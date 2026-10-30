Niềm tin của nhân dân giúp chính quyền Quảng Trị 'giải bài toán khó' ở Đá Nhảy

"Giải bài toán khó" về sinh kế người dân

Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ về tình trạng chiếm dụng đất, cho thuê kinh doanh dịch vụ trái quy định tại khu vực bãi tắm Đá Nhảy, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, việc xử lý các công trình kinh doanh tại đây đặt ra không ít khó khăn. Bởi phía sau những hàng quán cần tháo dỡ là tài sản, công sức đầu tư và sinh kế mà nhiều hộ dân và hàng trăm người lao động đã gây dựng suốt nhiều năm.

Ông Quân (áo xanh) và ông Mậu (áo trắng) trao đổi về kỳ vọng xây dựng diện mạo mới cho bãi tắm Đá Nhảy. (Ảnh: Minh Phương)

Thay vì chỉ tập trung vào yêu cầu giải tỏa, chính quyền xã Bắc Trạch xác định công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước. Người dân cần được thông tin đầy đủ về thực trạng pháp lý, hiểu rõ mục tiêu xử lý và thấy được lợi ích lâu dài đối với cộng đồng.

Ông Nguyễn Tiến Quân chia sẻ lý do tự nguyện tháo dỡ công trình đã đầu tư hàng tỷ đồng tại bãi tắm Đá Nhảy. (Video: Minh Phương)

Bà Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch cho biết, thời gian đầu, một số hộ còn phản ứng bởi họ đã kinh doanh lâu năm, có tài sản đầu tư trên đất và việc tháo dỡ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập. Trước thực tế đó, chính quyền xã kiên trì giải thích, chia sẻ với những khó khăn của người dân, đồng thời công khai, minh bạch các nội dung liên quan.

Theo bà Hiền, sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và các thôn có ý nghĩa quan trọng. Cán bộ không chỉ phổ biến quy định pháp luật mà còn phải đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để lựa chọn cách vận động phù hợp, giúp bà con hiểu rõ bản chất vấn đề và tự giác chấp hành.

Ông Quân mong muốn bãi tắm Đá Nhảy sớm đổi mới diện mạo, trở thành điểm du lịch hấp dẫn của Quảng Trị. (Ảnh: Minh Phương)

“Khi mọi việc công khai, minh bạch, có tình, có lý, chắc chắn sẽ tạo được niềm tin. Trên cơ sở có niềm tin thì bà con sẽ tự giác, tự nguyện tháo dỡ”, bà Hiền chia sẻ.

Cách làm ấy cho thấy xử lý vi phạm không nhất thiết đồng nghĩa với đối đầu hay áp đặt. Khi chính quyền thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ với người dân, những vấn đề khó ở cơ sở có thể được giải quyết trên cơ sở đồng thuận.

Kết quả, 14 hộ kinh doanh tại khu vực bãi tắm Đá Nhảy đã tự nguyện tháo dỡ công trình theo chủ trương của địa phương, không phát sinh đơn thư kiến nghị, đề xuất. Đằng sau kết quả này không chỉ là việc xử lý một tồn tại về đất đai, mà còn là sự chuyển biến trong nhận thức và tinh thần đồng hành của người dân với chính quyền địa phương.

Ông Quân tự nguyện tháo dỡ công trình đã đầu tư cả tỷ đồng, vì kỳ vọng diện mạo mới cho quê hương. (Ảnh: Minh Phương)

“Buông bỏ cái nhỏ” vì lợi ích lớn của quê hương

Trong số những người đồng thuận, câu chuyện của ông Nguyễn Tiến Quân, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Trạch cũ, hiện trú tại thôn Thanh Vinh, xã Bắc Trạch, là một minh chứng rõ nhất.

Gần 14 năm gắn bó với hoạt động kinh doanh tại bãi tắm Đá Nhảy, ông Quân đã đầu tư hàng tỷ đồng, trải qua nhiều thăng trầm do thiên tai, bão lũ. Vì thế, việc tháo dỡ công trình đồng nghĩa với chấp nhận từ bỏ tài sản và thành quả lao động được gây dựng trong nhiều năm.

Tuy nhiên, khi hiểu rõ chủ trương và định hướng của địa phương, ông Quân không chỉ tự nguyện chấp hành mà còn vận động các hộ kinh doanh khác cùng thực hiện.

