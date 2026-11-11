Nicholas Hoult và SZA bất ngờ gia nhập 'dàn sao' lồng tiếng của thương hiệu hoạt hình đình đám

Ra mắt từ năm 2006, CoComelon là một trong những thương hiệu giải trí dành cho trẻ em có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Loạt phim biến những trải nghiệm đầu đời của trẻ nhỏ thành các bài hát và câu chuyện gần gũi, giúp các em học hỏi về tình bạn, cảm xúc, thói quen hằng ngày và những kỹ năng đầu tiên trong cuộc sống. Được phát triển với sự đồng hành của các chuyên gia giáo dục trẻ em, CoComelon hiện có mặt tại hơn 80 quốc gia, hỗ trợ hơn 20 ngôn ngữ và đạt trung bình hơn 4 tỷ lượt xem mỗi tháng trên YouTube.

Từ các series truyền hình, âm nhạc, sách và đồ chơi, thương hiệu nay chính thức mở ra chương mới với CoComelon: Phim điện ảnh, chuyến phiêu lưu màn ảnh rộng đầu tiên dành cho cả gia đình. Khác với những tập phim quen thuộc, phim mở ra cuộc phiêu lưu lớn nhất từ trước đến nay của cậu bé JJ. Trong ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo, cột mốc quan trọng của tuổi thơ, JJ bàng hoàng phát hiện chú gấu bông thân thiết Boba đã biến mất.

Cùng những người bạn Cody, CeCe và Nina, cậu bắt đầu hành trình tìm kiếm đầy kỳ thú, vô tình lạc vào một vùng đất phép thuật do Công chúa Harmony cai quản. Tuy vậy, nơi đây lại tồn tại một luật lệ kỳ lạ: Tuyệt đối không ai được cất tiếng hát. Trên hành trình ấy, JJ không chỉ tìm lại người bạn thân Boba mà còn học cách vượt qua nỗi sợ, mạnh dạn thể hiện bản thân và khám phá rằng, mọi chuyến phiêu lưu đều trở nên ý nghĩa hơn khi có bạn bè đồng hành.

Lần đầu tiên trên màn ảnh rộng, khán giả sẽ được bước vào một thế giới CoComelon khác lạ, với phần hình ảnh rực rỡ cùng 10 ca khúc hoàn toàn mới được sáng tác riêng cho bộ phim. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Kat Good. Trước khi trở thành đạo diễn, cô từng là họa sĩ storyboard của nhiều "bom tấn" hoạt hình DreamWorks như Kung Fu panda, Megamind và Penguins of Madagascar.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng ấn tượng. Diễn viên nhí Connor Esterson đảm nhận vai JJ. Chủ nhân giải Grammy - SZA lồng tiếng cho nhân vật Công chúa Harmony. Trong khi đó, "ngôi sao" Nicholas Hoult hóa thân thành chú gấu Boba.

Bên cạnh đó là Ike Barinholtz, sẽ đảm nhận vai Chicken Peels, cánh tay phải trung thành của Công chúa Harmony. Dàn diễn viên phụ cũng quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của làng hài Mỹ như Sarah Sherman và Ego Nwodim, Matthew Friend, Cristo Fernández...