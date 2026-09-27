Nick Walker tạo địa chấn tại Mr. Olympia 2026, lần đầu chinh phục ngôi vương danh giá nhất làng thể hình

Cuộc cạnh tranh năm nay quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu của thể hình thế giới. Derek Lunsford bước vào giải với tư cách đương kim vô địch và hướng đến mục tiêu tiếp tục bảo vệ ngôi vương. Trong khi đó, Andrew Jacked cũng được đánh giá cao sau một mùa giải nổi bật với những chiến thắng tại Romania Pro, Arnold Classic và Arnold Classic UK.

Nick Walker gây ấn tượng với thể hình tại chung kết Mr. Olympia 2026

Samson Dauda, nhà vô địch Mr. Olympia 2024, cũng trở lại với phong độ đáng chú ý sau khi giành chiến thắng tại Europa Pro ngày 13/9. Nick Walker có sự chuẩn bị ấn tượng khi giành chức vô địch Tampa Pro trước thềm Olympia, qua đó tạo đà cho màn tranh tài tại Las Vegas.

Trước ngày thi đấu, Hadi Choopan đã rút lui khỏi Mr. Olympia 2026. Vì vậy, cuộc đua đến danh hiệu Men’s Open tập trung vào nhóm ứng viên gồm Walker, Lunsford, Dauda và Andrew Jacked. Tại vòng chung kết, các vận động viên trải qua những phần thi bắt buộc và tạo dáng tự do trước khi ban giám khảo đưa ra quyết định cuối cùng.

Nick Walker nhận danh hiệu Mr. Olympia 2026 cùng khoản thưởng 600.000 USD

Kết quả chung cuộc Men’s Open Mr. Olympia 2026 lần lượt là Nick Walker ở vị trí số 1 với 600.000 USD tiền thưởng, Samson Dauda đứng thứ 2 và nhận 200.000 USD, Derek Lunsford xếp thứ 3 với 100.000 USD, Andrew Jacked cán đích thứ 4 với 40.000 USD và Tonio Burton đứng thứ 5 nhận 30.000 USD. Nhóm còn lại trong top 10 gồm Michal Krizo, Regan Grimes, Behrooz Tabani Abarghani, Brandon Curry và James Hollingshead.

Nick Walker vượt qua các đối thủ để lên đỉnh Mr. Olympia

Đây là chức vô địch Mr. Olympia đầu tiên trong sự nghiệp của Nick Walker. Sau nhiều lần góp mặt tại sân chơi lớn nhất của thể hình chuyên nghiệp, vận động viên người Mỹ cuối cùng đã chạm tay vào chiếc cúp Sandow. Walker cũng được trao danh hiệu People's Champion 2026 sau khi nhận được sự bình chọn từ người hâm mộ.

Nick Walker khép lại hành trình bằng chức vô địch Mr. Olympia đầu tiên

Chiến thắng tại Las Vegas đánh dấu cột mốc lớn trong hành trình của Nick Walker. Từ chức vô địch Tampa Pro hồi tháng 8 đến danh hiệu Mr. Olympia chỉ hơn một tháng sau, vận động viên người Mỹ đã khép lại mùa giải 2026 bằng thành tích cao nhất tại sân khấu danh giá nhất của thể hình thế giới.