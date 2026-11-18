Nico Paz lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 trước Costa Rica.

Trên sân Córdoba, Argentina sớm tạo khác biệt. Phút thứ 8, Nico Paz mở tỷ số bằng cú sút một chạm. Đến phút 35, Julian Alvarez nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp với Giay. Ba phút sau, Paz vượt qua hai cầu thủ Costa Rica rồi ghi bàn thứ hai cho riêng mình.

Trước giờ nghỉ, Alvarez hoàn tất cú đúp, đưa Argentina dẫn 4-0. Sang hiệp hai, Franco Mastantuono ghi bàn ở phút 48 và 88; xen giữa hai pha lập công đó là bàn thắng của Alexis Mac Allister ở phút 78. Argentina khép lại trận đấu với tỷ số 7-0.

Paz, tiền vệ 22 tuổi đang khoác áo Como, được chú ý như một ứng viên tiềm năng kế tục vai trò sáng tạo của Lionel Messi. Màn trình diễn trước Costa Rica cho thấy khả năng phối hợp với các đồng đội cũng như tự xử lý và dứt điểm của cầu thủ này. Dù vậy, việc so sánh Paz với Messi vẫn còn sớm.

Mastantuono cũng là cái tên được HLV Scaloni nhắc đến trong câu chuyện tìm người đảm nhiệm những vị trí sáng tạo sau khi Messi chia tay đội tuyển. Cả hai cầu thủ trẻ đều thuận chân trái và có thể chơi ở những vị trí Messi từng đảm nhiệm.

Chiến thắng trước Costa Rica giúp Argentina giải tỏa áp lực sau trận thua Uruguay 1-2 bốn ngày trước đó. Theo nguồn tin, thất bại ấy đã chấm dứt chuỗi hơn bảy năm bất bại của Argentina trong các trận giao hữu.