít ai nhận ra.

Vậy nên bài học rút ra không phải là ngừng xem, ngừng tin, hay nghi ngờ tất cả. Hoài nghi tất cả cũng mệt mỏi và cực đoan chẳng kém gì cả tin. Điều đáng làm nhẹ nhàng hơn nhiều: hãy trả lại cho mình quyền được chậm. Trước khi chốt một đơn hàng phát sinh từ cảm xúc, hãy cho mình đúng một đêm. Tắt máy, ngủ một giấc, và nếu sáng hôm sau vẫn thấy thật sự cần món đồ đó thì mua cũng chưa muộn. Phần lớn những lần ta hối tiếc không nằm ở chỗ chọn sai sản phẩm, mà ở chỗ quyết định quá nhanh dưới một giọng nói êm tai.

Niềm tin là thứ đẹp đẽ nhất mà con người có thể trao cho nhau, kể cả qua một màn hình. Nhưng cũng chính vì quý, nó không nên được cho đi trong mười phút. Giữ lại cho mình quyền tự quyết định, đó không phải là sự lạnh lùng, mà là cách ta tôn trọng chính đồng tiền và công sức của mình. Trong một thời đại mà ai cũng muốn quyết định thay ta, biết dừng lại một nhịp để tự hỏi đã là một bản lĩnh.