Nicolas Jackson lập cú đúp, Aston Villa đánh bại Man City

Video: Aston Villa 2-1 Manchester City.

●Vòng 8 Ngoại hạng Anh

Aston Villa

2-1

Man City

Nicolas Jackson 6’, 60’

ĐÃ KẾT THÚC

Erling Haaland 53’

Tối 24/10, Aston Villa đánh bại Man City 2-1 trên sân Villa Park ở vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026-2027. Nicolas Jackson ghi cú đúp ở phút 6 và 60. Trong khi đó, Erling Haaland lập công giúp Man City gỡ hòa. Đội khách tạo sức ép lớn trong phần lớn trận đấu, nhưng Aston Villa phòng ngự chắc chắn và bảo vệ được lợi thế đến hết trận.

Man City chiếm ưu thế rõ rệt nhưng không tận dụng tốt cơ hội. Đội khách kiểm soát bóng 63%, tung 15 cú sút và có 7 lần đưa bóng trúng đích. Aston Villa chỉ cầm bóng 37%, dứt điểm 8 lần và có 2 cú sút trúng cầu môn, nhưng cả hai đều trở thành bàn thắng.

Aston Villa nhập cuộc chủ động và chỉ mất 6 phút để mở tỷ số. John McGinn chọc khe để Jackson băng xuống vòng cấm trước khi dứt điểm vào góc cao, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Man City sau đó kiểm soát thế trận và liên tục tạo sức ép. Thủ môn Zion Suzuki phải cứu thua trước các cú sút của Iliman Ndiaye, Rayan Cherki và Abdukodir Khusanov. Phút 28, Ndiaye còn đưa bóng trúng cột dọc. Tuy nhiên, Aston Villa vẫn giữ được lợi thế 1-0 đến hết hiệp một.

Nicolas Jackson lập cú đúp, giúp Aston Villa giành chiến thắng trước Man City. (Ảnh: Aston Villa FC)

Man City gia tăng sức ép sau giờ nghỉ và gỡ hòa ở phút 53. Từ quả tạt của Ndiaye, Haaland bật cao đánh đầu cận thành đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Tuy vậy, Aston Villa chỉ cần thêm 7 phút để tái lập lợi thế. Jackson nhận bóng rồi dứt điểm quyết đoán từ tuyến hai, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-1.

Man City dồn toàn lực tấn công trong thời gian còn lại nhưng hàng thủ chủ nhà đứng vững. Phút 89, Haaland đánh đầu hiểm hóc nhưng Ian Maatsen kịp phá bóng ngay trước vạch vôi. Aston Villa bảo toàn chiến thắng 2-1 dù chịu sức ép lớn trong những phút cuối.

Aston Villa

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Suzuki

TM

2

Cash

3

Lindelof

7

McGinn

ĐT

8

Kamara

11

Jackson

14

Pau

22

Maatsen

35

Gomes

44

Manzambi

47

Alysson

Man City

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Donnarumma

TM

3

Dias

ĐT

5

Anderson

6

Guehi

7

Ndiaye

9

Haaland

10

Cherki

11

Doku

17

Fernandez

24

Gvardiol

45

Khusanov

Thông tin trận Aston Villa vs Man City

Man City đang duy trì phong độ ấn tượng kể từ đầu mùa giải 2026-2027. Đội bóng thành Manchester giành chiến thắng ở 10 trong 11 trận trên mọi đấu trường, chỉ một lần thất bại khi để thua PSG 2-4 tại Champions League. Sau trận thua này, Man City nhanh chóng lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng 3-2 trước Ipswich Town.

Không chỉ duy trì thành tích toàn thắng, Man City còn thể hiện sức mạnh đáng kể trên hàng công. Sau 7 vòng Premier League, họ ghi 19 bàn, trung bình gần 3 bàn mỗi trận. Khả năng kiểm soát thế trận cùng sự đa dạng trong các phương án tấn công giúp đội bóng của Maresca liên tục tạo ra sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Trong khi đó, Aston Villa đang từng bước cải thiện phong độ sau giai đoạn nhập cuộc không như kỳ vọng. Đoàn quân của HLV Unai Emery hiện đứng thứ 12 tại Ngoại Hạng Anh với 8 điểm, nhưng những kết quả gần đây cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Aston Villa thắng 2 trong 3 vòng đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, đáng chú ý là chiến thắng 1-0 trên sân Newcastle.

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