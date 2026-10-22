Nico Paz thăng hoa, Como nhấn chìm Man Utd ở Champions League

Nico Paz xé lưới Man Utd. Ảnh: EPA.

Màn trình diễn thăng hoa của Nico Paz biến chuyến làm khách của Manchester United đến sân nhà Como ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League thành cơn ác mộng tồi tệ. Thầy trò Michael Carrick nhận thất bại muối mặt 1-4 trước Como thi đấu quả cảm và biến ảo. Kết quả đáng quên khiến tương lai của huấn luyện Carrick lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.

Hành quân đến sân Giuseppe Sinigaglia, Quỷ đỏ mang theo hy vọng chấm dứt chuỗi phong độ bết bát. Dẫu vậy, sự hớ hênh nơi hàng phòng ngự sớm dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của đại diện nước Anh.

Ngay phút thứ hai, Como tổ chức đợt lên bóng chớp nhoáng đầu tiên từ hành lang cánh. Nhận đường chuyền thuận lợi từ Lucas Da Cunha, Nico Paz thoải mái xoay xở rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa mở tỷ số cho Como. Bàn thua chớp nhoáng khiến hệ thống phòng ngự Man Utd sụp đổ về mặt tâm lý.

Bị dẫn trước, đại diện xứ sở sương mù thi đấu bế tắc khi thiếu vắng sự đột biến ở các tình huống phối hợp quyết định. Trái lại, các học trò của HLV Cesc Fabregas duy trì cự ly đội hình hợp lý và liên tục tung ra những pha hãm thành sắc lẹm. Kết thúc 45 phút đầu tiên, Como dẫn trước Man Utd 1-0.

Nico Paz có trận đấu chói sáng. Ảnh: EPA.

Bước sang hiệp hai, kịch bản ác mộng tiếp tục tái diễn với đại diện thành Manchester. Phút 49, lại là Nico Paz tỏa sáng rực rỡ với đường chọc khe tinh tế tạo điều kiện cho tiền đạo Anastasios Douvikas khôn khéo thoát khỏi sự kèm cặp của Matthijs de Ligt trước khi dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt cho Como. Nico Paz là ngôi sao nổi bật trong đội hình Como khi anh lọt mắt xanh của nhiều ông lớn châu Âu.

Mọi toan tính vùng lên của đội khách nhanh chóng tan thành mây khói sau sai lầm cá nhân tai hại. Tiền vệ vào sân thay người Carlos Baleba có đường chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện để Nico Paz cướp bóng rồi lạnh lùng đánh bại thủ thành Senne Lammens ở phút 57, nâng tỷ số lên 3-0 cho Como.

Man Utd thua Como 1-4. Ảnh: EPA.

Bữa tiệc bàn thắng của đội bóng nước Ý được nối dài ở phút 76 từ một pha phản công mẫu mực. Trung vệ Jacobo Ramon dâng cao xâm nhập vòng cấm và đón quả tạt chuẩn xác từ Kaiki để đánh đầu dũng mãnh tung lưới Man Utd, ghi bàn thứ 4 cho Como. Trận thảm bại phơi bày sự rệu rã và bất lực của tập thể Man Utd trước một Como giàu khát khao.

Pha lập công của Joshua Zirkzee ở phút bù giờ 90+1' chỉ mang ý nghĩa an ủi muộn màng cho Man Utd. Chung cuộc, Man Utd nhận thất bại 1-4 trước Como.

Cú ngã ngựa này nâng chuỗi trận không thắng của Quỷ đỏ lên con số bảy trận trên mọi đấu trường, đồng thời đẩy tương lai của HLV Michael Carrick đến nguy cơ nhận trát sa thải. Với kết quả này, Man Utd hiện đứng thứ 20 trên BXH, trong khi đó Como xếp thứ 9 sau 3 vòng đấu.

Kết quả chung cuộc: Como 4-1 Manchester United

Cầu thủ ghi bàn:

Como: Nico Paz (2', 57'), Anastasios Douvikas (49'), Jacobo Ramon (76')

Manchester United: Joshua Zirkzee (90+1')

Đội hình ra sân 2 đội

Ảnh: BongDa.com.vn.