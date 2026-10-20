'Niềm tin Công lý' số 7: Kiến nghị từ những bản ánKiến nghị hoàn thiện pháp luật (Phần 2)

Kiến nghị hoàn thiện pháp luật (Phần 2)

Từ thực tiễn giải quyết các vụ án, vai trò của Tòa án không chỉ dừng lại ở việc đưa ra những phán quyết nghiêm minh, mà còn thể hiện ở việc phát hiện những vấn đề còn bất cập, qua đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định và chấn chỉnh công tác trong quản lý, điều hành.

Vậy, những kiến nghị ấy được đưa ra như thế nào? Làm sao để các khuyến nghị từ thực tiễn xét xử được tiếp thu, chuyển hóa thành giải pháp cụ thể, góp phần ngăn ngừa vi phạm và bảo vệ quyền lợi của người dân?

Một bản án có thể khép lại một vụ việc, nhưng những kiến nghị đúng đắn từ bản án có thể tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội.Đón xem Niềm tin Công lý – Kiến nghị hoàn thiện pháp luật (phần 2), để cùng tìm hiểu và nhìn nhận cách Tòa án góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý và phòng ngừa sai phạm từ thực tiễn xét xử các vụ án. Bởi công lý không chỉ được khẳng định qua mỗi phán quyết, mà còn được lan tỏa bằng những thay đổi tích cực, thiết thực trong đời sống.

Tòa án không chỉ đưa ra những phán quyết nghiêm minh, mà còn góp phần phát hiện bất cập trong pháp luật, kiến nghị khắc phục những sơ hở trong quản lý và phòng ngừa vi phạm từ thực tiễn xét xử. Làm thế nào để những kiến nghị từ bản án trở thành giải pháp thiết thực cho xã hội?

Mời quý vị theo dõi chương trình “Niềm tin Công lý” số 7 – “Kiến nghị từ những bản án (Phần 2)”, phát sóng lúc 20 giờ 55 phút thứ Tư, ngày 21/10/2026, trên Kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam.