Nico Paz khiến cả châu Âu chú ý sau màn hủy diệt Man United

Trên sân Giuseppe Sinigaglia, Como khiến Man United trải qua một trận đấu đáng quên tại lượt trận vòng bảng Champions League đêm ngày 21/10 (giờ Việt Nam). Trong màn trình diễn nổi bật của đội chủ nhà, Nico Paz là nhân tố tạo ra khác biệt nhờ khả năng xử lý bóng linh hoạt, những pha xâm nhập nguy hiểm và sự hiệu quả trong các tình huống quyết định.

Ngay trong hiệp một, tiền vệ người Argentina đã tận dụng khoảng trống trước vòng cấm để tung cú dứt điểm góc xa sau đường chuyền của Lucas Da Cunha, đánh bại thủ môn Senne Lammens. Bàn thắng không chỉ giúp Como vươn lên dẫn trước mà còn đánh dấu pha lập công đầu tiên của Paz tại Champions League, theo thông tin được cung cấp.

Nico Paz khẳng định đẳng cấp với màn trình diễn chói sáng trước Manchester United

Sau giờ nghỉ, cầu thủ mang áo số 10 tiếp tục khiến hàng thủ Man United gặp khó khăn. Phút 49, đường chuyền sắc bén của Paz tạo điều kiện để Anastasios Douvikas nâng tỷ số lên 2-0. Tám phút sau, tiền vệ này tiếp tục tận dụng sai sót ở tuyến giữa của đội khách, băng lên dứt điểm thành công để hoàn tất cú đúp.

Chỉ trong chưa đầy một giờ thi đấu, cầu thủ 22 tuổi đã trực tiếp góp dấu giày vào ba bàn thắng của Como. Màn trình diễn ấy cho thấy giá trị của Paz không chỉ nằm ở khả năng săn bàn mà còn ở nhãn quan chiến thuật và sự nhạy bén trong việc khai thác khoảng trống.

Điểm nổi bật trong màn trình diễn của Nico Paz là khả năng lựa chọn vị trí và di chuyển giữa các tuyến. Ngôi sao người Argentina thường xuyên xuất hiện ở khu vực trước vòng cấm, buộc các hậu vệ Man United phải điều chỉnh vị trí theo kèm. Những khoảng trống được tạo ra từ đó giúp các cầu thủ Como có thêm phương án phối hợp và tiếp cận khung thành.

Nico Paz trở thành tâm điểm trong chiến thắng vang dội của Como

Theo thống kê được cung cấp, Paz nhận 9,9 điểm đánh giá, với hai bàn thắng, một kiến tạo và cả bốn cú dứt điểm đều đi trúng đích. Tiền vệ này hoàn thành 48/60 đường chuyền, thực hiện 21 pha kéo bóng với tổng quãng đường hơn 210 m, trong đó có 136 m hướng về phía trước.

Ở tuổi 22, Nico Paz đang thu hút sự chú ý nhờ phong cách thi đấu hiện đại, khả năng sáng tạo và sự tự tin khi đối đầu với những đối thủ lớn. Trưởng thành từ môi trường bóng đá Tây Ban Nha và mang quốc tịch Argentina, ngôi sao trẻ này được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển thành một trong những tiền vệ tấn công đáng chú ý của thế hệ mình.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas, Como cho thấy khả năng tổ chức tấn công hiệu quả khi tận dụng tốt khoảng trống và những sai sót của đối phương. Chiến thắng trước Man United vì thế không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn cho thấy giá trị của những cầu thủ có thể tạo khác biệt bằng kỹ thuật, tư duy và khả năng ra quyết định.

Nico Paz đang khiến cả châu Âu phải chú ý đến mình

Ngược lại, thất bại 1-4 phơi bày những vấn đề của Man United trong khâu kiểm soát tuyến giữa và tổ chức phòng ngự. Đội bóng nước Anh không thể hạn chế tầm hoạt động của Paz, đồng thời để Como nhiều lần khai thác khoảng trống giữa các tuyến.

Với Nico Paz, đây là màn trình diễn nổi bật giúp cầu thủ sinh năm 2004 khẳng định vai trò trong đội hình Como. Còn về phía Man United, trận thua này là lời cảnh báo về sự thiếu chắc chắn trong hệ thống phòng ngự, đặc biệt khi đối đầu với những đối thủ sở hữu các tiền vệ tấn công có khả năng khai thác không gian hiệu quả.