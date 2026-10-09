Niềm tin người tiêu dùng là lợi thế cạnh tranh của hàng Việt

Hàng Việt chất lượng được người tiêu dùng tin tưởng

Theo ông Hà, sự bền bỉ của các thương hiệu Việt không chỉ thể hiện sức sáng tạo mà còn là kết quả từ tâm huyết của doanh nhân và công sức của người lao động. Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh hướng tới trở thành đô thị toàn cầu, doanh nghiệp Việt phải là lực lượng tiên phong tạo ra năng lực cạnh tranh mới.

Đặc biệt, khi người tiêu dùng có nhiều lựa chọn và dễ dàng so sánh sản phẩm trong nước với hàng hóa quốc tế, nâng cao chất lượng không còn là mục tiêu dài hạn mà trở thành yêu cầu cấp thiết. Chất lượng phải được bảo đảm xuyên suốt từ sản xuất, phân phối đến dịch vụ sau bán hàng, gắn với tính minh bạch, an toàn và trách nhiệm đối với người tiêu dùng.

“Thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tiếp tục giữ vững niềm tin của người tiêu dùng bằng chất lượng thực tế và sự trung thực; đồng thời mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đổi mới công nghệ”, ông Hà nhấn mạnh.

Khai mạc tối 8/10, Lễ hội 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan, mua sắm. Gần 150 doanh nghiệp tham gia với hơn 200 gian hàng, giới thiệu hàng nghìn sản phẩm thuộc các ngành thực phẩm, nông sản, thời trang, hóa mỹ phẩm, dược phẩm và hàng tiêu dùng.

Bên cạnh các chương trình khuyến mãi, dùng thử sản phẩm và giao lưu với doanh nghiệp, lễ hội còn tổ chức những hoạt động trao đổi về xu hướng bán lẻ, thương mại điện tử và chuyển giao thế hệ quản trị.

Bà Trần Phương Nga, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Long cho rằng, để duy trì niềm tin của khách hàng, doanh nghiệp phải không ngừng thấu hiểu người tiêu dùng, kết hợp công nghệ với đổi mới sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu và cảm xúc của khách hàng.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, trong bối cảnh kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ngày càng phát triển, cùng áp lực chuyển giao thế hệ quản trị, doanh nghiệp Việt cần tiếp tục đổi mới để thích ứng.

Lễ hội diễn ra từ ngày 8-11/10 không chỉ tôn vinh thành quả 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao mà còn khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, đổi mới sáng tạo, giữ vững bản sắc Việt và tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.