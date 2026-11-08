Niềm đam mê hội họa của cô bé khiếm thính

Mỗi bức vẽ hoàn thành, em Nguyễn Hà Châu đều rất hạnh phúc.

Ông Nguyễn Hữu Hướng, ông nội của Châu, kể: Con trai ông có hai người con gái sinh đôi. Cháu đầu Nguyễn Hà Linh phát triển bình thường, còn Châu khi mới sinh đã phải cấp cứu, nằm trong lồng kính. Khi con dần lớn, gia đình biết cháu không tiếp nhận được thế giới bên ngoài như những đứa trẻ khác.

Năm Châu lên 3 tuổi, ông Hướng thấy cháu thường cầm bút vẽ những hình con vật, bông hoa trên giấy, trên nền sân gạch. Vốn có năng khiếu và gắn bó nhiều năm với hội họa, ông nhận ra cháu mình yêu thích môn vẽ, nên nhắc bố mẹ Châu quan tâm, tạo điều kiện cho con phát triển.

Sau này, Châu theo học tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên. Ngoài giờ học, em còn được ông và bố (hiện là giáo viên mỹ thuật của Trường THCS Tích Lương) hướng dẫn vẽ tranh phong cảnh, chân dung người thân. Qua từng nét vẽ, em tìm thấy niềm vui trong việc quan sát, ghi nhớ rồi đưa những hình ảnh thân thuộc lên trang giấy.

Không thể diễn đạt mong muốn bằng lời, Châu thường dùng hình vẽ để bày tỏ. Muốn uống nước, lấy đôi đũa hay cần một vật dụng nào đó, em đều tìm cách vẽ ra để bố mẹ hiểu.

Từ những hình vẽ ấy, vợ chồng chị Tình dần học được cách nhận biết điều con muốn nói. Các thành viên trong gia đình cũng thay đổi cách giao tiếp để gần con hơn. Những câu chuyện thường ngày được diễn đạt bằng ngôn ngữ ký hiệu, những mong muốn của con đều được quan tâm, chia sẻ.

Niềm đam mê hội hoạ giúp em Nguyễn Hà Châu thể hiện những điều mình nghĩ và cảm nhận về cuộc sống.

Trong căn phòng của Châu, bên cạnh sách vở và đồ dùng học tập là những hộp màu, cọ vẽ cùng nhiều tác phẩm còn dang dở. Những bức tranh được xếp ngay ngắn, có bức đã hoàn thành, có bức vẫn đang chờ thêm vài nét cọ. Nhìn vào đó chúng tôi có thể thấy, hội họa không chỉ là sở thích lúc rảnh rỗi mà đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của em.

Vài năm trở lại đây, chị Tình, mẹ của Châu thường đăng ảnh những bức tranh của con vẽ lên mạng xã hội. Ban đầu, chị chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm về hành trình trưởng thành của Châu. Không ngờ, nhiều người yêu thích rồi tìm đến đặt hàng, giúp Châu có thêm niềm vui và cơ hội làm công việc mình đam mê.

Với mỗi bức tranh, Châu có thêm một trải nghiệm mới. Em học được cách đáp ứng theo yêu cầu của khách, lựa chọn màu sắc, thể hiện ý tưởng, hoàn thiện sản phẩm và có trách nhiệm với công việc.

Những ngày qua, mẹ con Châu tất bật với các đơn hàng vẽ nón hưởng ứng Festival Trà quốc tế Thái Nguyên. Theo yêu cầu của khách hàng, em đưa lên nón hình ảnh những đồi chè xanh, bông hoa chè khoe sắc, những thiếu nữ trong trang phục dân tộc đang hái chè và cả ấm trà mang hương vị xứ Thái. Từng hình ảnh thân thuộc của quê hương được thể hiện bằng những gam màu tươi sáng, gần gũi.

Gần đây, Châu còn vẽ tranh lên nón cho một cặp vợ chồng người Hàn Quốc khi họ về thăm, trải nghiệm vùng chè Thái Nguyên. Những sản phẩm do em thực hiện được hai vị khách nước ngoài vô cùng yêu thích.

Biết được năng khiếu của Châu, một cô giáo ở Hà Nội đã ngỏ ý đưa em xuống học tập để có điều kiện phát triển khả năng hội họa. Tuy nhiên, vợ chồng chị Tình vẫn đang cân nhắc bởi hoàn cảnh đặc biệt của con. Anh chị mong muốn con được phát triển năng khiếu, có thể tự lập và tìm được công việc phù hợp với khả năng của mình. Nhưng trên hết, mọi lựa chọn đều phải tính đến điều kiện và khả năng thích nghi của con.