Niềm tin Công lý số 4: Phán quyết trả lại tên cho mẹ của hai liệt sĩ
Cả nước đang chung tay đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhằm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình. Mệnh lệnh từ trái tim này thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn mà các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho nền độc lập nước nhà.
Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/niem-tin-cong-ly-so-4-phan-quyet-tra-lai-ten-cho-me-cua-hai-liet-si-541421.html