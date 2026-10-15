Niềm tin của dòng vốn châu Âu vẫn trụ vững ở ngưỡng cao, nhưng còn nhiều rào cản

Ngày 15/10, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý III/2026.

Theo đó, BCI quý III đạt 78,3 điểm. Dù giảm nhẹ 1,4 điểm so với mức 79,7 của quý II, BCI quý vừa qua vẫn trụ vững ở ngưỡng cao trong lịch sử. Theo EuroCham, điều này cho thấy niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu vẫn được duy trì ở mức cao tại Việt Nam, bất chấp những bất định của kinh tế toàn cầu.

Biến động chỉ số BCI qua các năm.

Cụ thể, 64% doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại ở mức tốt hoặc rất tốt. 28% doanh nghiệp giữ thái độ trung lập hoặc thận trọng - phản ánh tâm lý doanh nghiệp chờ đợi trong bối cảnh nhu cầu quốc tế chững lại nhưng đồng thời cũng kỳ vọng những chính sách sớm được cụ thể hóa sẽ giúp kết quả kinh doanh tốt hơn.

Phân tích theo ngành, kết quả khảo sát cho thấy ngành nông nghiệp và chuỗi giá trị thực phẩm ghi nhận mức cải thiện mạnh mẽ nhất - tăng thêm 11,7 điểm so với quý trước. Một số ngành như thương mại, logistics, hàng tiêu dùng,… duy trì phong độ tốt, phản ánh vai trò của Việt Nam trong chuỗi sản xuất khu vực và thương mại xuyên biên giới. Tuy nhiên, ngành du lịch và khách sạn giảm 22,5 điểm xuống còn 67,9 sau kết quả ấn tượng ở quý II.

Ở lĩnh vực đầu tư, niềm tin vào tương lai của Việt Nam vẫn rất vững chắc. Cứ 10 doanh nghiệp châu Âu được hỏi thì có 9 doanh nghiệp sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư. 63% doanh nghiệp có kế hoạch hoạt động trong hơn 5 năm tới và 23% có tầm nhìn dài hạn lên tới hơn 20 năm.

Theo khảo sát, tính bền vững tại Việt Nam đang nổi lên như một yếu tố quan trọng trong quyết định đầu tư. Cụ thể, gần 20% số doanh nghiệp được hỏi cho biết ghi nhận cam kết của Chính phủ về tăng trưởng bền vững.

Khi các doanh nghiệp xem xét lại chuỗi cung ứng để ứng phó với những căng thẳng toàn cầu và sự thay đổi trong quan hệ thương mại, Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế không chỉ là một cơ sở sản xuất có tính cạnh tranh mà còn là trung tâm chiến lược kết nối tăng trưởng khu vực với thị trường toàn cầu.

Bên cạnh thuận lợi, báo cáo cũng ghi nhận những trở ngại hiện đang cản trở hoạt động của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Theo đó, trung bình, mỗi doanh nghiệp phải đối mặt với 8 thách thức trong quá trình vận hành và phát triển. 77% doanh nghiệp tham gia khảo sát đối mặt với ít nhất 5 trở ngại, trong khi 16% phải xoay xở với 14 trở ngại trở lên.

Những trở ngại cụ thể được đề cập phổ biến nhất bao gồm: thủ tục hành chính và giấy tờ (60%), các quy định thiếu rõ ràng hoặc không được áp dụng nhất quán (53%), các vấn đề liên quan đến quản lý thuế (52%) và tình trạng thiếu hụt nhân tài (49%). Các báo cáo về tình trạng chậm trễ và tranh chấp trong khâu hải quan cũng gia tăng trong quý này.

Nhận định về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert đánh giá Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, với mức tăng trưởng GDP đạt 9,95% so với cùng kỳ trong quý III/2026 và 9,01% trong chín tháng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang tiến gần hơn đến mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay cả khi cả thế giới còn nhiều bất ổn.

Tuy nhiên ông chỉ ra rằng, thách thức hiện nay là làm sao để tăng trưởng mang lại lợi ích thiết thực và lan tỏa rộng khắp nền kinh tế. Đồng thời, Việt Nam phải nâng cao tính dự báo, củng cố khả năng chống chịu và đẩy mạnh cải cách, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào việc kiến tạo giá trị.

Ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham.

Những kết quả khảo sát chỉ số BCI là cơ sở cụ thể để EuroCham phối hợp cùng các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam nhằm gia tăng khả năng dự báo của các quy định, kết nối chặt chẽ hơn giữa đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. EuroCham cho biết sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng theo hướng cạnh tranh, bao trùm và bền vững.