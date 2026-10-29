Niềm tin Công lý (số 8): Từ tranh chấp thành đồng thuận

Vội sang đường, một người đi xe máy điện lao nhanh, không hay biết chiếc xe đầu kéo đang chạy tới và suýt đâm vào mình. May mắn nhân viên gác tàu đã kịp thời ngăn người đi xe máy lại ngay trước đầu xe kéo. Vụ việc xảy ra tại nút giao đường sắt Nguyễn Tất Thành với Nguyễn Lương Bằng (thành phố Đà Nẵng).