Ông Quân và ông Mậu kỳ vọng về một diện mạo mới sau khi hàng chục hàng quán được tháo dỡ tại bãi tắm Đá Nhảy. (Ảnh: Minh Phương)

“Chúng tôi thấy cái lớn hơn, diện mạo lớn hơn, ngôi nhà lớn hơn và tầm nhìn lớn hơn nên sẵn sàng buông bỏ những cái nhỏ theo lợi ích cá nhân để đồng hành với chính quyền mới”, ông Quân bày tỏ.

Theo ông Quân, niềm tin của bản thân và các hộ kinh doanh được củng cố từ kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ mới có trình độ, năng lực, nhiệt huyết và tầm nhìn. Người dân chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt bởi mong muốn bãi tắm Đá Nhảy được quy hoạch bài bản, khang trang hơn, tạo điều kiện phát triển du lịch, mở ra cơ hội kinh doanh lâu dài và đóng góp nguồn thu ổn định cho địa phương.

“Chính sự kỳ vọng đó tôi mới đặt niềm tin, và chính niềm tin đó chúng tôi bảo ban nhau, đồng tình với nhau để tháo dỡ khẩn trương”, ông Quân nói.

Khu vực bãi tắm Đá Nhảy sau khi các hàng quán kinh doanh được tháo dỡ, chờ quy hoạch diện mạo mới khang trang, văn minh hơn. (Ảnh: Minh Phương)

Lời chia sẻ ấy cho thấy người dân không chỉ nhìn vào yêu cầu chấp hành trước mắt mà còn đặt kỳ vọng vào năng lực tổ chức thực hiện và những chuyển biến cụ thể mà chính quyền có thể mang lại cho cộng đồng.

Với ông Quân, việc tháo dỡ mới là bước đầu. Điều ông và các hộ kinh doanh mong đợi là phương án quy hoạch khả thi, vừa bảo đảm trật tự, cảnh quan, vừa tạo điều kiện để người dân tiếp tục kinh doanh dịch vụ theo đúng quy định pháp luật.

“Chúng tôi rất kỳ vọng diện mạo mới của bãi tắm Đá Nhảy sẽ thay đổi toàn diện, tạo điều kiện cho bà con kinh doanh tốt hơn, xã có nguồn thu lớn hơn”, ông Quân gửi gắm.

Em Quyễn Quang Huy kỳ vọng bãi tắm Đá Nhảy được quy hoạch khang trang, tạo thêm cơ hội việc làm cho người trẻ. (Video: Minh Phương)

Quyễn Quang Huy, thôn Tiền Phong chia sẻ: “Cháu rất mừng khi các hộ kinh doanh tại bãi tắm Đá Nhảy đồng thuận tháo dỡ công trình. Chúng cháu mong bãi tắm sớm được quy hoạch đẹp hơn, vừa tạo thêm cơ hội việc làm ổn định cho người trẻ, vừa góp phần tăng nguồn thu, thúc đẩy địa phương phát triển lâu dài”.

Thước đo của bộ máy mới là niềm tin của người dân

Từ câu chuyện tại bãi tắm Đá Nhảy, có thể thấy hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Quảng Trị không chỉ thể hiện ở việc sắp xếp tổ chức, phân định nhiệm vụ mà còn ở cách bộ máy mới giải quyết những vấn đề cụ thể, gắn trực tiếp với đời sống nhân dân.

Ông Quân kỳ vọng bãi tắm Đá Nhảy sớm được quy hoạch khang trang, tạo điều kiện để người dân kinh doanh ổn định, lâu dài. (Ảnh: Minh Phương)

Ông Nguyễn Dịch Mậu (sinh năm 1958), cựu chiến binh, Chi hội trưởng Người cao tuổi thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch cho rằng, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.

Theo ông Mậu, nếu chính quyền không làm tốt công tác dân vận, việc vận động các hộ tự nguyện tháo dỡ công trình sẽ rất khó khăn, bởi tài sản và sinh kế của người dân gắn liền với hoạt động kinh doanh tại đây. Sự đồng thuận của những người có uy tín trong cộng đồng cũng góp phần tạo sức lan tỏa, giúp các hộ khác hiểu và cùng chấp hành.

Thực tế này cho thấy, muốn dân tin, trước hết phải làm cho dân hiểu; muốn dân đồng thuận, cán bộ phải chân thành, minh bạch và nhất quán giữa lời nói với hành động.

