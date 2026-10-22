Niềm tin của nhà đầu tư Hàn Quốc từ những cải cách thực chất

Ông Koo Bon Kyung – Tổng Giám đốc KOTRA ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp FDI.

Nhà đầu tư cần nhiều hơn những ưu đãi về thuế

Tại Hội nghị đối thoại về chính sách thuế, hải quan năm 2026, diễn ra ngày 21/10 tại Hà Nội, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao tính minh bạch, ổn định và nhất quán trong thực thi chính sách.

Phát biểu tại hội nghị, ông Koo Bon Kyung, Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương của Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), đánh giá cao những cải cách của Việt Nam, đặc biệt là việc triển khai hóa đơn điện tử, nâng cấp hệ thống thông quan tự động và duy trì cơ chế đối thoại với doanh nghiệp.

Theo đại diện KOTRA, những thay đổi này góp phần nâng cao tính minh bạch, đẩy nhanh quá trình xử lý thủ tục và giảm gánh nặng hành chính cho nhà đầu tư.

Đáng chú ý, ông Koo Bon Kyung cho rằng, ưu đãi có ý nghĩa thiết thực nhất đối với doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là giảm thuế, mà còn là môi trường kinh doanh tiên tiến, nơi vốn đầu tư và công nghệ được bảo vệ an toàn, tính minh bạch và khả năng dự báo trong thực hiện thủ tục hành chính được bảo đảm.

Quan điểm này phản ánh một yêu cầu quan trọng của nhà đầu tư nước ngoài: bên cạnh chính sách ưu đãi, doanh nghiệp cần một môi trường pháp lý ổn định để hoạch định chiến lược kinh doanh, kiểm soát rủi ro và triển khai các dự án dài hạn.

Cùng chia sẻ góc nhìn tích cực, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Mi Yon đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan chức năng Việt Nam, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc triển khai hoạt động đầu tư trong môi trường ổn định.

Theo Đại sứ, hội nghị đối thoại về thuế, hải quan được duy trì từ năm 2008, trở thành kênh trao đổi hiệu quả giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều vướng mắc đã được thảo luận thẳng thắn, một số nội dung được cụ thể hóa thành chính sách trong thực tế.

Những đánh giá từ phía Hàn Quốc cho thấy giá trị của cải cách không chỉ nằm ở việc ban hành chính sách mới mà còn ở khả năng lắng nghe, tiếp thu và giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình doanh nghiệp hoạt động.

Đại diện Lãnh đạo: Cục Thuế, Cục Hải quan, Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) và đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc tại phiên thảo luận tại Hội nghị.

Củng cố niềm tin bằng hiệu quả thực thi chính sách

Hàn Quốc hiện đứng đầu về tổng vốn đầu tư lũy kế tại Việt Nam, là đối tác thương mại lớn thứ ba và đứng thứ hai về viện trợ phát triển chính thức (ODA). Với quy mô hợp tác đó, chất lượng môi trường đầu tư của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tại hội nghị, hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc đã tham gia trao đổi với Bộ Tài chính về những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh việc ghi nhận kết quả cải cách, doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục bảo đảm tính rõ ràng, thống nhất của chính sách ưu đãi đầu tư; đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng; thống nhất cách áp dụng quy định về thuế, xác định trị giá hải quan và mã số hàng hóa. Các vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ cũng được quan tâm.

Đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến chi phí tuân thủ, dòng tiền và khả năng dự báo rủi ro của doanh nghiệp. Việc giải quyết hiệu quả các vướng mắc không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt động hiện tại mà còn có ý nghĩa đối với quyết định mở rộng đầu tư.

Về phía cơ quan quản lý, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định Bộ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng minh bạch, ổn định, phù hợp thông lệ quốc tế; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính và kịp thời xử lý kiến nghị của doanh nghiệp.

Thời gian qua, ngành thuế và hải quan đã đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách quy trình quản lý. Riêng lĩnh vực hải quan đã đơn giản hóa 11 thủ tục hành chính, bãi bỏ 21 thủ tục, cắt giảm 14 điều kiện kinh doanh và hai ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Đặc biệt, trước hội nghị, cơ quan thuế và hải quan tổ chức chương trình hỏi đáp trực tuyến, thu hút gần 40.000 lượt truy cập, tiếp nhận và xử lý hơn 100 câu hỏi trọng tâm của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Việc kết hợp đối thoại trực tiếp với hỗ trợ trực tuyến cho thấy nỗ lực chuyển từ giải quyết vướng mắc theo từng thời điểm sang cơ chế hỗ trợ thường xuyên, chủ động hơn.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và công nghiệp chế biến, chế tạo, yêu cầu này càng trở nên quan trọng.

Những đánh giá tích cực từ đại diện Hàn Quốc là tín hiệu đáng ghi nhận đối với nỗ lực cải cách của Việt Nam. Song để niềm tin trở thành động lực đầu tư dài hạn, điều quan trọng hơn cả vẫn là tiếp tục chuyển những cam kết cải cách thành kết quả cụ thể, nhất quán trong thực thi pháp luật.

Đó cũng là nền tảng để Việt Nam không chỉ duy trì sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư Hàn Quốc mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút dòng vốn quốc tế.