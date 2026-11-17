Thay vì phải nhiều lần đến trụ sở Tòa án để giải quyết công việc, giờ đây, người dân có thể được Thẩm phán trực tiếp đến nơi cư trú để xác minh, thu thập chứng cứ, lấy lời khai, hòa giải và đối thoại. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức đi lại mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận công lý.

Vậy Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng đang triển khai chủ trương này như thế nào? Vai trò của đội ngũ Thẩm phán được thể hiện ra sao trong hành trình đưa công lý đến gần hơn với người dân?

Điều gì sẽ thay đổi khi Tòa án không còn chỉ chờ người dân tìm đến mà chủ động đưa các hoạt động tố tụng về cơ sở? Với chủ trương đưa trên 50% các bước tố tụng về cơ sở, người dân sẽ được tạo điều kiện thuận lợi như thế nào trong quá trình giải quyết các tranh chấp, vụ việc?

Khi Thẩm phán trực tiếp đến nhà dân, nhà văn hóa thôn để xác minh, thu thập chứng cứ, lấy lời khai, hòa giải và đối thoại, những khó khăn về khoảng cách địa lý, tuổi tác và điều kiện đi lại của người dân được tháo gỡ ra sao? Việc giải quyết các vướng mắc ngay từ cơ sở có thể giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế những phiền hà và giảm nguy cơ phát sinh khiếu kiện kéo dài như thế nào?

Đằng sau mỗi chuyến đi cơ sở của Thẩm phán là tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và phương pháp làm việc ra sao? Làm thế nào để mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi lần lắng nghe không chỉ giúp giải quyết vụ việc đúng quy định pháp luật mà còn góp phần hóa giải mâu thuẫn, giữ gìn tình cảm gia đình, củng cố sự gắn kết trong cộng đồng?

Vai trò của Tòa án, đặc biệt là đội ngũ Thẩm phán, cần được phát huy như thế nào để tinh thần “Phụng sự công lý – Phục vụ nhân dân” được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực? Sự chuyển đổi từ tư duy “chờ dân đến” sang “chủ động đến với dân” sẽ mang lại những thay đổi gì trong hoạt động của Tòa án và góp phần xây dựng nền tư pháp gần dân, vì dân?

Cùng đón xem chương trình Niềm tin Công lý số 11 để tìm hiểu những đổi mới trong hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng, vai trò chủ động của đội ngũ Thẩm phán và những lợi ích thiết thực mà người dân được thụ hưởng trên hành trình đưa công lý đến gần hơn với nhân dân.

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Niềm tin Công lý số 11 với chủ đề: “Đưa Tòa án đến gần dân” phát sóng lúc 20h55, thứ Tư, ngày 18/11/2026, trên Kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam.

BÁO CÔNG LÝ