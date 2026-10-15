Niềm tin kinh doanh tại Việt Nam duy trì mức cao

Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ấn tượng

Báo cáo Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) của EuroCham cho biết, trong quý III/2026, chỉ số đạt 78,3 điểm, duy trì ở mức cao trong lịch sử bất chấp những bất định của kinh tế toàn cầu. Kết quả này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam vẫn vững vàng.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ, những trở ngại trong hoạt động kinh doanh thường nhật vẫn chưa được tháo gỡ triệt để. Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết phải đối mặt với trung bình 8 thách thức vận hành ảnh hưởng đến tăng trưởng. Trong đó, 93% gặp vướng mắc liên quan đến quy định và thủ tục hành chính; tỷ lệ tương đương gặp khó khăn về thuế và quản lý tài chính.

Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của doanh nghiệp châu Âu.

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert nhận định, Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Theo ông, với mức tăng trưởng GDP đạt 9,95% so với cùng kỳ trong quý III và 9,01% trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đang tiến gần hơn đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, ngay cả khi kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn.

Dù vậy, ông Bruno Jaspaert cho rằng những con số tăng trưởng vĩ mô chưa phản ánh đầy đủ áp lực mà doanh nghiệp đang phải đối mặt. Chi phí nguyên vật liệu và nhân công tăng cao gây sức ép lên chuỗi cung ứng nội địa; các nhà máy phải chuẩn bị dây chuyền sản xuất mới, tái cấu trúc nguồn nguyên liệu; trong khi nhà hàng đối mặt với nhu cầu chi tiêu yếu hơn và các khoản thuế mới.

Theo Chủ tịch EuroCham, thách thức đặt ra là làm thế nào để thành quả tăng trưởng mang lại lợi ích thiết thực và lan tỏa rộng khắp nền kinh tế. Điều này đòi hỏi Việt Nam nâng cao tính dự báo của môi trường kinh doanh, củng cố khả năng chống chịu và đẩy mạnh cải cách, giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào hoạt động tạo ra giá trị.

Niềm tin dài hạn vẫn vững chắc

Bất chấp những khó khăn hiện tại, niềm tin của doanh nghiệp châu Âu vào triển vọng Việt Nam vẫn ở mức cao. Theo báo cáo, cứ 10 người được hỏi thì có 9 người sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư. Trong đó, 63% doanh nghiệp dự kiến hoạt động tại Việt Nam trong hơn 5 năm tới, còn 23% có tầm nhìn đầu tư dài hạn trên 20 năm.

Sức hấp dẫn của Việt Nam đến từ sự kết hợp giữa lợi thế hiện hữu và tiềm năng phát triển dài hạn. Nguồn nhân lực được 52% doanh nghiệp đánh giá là lợi thế hàng đầu, tiếp đến là khả năng cạnh tranh về chi phí với 51% và sự ổn định chính trị, kinh tế vĩ mô với 44%. Ngoài ra, thị trường nội địa được 42% doanh nghiệp lựa chọn; mạng lưới các hiệp định thương mại tự do đạt 33% và vị trí chiến lược trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển đạt 30%.

Yếu tố bền vững cũng ngày càng được chú trọng trong quyết định đầu tư. Gần 1/5 số người tham gia khảo sát ghi nhận cam kết của Chính phủ về tăng trưởng bền vững, đặc biệt trong nhóm doanh nghiệp lớn. Hiện nay, doanh nghiệp điều chỉnh chuỗi cung ứng để ứng phó với căng thẳng toàn cầu và những thay đổi trong quan hệ thương mại, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận không chỉ là cơ sở sản xuất có tính cạnh tranh mà còn là trung tâm chiến lược kết nối tăng trưởng khu vực với thị trường toàn cầu.

Theo báo cáo, vốn FDI đăng ký tại Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, trong khi vốn đầu tư thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm qua. Những con số này củng cố thêm nhận định về sức hút bền bỉ của Việt Nam đối với các nhà đầu tư.

Báo cáo của EuroCham cũng cho rằng Việt Nam và châu Âu có nền tảng thuận lợi để phát triển quan hệ đối tác, trong đó doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế hai bên. Nếu doanh nghiệp lớn tạo quy mô cho sản xuất, cơ sở hạ tầng và chuyển đổi xanh, thì SME đóng góp công nghệ chuyên biệt, đổi mới sáng tạo, chuyên môn và việc làm, qua đó tạo ra giá trị kinh tế vượt ra ngoài quy mô vốn đầu tư.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 10-NQ/TW được đánh giá là cơ hội để ghi nhận và phát huy những đóng góp bổ trợ này. Việc chú trọng chất lượng đầu tư, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển chuỗi cung ứng nội địa hướng tới cách đánh giá toàn diện hơn về hiệu quả thu hút đầu tư. Theo đó, thành công không chỉ được đo bằng lượng vốn thu hút mà còn ở năng lực, tri thức và cơ hội phát triển được tạo ra cho nền kinh tế Việt Nam.

Được thành lập vào năm 1998, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam là tiếng nói hàng đầu của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Với văn phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, EuroCham đại diện cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các tập đoàn đa quốc gia. EuroCham đóng vai trò chủ chốt trong việc định hình các cuộc thảo luận về chính sách, thúc đẩy thương mại và đầu tư, đồng thời củng cố quan hệ kinh tế giữa châu Âu và Việt Nam, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA.