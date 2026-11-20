Điều này cũng ghi dấu sự phát triển vượt bậc về quy mô tiêu thụ của Phở Cung Đình, đồng thời là thành quả của hành trình bền bỉ theo đuổi chất lượng khi lấy những giá trị tinh túy của phở Hà Nội làm nền tảng, thương hiệu không ngừng chăm chút, hoàn thiện từng yếu tố làm nên một bát phở ngon. Sự kiên định ấy đã góp phần tạo nên bản sắc riêng và từng bước khẳng định vị thế của Phở Cung Đình trong phân khúc phở ăn liền cao cấp.

Phở Cung Đình đứng đầu về sản lượng bán phở ăn liền

Ra mắt năm 2018 bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Châu Á (AFOTECH), Phở Cung Đình được phát triển với mong muốn tái hiện những nét đặc trưng của phở Hà Nội vào một sản phẩm ăn liền tiện lợi.

Để hiện thực hóa điều đó, AFOTECH đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu từ vị ngọt thanh của nước dùng, hương thơm của các loại gia vị truyền thống, độ dai mềm của sợi phở cùng các nguyên liệu ăn kèm. Trong đó, Phở Cung Đình tiên phong đưa gói nước cốt xương hầm cô đặc vào sản phẩm phở ăn liền, tạo nên điểm khác biệt trong cách tái hiện hương vị nước dùng truyền thống.

Các gia vị truyền thống của Phở Hà Nội

Trên nền tảng đó, chất lượng sản phẩm tiếp tục được hoàn thiện qua từng thành phần. Gói nước cốt xương hầm cô đặc kết hợp vị ngọt thanh của nước dùng với hương thơm đặc trưng của quế, hồi và thảo quả; sợi phở được bổ sung gạo ST25 nhằm cải thiện độ dai mềm.

Bên cạnh đó, các thành phần ăn kèm như gói rau có bổ sung topping đầu hành và tương ớt lên men tự nhiên cũng được chú trọng, góp phần hoàn thiện hương vị đặc trưng của phở Hà Nội.

Vị thế dẫn đầu nói trên cũng mở ra những yêu cầu cao hơn cho Phở Cung Đình trong hành trình phát triển tiếp theo. Trước kỳ vọng ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, AFOTECH định hướng sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu, cải tiến công thức và hoàn thiện chất lượng sản phẩm hơn nữa.

Với định hướng tôn vinh ẩm thực dân tộc, AFOTECH kiên định đưa phở trở thành lựa chọn gần gũi hơn với người tiêu dùng trong nhịp sống hiện đại

Theo đó, các hoạt động cải tiến sẽ được triển khai đồng bộ, từ nguyên liệu, sợi phở, nước cốt, gia vị đến bao bì, định lượng và sự tiện lợi khi sử dụng nhằm mang đến trải nghiệm thưởng thức ngày càng trọn vẹn. Đây cũng là định hướng xuyên suốt của Phở Cung Đình trong nỗ lực nâng tầm phở ăn liền, đồng thời góp phần gìn giữ và lan tỏa hương vị phở Hà Nội trong đời sống hiện đại.

Đại diện AFOTECH chia sẻ, phát triển sản phẩm trong ngành hàng phở ăn liền không đồng nghĩa với giản lược những giá trị làm nên bản sắc của món ăn truyền thống. Doanh nghiệp kiên định với định hướng tôn vinh ẩm thực dân tộc, đưa phở trở thành lựa chọn gần gũi hơn với người tiêu dùng trong nhịp sống hiện đại.