Ông Nguyễn Tiến Quân bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào sự đổi thay của quê hương khi đồng hành cùng chính quyền địa phương. (Video: Minh Phương)

Bà Dương Thị Thu Hiền cho rằng khi người dân có niềm tin, công tác tuyên truyền, vận động mới thực sự phát huy hiệu quả. Đây cũng là thước đo quan trọng đối với bộ máy mới sau khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

“Tất cả là vì dân, vì thế bộ máy của xã hỗ trợ nhân dân để làm, chứ không phải lấy đất của dân”, bà Hiền nhấn mạnh.

Quan điểm này thể hiện cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm: xử lý những tồn tại theo đúng quy định pháp luật nhưng không tách rời trách nhiệm đồng hành, hỗ trợ người dân tìm hướng ổn định sinh kế phù hợp. Theo định hướng của xã, địa phương sẽ nghiên cứu phương án tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ tại khu vực Đá Nhảy hiệu quả hơn, bảo đảm đúng quy định, văn minh và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, niềm tin của người dân cũng đi cùng những kỳ vọng cụ thể. Với các hộ kinh doanh đã tự nguyện tháo dỡ công trình, điều họ mong chờ là quy hoạch mới được triển khai thực chất, tạo diện mạo khang trang cho điểm du lịch và mở ra cơ hội kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Thu Thanh (thôn Thanh Khê) mong muốn chính quyền sớm hiện thực hóa kỳ vọng của người dân bằng những đổi thay thiết thực tại bãi tắm Đá Nhảy. (Video: Minh Phương)

Bà Nguyễn Thị Thu Thanh, ở thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch, mong muốn chính quyền tiếp tục gần dân, lắng nghe dân và có những việc làm thiết thực để người dân thấy rõ sự đổi thay của quê hương.

“Khi người dân đã tin tưởng, đồng thuận và sẵn sàng hy sinh lợi ích trước mắt vì lợi ích chung, chính quyền càng phải có trách nhiệm biến niềm tin ấy thành kết quả cụ thể. Riêng với bãi tắm Đá Nhảy, chúng tôi mong địa phương sớm công bố quy hoạch bài bản, tạo cảnh quan khang trang, môi trường du lịch văn minh, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia kinh doanh đúng quy định. Điều mong đợi nhất là sự đồng thuận hôm nay sẽ mở ra những đổi thay thực chất ngày mai, để quê hương phát triển và người dân được hưởng lợi từ sự phát triển đó”, bà Thanh nói.

Những công trình kinh doanh tại bãi tắm Đá Nhảy đã được tháo dỡ, mở ra kỳ vọng về diện mạo mới cho điểm du lịch của Quảng Trị. (Ảnh: Minh Phương)

Bởi vậy, kết quả vận động tại bãi tắm Đá Nhảy vừa là tín hiệu tích cực trong công tác dân vận, vừa đặt ra trách nhiệm tiếp nối đối với chính quyền địa phương. Sự đồng thuận hôm nay cần được củng cố bằng những chuyển biến cụ thể trong thời gian tới.

Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh bắt đầu từ những việc làm thiết thực: gần dân, trọng dân, lắng nghe dân, giải quyết công việc bằng tinh thần trách nhiệm và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

Ông Nguyễn Tiến Quân mong muốn bãi tắm Đá Nhảy sớm được quy hoạch bài bản, trở thành điểm du lịch khang trang, hấp dẫn. (Video: Minh Phương)

Câu chuyện ở Bắc Trạch cho thấy, khi chính quyền thực sự tôn trọng, thấu hiểu và đồng hành cùng nhân dân, những vấn đề khó ở cơ sở có thể được tháo gỡ với sự đồng thuận cao. Niềm tin của người dân không chỉ là kết quả của công tác dân vận mà còn là nền tảng để các cấp chính quyền ở Quảng Trị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng nhân dân xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh, văn minh.

Ông Nguyễn Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Trạch cho biết, ngay từ đầu, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định việc vận động các hộ kinh doanh tại bãi tắm Đá Nhảy tự nguyện tháo dỡ công trình là nhiệm vụ khó, liên quan trực tiếp đến tài sản và sinh kế của người dân. Vì vậy, Đảng ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, lấy tuyên truyền, vận động làm trọng tâm. Các thôn và tổ chức đoàn thể (có hộ kinh doanh ở Đá Nhảy), đặc biệt là Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, được phát huy vai trò trong vận động hội viên gương mẫu thực hiện trước, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Từ những hộ tiên phong đồng thuận, các hộ còn lại dần hiểu, chia sẻ và tự nguyện chấp hành chủ trương.