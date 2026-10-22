'Niềm tin Công lý' số 7: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật (Phần 2)

Trong chương trình tuần trước, chúng ta đã cùng phân tích ba vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Công ty Z Holding và Cục An toàn thực phẩm. Qua quá trình xét hỏi, tranh tụng và đánh giá chứng cứ tại phiên tòa, Hội đồng xét xử không chỉ làm rõ hành vi vi phạm, xác định trách nhiệm của các bị cáo, mà còn nhận diện những bất cập trong quy định pháp luật và sơ hở trong công tác quản lý ở nhiều lĩnh vực.