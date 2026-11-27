Cung cấp thông tin để dẫn dắt nhận thức

Chưa bao giờ con người có điều kiện tiếp cận thông tin nhanh, phong phú như hiện nay. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người có thể biết những gì đang diễn ra ở bất cứ đâu, đồng thời tham gia bình luận, chia sẻ, thậm chí trở thành người sản xuất và phát tán thông tin. Nhưng nghịch lý cũng xuất hiện từ sự phong phú ấy: Thông tin càng nhiều, việc nhận diện sự thật đôi khi càng khó; tốc độ lan truyền càng nhanh, nguy cơ những nhận định thiếu căn cứ tác động đến nhận thức xã hội càng lớn.

Một số ấn phẩm báo, tạp chí trung ương và địa phương.

Trong môi trường truyền thông ấy, báo chí chính thống không còn giữ lợi thế gần như độc quyền về cung cấp thông tin. Công chúng tiếp nhận một sự kiện từ nhiều nguồn, với những cách diễn giải khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Một thông tin đúng nhưng chậm xuất hiện, thiếu giải thích có thể không thu hút được sự chú ý. Ngược lại, một thông tin sai lệch nhưng đánh trúng tâm lý, được thể hiện hấp dẫn lại có khả năng lan truyền rất nhanh.

Tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trong giai đoạn cách mạng mới”, tổ chức ngày 23/11 tại Bắc Ninh, nhiều ý kiến đề cập yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông, nâng cao tính chủ động và sức thuyết phục của thông tin chính thống. Đằng sau những giải pháp về công nghệ, tổ chức lực lượng và phương thức truyền thông là một vấn đề căn bản: Làm thế nào để báo chí không chỉ đưa thông tin đến công chúng mà còn giúp công chúng hiểu đúng và có cơ sở để tin?

Một chính sách được công bố đầy đủ chưa chắc đã được người dân hiểu đúng, nếu những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm và đời sống chưa được giải thích thấu đáo. Công chúng cần biết điều gì đang diễn ra nhưng cũng cần hiểu bản chất vấn đề, những tác động và trách nhiệm giải quyết.

Bởi vậy, báo chí không thể bằng lòng với việc đưa tin đúng, đủ và kịp thời. Cần có những phân tích, giải thích thuyết phục, giúp công chúng nhận diện sự thật giữa nhiều luồng thông tin. Dẫn dắt nhận thức không phải áp đặt cách nghĩ mà là cung cấp chứng cứ, lý lẽ để mỗi người hình thành nhận định có căn cứ.

Vị thế chính thống tạo ra trách nhiệm, nhưng không tự động tạo nên sức thuyết phục. Uy tín báo chí cần được khẳng định bằng chất lượng thông tin, sự trung thực và khả năng giải đáp những vấn đề công chúng quan tâm.

Truyền thông chính sách đi trước một bước

Một yêu cầu được nhấn mạnh tại Hội thảo là truyền thông chính sách phải đi trước một bước, chủ động ngay từ quá trình nghiên cứu, xây dựng chính sách, thay vì đợi đến khi quyết sách được ban hành mới tổ chức tuyên truyền.

Khi một chính sách mới được đề xuất, điều người dân quan tâm trước hết thường không phải những khái niệm mang tính lý luận mà là quyền lợi, nghĩa vụ và những thay đổi có thể xảy ra trong cuộc sống. Nếu những câu hỏi ấy chưa được giải đáp, khoảng trống thông tin dễ xuất hiện, tạo điều kiện để tin đồn và những cách diễn giải thiếu căn cứ tác động đến nhận thức xã hội.

Truyền thông đi trước một bước, vì vậy, không đơn giản là đưa tin sớm hơn. Quan trọng hơn là chủ động nhận diện vấn đề, dự báo tác động, giải thích chính sách và đối thoại với công chúng. Báo chí cần có khả năng phát hiện những điều người dân đang quan tâm, kể cả khi những băn khoăn ấy chưa trở thành vấn đề lớn trong dư luận.

Tuy nhiên, không thể “vỗ tay bằng một bàn tay”. Một sự việc phức tạp nhưng thiếu đầu mối phát ngôn, thông tin từ các cơ quan không thống nhất hoặc chậm cập nhật tình tiết mới sẽ khiến báo chí khó thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.

Tham luận tại Hội thảo, đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống nhanh, chính xác và thuyết phục; thiết lập cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, báo chí và các đơn vị chuyên môn, bảo đảm thông tin thống nhất, dễ tiếp cận và được cập nhật kịp thời.

Đề xuất ấy gợi mở một yêu cầu quan trọng: Muốn báo chí chủ động dẫn dắt nhận thức, phải tạo điều kiện để báo chí tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời và có khả năng kiểm chứng. Trách nhiệm thông tin không chỉ thuộc về cơ quan báo chí mà còn thuộc về những cơ quan nắm giữ thông tin, hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách.

