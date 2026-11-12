Niềm hạnh phúc trong những ngôi nhà nghĩa tình đồng đội

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Khắc Tình, nhân viên Hậu cần - Tài chính, Ban CHQS phường Cầu Thia xúc động cho biết đến giờ anh vẫn không thể tin rằng gia đình lại được sống trong ngôi nhà mới khang trang như vậy.

Niềm vui của gia đình Đại úy Nguyễn Khắc Tình trong ngày khánh thành ngôi nhà mới.

Nhiều năm công tác tại huyện vùng cao Trạm Tấu (cũ), khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đại úy Nguyễn Khắc Tình biên chế về Ban CHQS phường Cầu Thia. Vợ anh - chị Hoàng Thị Hiến không có việc làm ổn định lại mắc bệnh tiểu đường mãn tính phải dùng thuốc hằng ngày, trong khi 2 con vẫn còn nhỏ, bố mẹ 2 bên cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm gia đình Đại úy Nguyễn Khắc Tình chưa có điều kiện để xây ngôi nhà kiên cố ổn định cuộc sống.

Qua khảo sát, Bộ CHQS tỉnh đã đề nghị Quân khu 2 hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” để giúp gia đình Đại úy Nguyễn Khắc Tình xây dựng nhà mới. Được Ban Chỉ huy quân sự xã huy động nhân lực với gần 100 ngày công hỗ trợ, sau gần 3 tháng xây dựng, ngôi nhà mới có diện tích sử dụng gần 100m2 được bàn giao trong niềm phấn khởi của cả gia đình Đại úy Nguyễn Khắc Tình.

Chị Hoàng Thị Hiến- vợ Đại úy Nguyễn Khắc Tình nghẹn ngào nói: Có nhà mới, tôi sẽ toàn tâm để chăm sóc con cái, là hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm công tác. Không chỉ Đại úy Nguyễn Khắc Tình, qua chương trình làm nhà đồng đội, năm 2025 Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ làm mới 17 nhà, mức hỗ trợ là 80 triệu đồng/nhà. Từ đầu năm đến nay làm mới 7 nhà cho các quân nhân trong toàn tỉnh. Những ngôi nhà được khánh thành góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, củng cố tình đồng chí, đồng đội, là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; qua đó, giúp họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với chương trình làm nhà cho quân nhân, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh còn duy trì chương trình làm nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ riêng 10 tháng qua, đã có 10 ngôi nhà được bàn giao với tổng kinh phí hỗ trợ lên đến trên 800 triệu đồng.

Những ngày cuối tháng 7/2026, trong ngôi nhà mới còn thơm mùi sơn tại xã Đông Cuông, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho cựu chiến binh Phạm Thị Vin.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lào Cai trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho cựu chiến binh Phạm Thị Vin.

Hoàn thành nhiệm vụ của một người lính với Tổ quốc, trở về quê hương, bao năm qua, bà Vin sống một mình, lại tuổi cao, sức yếu nên không có điều kiện cải tạo nhà ở.

Không chỉ hỗ trợ gia đình bà 80 triệu đồng, Bộ CHQS tỉnh còn huy động hơn 400 ngày công đảm nhận toàn bộ phần xây dựng ngôi nhà. Cựu chiến binh Phạm Thị Vin cho biết chỉ gần 2 tháng thi công không quản ngày đêm của lực lượng quân đội, ngôi nhà đã hoàn thiện sớm hơn dự kiến, với diện tích sử dụng gần 100 m², tổng kinh phí xây dựng 320 triệu đồng.

“Giờ đây, tôi không còn phải lo lắng mỗi khi mùa mưa về. Tôi thấy rất hạnh phúc, không nghĩ có ngày mình lại được ở trong ngôi nhà kiên cố, khang trang như vậy" cựu chiến binh Phạm Thị Vin chia sẻ.

Chia sẻ niềm vui với gia đình cựu chiến binh Phạm Thị Vin, đồng chí Hoàng Việt Hóa - Bí thư Đảng ủy xã Đông Cuông khẳng định: Việc Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ các quân nhân, gia đình chính sách làm nhà không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống mà còn tạo động lực để họ phấn đấu, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cùng với chính quyền địa phương chăm lo gia đình chính sách, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Không chỉ hỗ trợ tiền, Bộ CHQS tỉnh còn huy động hàng nghìn ngày công trực tiếp làm nhà cho các gia đình.

Xây tặng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, mà còn là biểu hiện sinh động của tình quân dân, minh chứng cho truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” vì Nhân dân phục vụ của Bộ CHQS tỉnh Lào Cai, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ những mái nhà yêu thương.

Chỉ riêng trong 2 năm qua, gần 50 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội đã được Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xây dựng với giá trị hàng chục tỷ đồng và huy động gần 10 nghìn ngày công hỗ trợ các gia đình.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định xây nhà đồng đội, nhà tình nghĩa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chính sách hậu phương quân đội. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Để chương trình ngày càng đạt hiệu quả cao Bộ CHQS tỉnh tiếp tục khảo sát thực tế, lựa chọn đúng đối tượng cần hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, trong đó, đặc biệt ưu tiên các trường hợp gặp khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách...

Cùng với ngân sách quốc phòng phân bổ, Bộ CHQS tỉnh sẽ chủ động vận dụng linh hoạt các nguồn lực xã hội hóa và sự ủng hộ từ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng để hoàn thành tốt nhất chương trình.

Gần 50 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa đã được Bộ CHQS tỉnh trao tặng cho các đối tượng trong 2 năm qua.

Sự sẻ chia, sẵn sàng đóng góp kinh phí, ngày công của mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần lan tỏa và tạo tính bền vững của phong trào. Mỗi ngôi nhà mới được xây không chỉ minh chứng cho sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của quân với dân, mà còn làm ấm lòng hậu phương chiến sĩ, giúp các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.