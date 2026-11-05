Nico Paz tỏa sáng, Como thắng lịch sử 9 bàn ở Cúp C1

Mùa giải Champions League đầu tiên trong lịch sử Como, với nhạc trưởng Nico Paz không ngừng có những màn trình diễn ngoạn mục, đang diễn ra đầy ấn tượng.

Hai chiến thắng sau 3 lượt trận đầu giúp họ bước vào cuộc đua giành vị trí trong top 8. Trong khi đó, Lens chỉ thắng 1 trận trước đó và hoàn toàn lép vế ở hiệp đầu.

Nico Paz có phong độ ấn tượng cùng Como. Ảnh: Como 1907

Đội chủ nhà có cơ hội đầu tiên với cú sút căng của Florian Thauvin, nhưng bóng đi đúng vị trí Jean Butez. Chưa đầy 10 phút sau khi bóng lăn, họ đã phải nhận bàn thua.

Từ một quả phạt góc, Maximo Perrone bật cao đánh đầu. Bóng có vẻ sẽ đi chệch cột dọc trong gang tấc, nhưng Anastasios Douvikas kịp có mặt để đệm vào lưới ở cự ly gần.

Lens vùng lên gây sức ép trong ít phút tiếp theo. Matthieu Udol đánh đầu vọt xà, còn những yêu cầu được hưởng phạt đền sau tình huống Maxence Caqueret để bóng chạm tay trong vòng cấm không được chấp nhận.

Como luôn tỏ ra nguy hiểm mỗi lần lên bóng. Robin Risser xuất sắc đẩy cú sút chìm của Nico Paz ra ngoài cột dọc, nhưng sau đó bất lực khi đội khách nhân đôi cách biệt.

Nico Paz chuyền dài vào vòng cấm cho Alex Valle đánh đầu trả ngang khung thành, để Douvikas dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc vào lưới.

Cục diện gần như được định đoạt ngay trước giờ nghỉ, khi Paz kết thúc một pha phản công nhanh bằng cú sút uy lực tung nóc lưới Risser.

Dù hoàn toàn kiểm soát trận đấu, Como vẫn không có ý định giảm nhịp sau giờ nghỉ và chỉ mất 2 phút để ghi thêm bàn. Paz tiếp tục góp dấu giày bằng đường chuyền giúp Lucas Da Cunha dứt điểm một chạm đánh bại Risser.

Thủ môn Lens sau đó có pha cứu thua xuất sắc, ngăn Da Cunha lập cú đúp. Tuy nhiên, anh lại phải vào lưới nhặt bóng không lâu sau đó, lần này từ cú đánh đầu của Marc-Oliver Kempf.

Como giành chiến thắng lịch sử. Ảnh: Como 1907

Thật khó không cảm thấy ái ngại cho Risser. Chỉ trong 11 phút đầu hiệp hai, anh đã phải nhận 3 bàn thua, khi Douvikas băng xuống đón thêm một đường chuyền tuyệt đẹp của Paz rồi hoàn tất hat-trick.

Có cảm giác Como cứ tấn công là ghi bàn. Mattia Liberali, mới vào sân được vài phút, thoải mái dẫn bóng vào vòng cấm mà không gặp sự truy cản nào, ghi bàn 7-0.

Lens ít nhất cũng được an ủi đôi chút khi Ruben Aguilar tung cú vô lê đẹp mắt, rút ngắn cách biệt xuống 1-7. Nhưng hàng phòng ngự của họ tiếp tục bị xé toang trong tình huống Como ghi bàn thứ 8.

Cầu thủ vào sân thay người Martin Baturina đánh bại Risser trong pha đối mặt. Đội bóng của Cesc Fabregas phần nào giảm sức tấn công, nhưng vẫn kịp ghi thêm một bàn trong thời gian bù giờ nhờ công Matteo Papacccioli.

Como đang cho thấy vì sao họ là một trong những đội đáng xem nhất châu Âu. Đây là lần đầu tiên một đội khách ghi 9 bàn ở Champions League/Cúp C1 kể từ 1971.

Thông tin trận đấu Lens vs Como:

Ghi bàn:

Lens: Ruben Aguilar 65’.

Como: Douvikas 7’, 32’, 57’, Nico Paz 40’, Da Cunha 47’, Kempf 53’, Liberali 62’, Baturina 69’, Matteo Papaccioli 90’+1.

Đội hình thi đấu:

Lens (3-4-2-1): Risser; Antonio, Baidoo, Udol; Aguilar, Cuisance, Haidara (Bulatovic, 70’), Skoras (Abdulhamid, 46’); Thauvin (Kadile, 70’), Hazard; Ivanovic (Mesloub, 46’).

Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramon, Kempf (Smolcic, 72’), Alex Valle; Luis Milla (Ricci, 58’), Perrone; Da Cunha (Liberali, 58’), Nico Paz (Baturina, 58’), Caqueret; Douvikas (Papaccioli, 61’).