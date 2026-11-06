Nico Paz càng đá càng hay, phong cách chơi giống Messi đến đâu?

Nico Paz càng đá càng hay

Nico Paz tiếp tục gây ấn tượng trong chiến thắng 9-1 của Como trước Lens tại Champions League ngày 4/11. Tiền vệ người Argentina ghi 1 bàn và kiến tạo 2 lần chỉ trong 58 phút thi đấu.

Phong độ thăng hoa cùng lối chơi giàu kỹ thuật khiến cầu thủ 22 tuổi ngày càng được so sánh với Lionel Messi.

Những thống kê ấn tượng của Nico Paz

Sau 4 trận Champions League mùa 2026/27, Paz ghi 3 bàn và có 5 kiến tạo trong 318 phút thi đấu, trung bình cứ gần 40 phút lại trực tiếp góp công vào 1 bàn thắng.

Tại Serie A, tiền vệ Como có 3 bàn và 3 kiến tạo sau 9 trận. Anh còn thực hiện 43 cú sút, trong đó 12 lần trúng đích, cùng 18 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 88,9%.

Khả năng tạo đột biến của Paz cũng rất ấn tượng. Anh có 18 pha rê bóng thành công tại Serie A và 17 lần tại Champions League. Tuy nhiên, tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn ở giải vô địch Italia mới đạt khoảng 7%, điều anh vẫn cần cải thiện.

Giống Messi ở kỹ thuật chân trái và khả năng sáng tạo

Điểm tương đồng dễ nhận ra nhất giữa Paz và Messi nằm ở cách sử dụng chân trái. Cả 2 đều thích nhận bóng bên cánh phải, sau đó ngoặt vào trung lộ để dứt điểm hoặc thực hiện đường chuyền quyết định.

Paz cũng có khả năng giữ bóng sát chân, đổi hướng nhanh và vượt qua đối thủ trong không gian hẹp. Thay vì chỉ dựa vào tốc độ, anh thường sử dụng những nhịp chạm ngắn, động tác giả và khả năng xoay người để thoát khỏi sự truy cản.

Một nét giống Messi khác là sự khó đoán trong các pha tấn công. Paz có thể tự mình đột phá, tung cú sút hoặc chuyền bóng cho đồng đội. Anh thường xuyên di chuyển giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ đối phương để tìm khoảng trống, thay vì cố định ở một vị trí.

Những phẩm chất ấy giúp Paz đảm nhiệm đồng thời vai trò tổ chức tấn công và ghi bàn trong hệ thống của HLV Cesc Fàbregas.

Khác biệt nằm ở thể hình và khả năng tranh chấp

Dù mang nhiều nét tương đồng với Messi, Paz sở hữu những lợi thế riêng. Với chiều cao 1,85 m, anh có thể dùng thể hình để che chắn bóng và tranh chấp với hậu vệ.

Tại Serie A, tiền vệ Argentina thắng 58 trong 100 pha tranh chấp, thực hiện 24 pha tắc bóng. Anh còn tích cực tham gia pressing, tìm cách giành lại quyền kiểm soát ngay khi Como mất bóng.

Trong chiến thắng 4-1 trước MU hồi tháng 10, Paz từng cướp bóng từ Carlos Baleba, dẫn bóng gần 25 m rồi ghi bàn. Tình huống này thể hiện khả năng kết hợp giữa tranh chấp, tốc độ và kỹ thuật cá nhân.

Fàbregas đang giúp Paz ngày càng toàn diện

Sự trưởng thành của Paz đã được thể hiện qua nhiều mùa giải. Tại Serie A 2024/25, anh ghi 6 bàn và có 8 kiến tạo. Sang mùa 2025/26, tiền vệ này nâng thành tích ghi bàn lên 12 pha lập công sau 35 lần ra sân.

Dưới sự dẫn dắt của Fàbregas, Paz được trao quyền tự do sáng tạo nhưng vẫn phải tuân thủ yêu cầu chiến thuật. Anh có thể chơi như một số 10, bó vào trong từ cánh phải hoặc di chuyển gần tiền đạo để tìm cơ hội dứt điểm.

Đáng kể, Paz còn có cơ hội học hỏi trực tiếp từ Messi ở đội tuyển Argentina. Trong chiến thắng 3-0 trước Benin ngày 6/10, chính Messi kiến tạo để đàn em ghi bàn bằng cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm.

Ở tuổi 22, Nico Paz chưa thể so sánh với Messi về đẳng cấp và kinh nghiệm. Tuy nhiên, khả năng rê bóng, tư duy sáng tạo cùng sự linh hoạt trong tấn công đang giúp anh trở thành một trong những tiền vệ trẻ đáng xem tại châu Âu.