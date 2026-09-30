Niềm tin người tiêu dùng Mỹ rơi về đáy 12 năm

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo khảo sát của The Conference Board công bố ngày 29-9, chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm 6,7 điểm, còn 81,9 điểm, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 89,2 điểm của giới phân tích. Đây là mức thấp nhất trong hơn 12 năm, cho thấy đà suy yếu không chỉ mang tính ngắn hạn.

Nguyên nhân chính đến từ việc người tiêu dùng lo ngại cả điều kiện kinh doanh và thị trường lao động sẽ xấu đi trong 6 tháng tới.

Báo cáo cho thấy lần đầu tiên kể từ tháng 9-2024, đánh giá về điều kiện kinh doanh hiện tại đã chuyển sang vùng tiêu cực, phản ánh sự suy giảm niềm tin vào hoạt động kinh tế thực.

Bên cạnh đó, dù thị trường lao động vẫn được đánh giá chưa rơi vào trạng thái bi quan hoàn toàn, mức độ lạc quan đã giảm rõ rệt so với các kỳ khảo sát trước.

Chuyên gia kinh tế trưởng Dana Peterson của The Conference Board nhận định xu hướng này cho thấy người dân Mỹ đang trở nên dè dặt hơn trong chi tiêu, trong bối cảnh bất ổn về tăng trưởng và việc làm gia tăng.

Điều này có thể tạo thêm áp lực lên tiêu dùng - động lực quan trọng nhất của kinh tế Mỹ trong thời gian tới.