Đổi mới truyền thông cũng không đơn thuần là tăng số lượng tin, bài, video, đồ họa hay các sản phẩm đa phương tiện. Công nghệ giúp thông tin đến nhanh hơn, rộng hơn nhưng không thể thay thế chiều sâu phân tích và chất lượng nội dung. Một sản phẩm hấp dẫn nhưng thiếu căn cứ, một thông điệp được chia sẻ rộng rãi nhưng không giải đáp được những câu hỏi cốt lõi vẫn khó tạo nên sức thuyết phục lâu dài.

Đi trước một bước còn có nghĩa là báo chí phải theo sát quá trình thực thi chính sách, kịp thời phát hiện bất cập, phản ánh kiến nghị chính đáng và góp phần thúc đẩy giải quyết vấn đề. Chính quá trình ấy làm cho truyền thông chính sách vừa là hoạt động giải thích quyết sách, vừa trở thành kênh thông tin hai chiều giữa cơ quan công quyền và Nhân dân.

Từ biết, hiểu đến tin

Cung cấp thông tin để công chúng biết, phân tích để công chúng hiểu nhưng để công chúng tin là yêu cầu cao hơn và khó khăn hơn. Niềm tin không hình thành từ sự lặp lại những thông điệp mà phải dựa trên thông tin xác thực và được củng cố bằng kết quả thực tiễn. Báo chí có thể giúp người dân hiểu đúng một chính sách, nhưng không thể dùng truyền thông thay thế hiệu quả thực thi chính sách.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu một vấn đề đáng suy ngẫm: Một chủ trương đúng đắn, một chính sách có mục tiêu tốt đẹp chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Người dân đánh giá chính sách thông qua những trải nghiệm hằng ngày, từ việc quyền lợi có được bảo đảm đến những khó khăn, bức xúc có được giải quyết kịp thời hay không.

Nhận định ấy cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa truyền thông và năng lực thực thi chính sách. Một quyết sách dù được giải thích thuyết phục đến đâu vẫn khó tạo dựng niềm tin bền vững nếu chậm đi vào cuộc sống hoặc không đem lại những chuyển biến thực chất. Niềm tin đối với chính sách không chỉ được hình thành từ điều người dân nghe, đọc mà còn từ những gì họ trực tiếp chứng kiến, trải nghiệm.

Đối với báo chí, yêu cầu ấy đặt ra trách nhiệm phản ánh thành tựu, kết quả tích cực, đồng thời phát hiện những hạn chế, bất cập, phân tích nguyên nhân và góp phần thúc đẩy giải quyết vấn đề.

Một luận điểm đáng chú ý trong tham luận của đồng chí Tăng Hữu Phong là phải phân biệt rõ thông tin sai trái, hành vi vi phạm pháp luật với ý kiến phản biện và kiến nghị chính đáng của người dân. Những bất cập cần được phản ánh đúng mức; không thể lấy yêu cầu bảo vệ uy tín của tổ chức để né tránh việc làm rõ sai phạm.

Đây cũng là yêu cầu về bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp. Báo chí không thể tạo dựng uy tín nếu né tránh sự thật, thiếu khách quan hoặc chỉ lựa chọn những thông tin thuận chiều. Phản ánh trung thực, chỉ ra những điều cần sửa chữa và theo đuổi vấn đề đến cùng cũng là cách góp phần bảo vệ những giá trị đúng đắn.

Trong môi trường truyền thông số, nhất là khi trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra những hình ảnh, âm thanh và video giả mạo tinh vi, năng lực kiểm chứng càng trở thành giá trị cốt lõi của báo chí. Hiệu quả truyền thông vì thế không thể chỉ đo bằng số lượng tin, bài, lượt truy cập hay tương tác trên mạng xã hội mà phải được đánh giá bằng chất lượng nhận thức, mức độ tin cậy của công chúng và những chuyển biến thực tiễn mà thông tin báo chí góp phần tạo ra.

Một bài báo có thể thu hút rất nhiều lượt xem nhưng không giúp người đọc hiểu đúng vấn đề. Ngược lại, một tác phẩm có chiều sâu, đưa ra những chứng cứ xác thực, giải đáp được băn khoăn và góp phần thúc đẩy giải quyết một vấn đề xã hội có thể tạo nên giá trị lâu dài vượt xa những con số thống kê.

Bởi vậy, thước đo quan trọng phải là công chúng hiểu được điều gì, có cơ sở nào để tin và những vấn đề được phản ánh đã góp phần tạo ra chuyển biến gì trong thực tiễn.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh phản bác những thông tin sai trái mà còn đòi hỏi cung cấp sự thật, giải thích chính sách, đối thoại với công chúng và góp phần giải quyết những vấn đề của đời sống. Trong hành trình từ biết đến hiểu, từ hiểu đến tin, báo chí chỉ thực sự có sức thuyết phục khi chính mình trở thành địa chỉ đáng tin cậy của công chúng.