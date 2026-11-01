Niềm lạc quan tan biến sau cú lao dốc của giá vàng

Giá vàng thế giới đã giảm mạnh trong tuần qua, trong đợt bán tháo sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ, cùng với dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ hơn củng cố kỳ vọng về đợt tăng lãi suất trước cuối năm. Sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán công nghệ hôm thứ Sáu cũng đã gây ra tình trạng thanh lý trên diện rộng đối với kim loại quý.

Giá vàng giao ngay đã giảm tới hơn 146 USD mỗi ounce trong phiên cuối tuần, tương đương mức giảm 3,63% chỉ trong 1 phiên giao dịch, đưa mức giá về chỉ còn 3.874,4 USD/ounce. Tính chung tuần, vàng giao ngay đã giảm hơn 120 USD mỗi ounce.

Trong nước, giá vàng đã giảm 2,4 triệu đồng mỗi lượng trong phiên hôm qua, sau khi đã giảm tới 1,4 triệu đồng trong phiên liền trước đó. Theo đó, vàng SJC niêm yết cuối tuần tại 136,0 – 139,0 triệu đồng/lượng.

Đa phần các chuyên gia dự báo giá vàng tăng trong tuần tới

Đợt lao dốc của giá vàng khiến các chuyên gia buộc phải từ bỏ những dự báo tích cực về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý.

Theo một số nhà phân tích, chúng ta vẫn đang chứng kiến áp lực lạm phát, thị trường chứng khoán giảm giá; giá các loại hàng hóa cũng giảm, ngoại trừ một số mặt hàng trong lĩnh vực năng lượng. Điều này đang bất lợi cho thị trường kim loại quý.

Ngay cả khi loại trừ các yếu tố cơ bản trên, nếu chỉ xét về góc độ kỹ thuật, việc giá giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce là một chỉ báo rất quan trọng, cho thấy kim loại quý có thể sẽ trải qua một đợt điều chỉnh dài hơn và sâu hơn. Và vàng sẽ cần một số dấu hiệu về việc nới lỏng chính sách tiền tệ để lấy lại đà tăng trưởng trước đó.

Tuần này, 16 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, cho thấy niềm tin lạc quan của Phố Wall gần như tan biến. Chỉ có 1 chuyên gia, tương đương 6%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 10 người, chiếm 63%, dự đoán kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm. Năm nhà phân tích còn lại, chiếm 31% tổng số, cho biết họ không thể dự đoán hướng đi của giá vàng, hoặc dự đoán giao dịch sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 184 phiếu bầu, lại cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ có phần ít bi quan hơn. Vẫn có tới 98 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 53%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 56 người khác, tương đương 30%, dự đoán kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm; 30 nhà đầu tư còn lại, chiếm 16% tổng số, kỳ vọng giá vàng sẽ ổn định trong tuần tới.

Tuần tới sẽ chứng kiến ​​nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng và các sự kiện rủi ro địa chính trị mà các nhà đầu tư cần phải nắm bắt, trong đó cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 là những yếu tố quan trọng nhất tác động đến thị trường.