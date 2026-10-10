Nicole Scherzinger gặp tai nạn trước giờ diễn, quyết không hủy show

Nicole Scherzinger vừa thu hút sự quan tâm khi xuất hiện tại nhà thi đấu 3Arena ở Dublin, Ireland, ngày 5/10. Trong buổi biểu diễn thuộc chuyến lưu diễn PCD Forever, nữ ca sĩ diện trang phục bó sát màu da, đính sequin bạc theo kiểu bikini, kết hợp bốt cao cổ buộc dây.

Màn trình diễn diễn ra hơn một tuần sau khi giọng ca Don't Cha gặp sự cố bỏng chân vì nước sôi. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, tai nạn xảy ra vào cuối tháng 9, khoảng một giờ trước khi cô bước lên sân khấu tại Düsseldorf, Đức.

Ngày 27/9, Scherzinger đăng tải hình ảnh những vết phồng rộp trên chân lên Instagram Story, đồng thời tiết lộ tình huống ngoài ý muốn. “Không gì tệ hơn việc nước sôi đổ vào chân bạn một giờ trước khi bắt đầu buổi diễn. Nhưng buổi diễn vẫn phải tiếp tục”, cô viết.

Việc nữ ca sĩ vẫn duy trì lịch trình biểu diễn sau sự cố khiến nhiều người chú ý. Hiện cô đang tham gia chuyến lưu diễn PCD Forever cùng hai thành viên Ashley Roberts, 45 tuổi, và Kimberly Wyatt, 44 tuổi.

Tai nạn bỏng chân không phải trở ngại duy nhất mà chuyến lưu diễn của Pussycat Dolls phải đối mặt. Hồi tháng 5, nhóm thông báo hủy phần lớn các buổi diễn tại Bắc Mỹ, chỉ giữ lại một chương trình, đồng thời gọi đây là quyết định khó khăn và đau lòng.

Đến tháng 9, Scherzinger tiếp tục gặp sự cố kỹ thuật tại Warsaw, Ba Lan. Trong khi các thành viên khác bắt đầu trình diễn ca khúc Buttons, nữ ca sĩ chưa thể lên sân khấu do vấn đề liên quan đến tai nghe kiểm âm. Theo đại diện của cô, sự cố này đã ảnh hưởng đến màn trình diễn.

Trước đó, Scherzinger bày tỏ sự hào hứng khi trở lại Ba Lan, nơi cô có nguồn gốc tổ tiên. Nữ ca sĩ chia sẻ việc đặt chân đến đây mang lại cảm giác như được trở về với một phần cội nguồn của mình.

Bên cạnh những sự cố trên sân khấu, cuộc tái hợp của Pussycat Dolls còn vấp phải tranh cãi liên quan đến đội hình biểu diễn.

Ba thành viên sáng lập không góp mặt trong lần trở lại này. Tháng 3, Jessica Sutta lên tiếng về việc cô cùng các thành viên khác không được thông báo trước về kế hoạch tái hợp. Trong podcast The Maverick Approach, nữ ca sĩ cho biết họ hoàn toàn bất ngờ trước thông tin được công bố.

Sutta thậm chí gọi cuộc hội ngộ là “một chiêu trò kiếm tiền”. Cô tiết lộ Scherzinger từng gọi điện sau khi thông tin tái hợp được công bố, nhưng bản thân không nghe máy và cũng không có ý định gọi lại. Dù vậy, Sutta khẳng định vẫn yêu quý đồng nghiệp, đồng thời nhắc đến sự biết ơn dành cho Scherzinger vì đã giúp cô giành giải Tony với vở nhạc kịch Sunset Boulevard.

Trước những ý kiến trái chiều, Scherzinger vẫn thể hiện sự hào hứng với hành trình trở lại sân khấu. Ngày 1/10, cô mô tả chuyến lưu diễn là một trải nghiệm tuyệt vời.

Với những khó khăn liên tiếp từ sự cố sức khỏe, trục trặc kỹ thuật đến tranh cãi về đội hình, chuyến lưu diễn PCD Forever đang cho thấy hành trình tái hợp của Pussycat Dolls không chỉ có ánh đèn sân khấu mà còn đi kèm nhiều thử thách.