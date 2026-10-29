Niềm tin Công lý (số 8): Từ tranh chấp thành đồng thuận
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, được sửa đổi, bổ sung năm 2025. Cơ chế này mở ra cơ hội để các bên chủ động tháo gỡ bất đồng ngay từ trước khi Tòa án thụ lý vụ án. Thông qua sự hỗ trợ của Hòa giải viên, các bên được trình bày nguyện vọng, trao đổi quan điểm và cùng tìm kiếm phương án giải quyết phù hợp trên tinh thần tự nguyện, thiện chí, tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ quy định pháp luật.
Nguồn Công Lý: https://media.congly.vn/niem-tin-cong-ly-so-8-tu-tranh-chap-thanh-dong-thuan-545245.html