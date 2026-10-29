Nichkhun lộ diện mạo khác lạ sau khi tăng cân

Thành viên nhóm nhạc 2PM Nichkhun là ca sĩ, diễn viên người Thái Lan hoạt động tại Hàn Quốc, nổi tiếng với ngoại hình điển trai và đường nét gương mặt thanh tú. Mới đây, nam nghệ sĩ thu hút sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo khác biệt, đồng thời tiết lộ việc thực hiện liệu trình nâng cơ để chăm sóc ngoại hình trước thềm concert của nhóm.

Cụ thể, trong video mới đây, Nichkhun chăm chú quan sát gương mặt mình trước khi bắt đầu ghi hình, đồng thời hỏi ý kiến Jun. K về diện mạo hiện tại. Đáp lại, Jun. K nhận xét gương mặt của đồng nghiệp đã trở nên thon gọn hơn đáng kể.

Nichkhun xuất hiện sau khi tăng cân.

Chứng kiến hành động liên tục soi gương của Nichkhun, Wooyoung tò mò hỏi lý do. Theo chia sẻ của Nichkhun, nam ca sĩ vừa thực hiện nâng cơ mặt và phương pháp này mang lại hiệu quả làm mát da. Nam ca sĩ cho biết anh cần chăm sóc ngoại hình để chuẩn bị cho concert sắp tới của 2PM, đồng thời mong muốn xuất hiện chỉn chu, đẹp hơn trước ống kính.

Đáng chú ý, Nichkhun thẳng thắn chia sẻ quan điểm về việc duy trì vẻ ngoài khi bước vào độ tuổi trung niên. Anh cho rằng làn da và gương mặt khó tránh khỏi tình trạng chảy xệ theo thời gian, vì vậy việc chăm sóc ngoại hình là điều cần thiết.

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt trong bối cảnh diện mạo của nam nghệ sĩ gần đây trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Nichkhun chia sẻ về quá trình chăm sóc da, kiểm soát cân nặng trước buổi diễn cùng 2PM.

Trước đó, Nichkhun từng gây chú ý khi xuất hiện trên kênh YouTube chính thức của 2PM với ngoại hình có phần đầy đặn hơn so với hình ảnh quen thuộc. Sự thay đổi này khiến một bộ phận khán giả bất ngờ, bởi nam ca sĩ vốn được yêu mến nhờ gương mặt điển trai và vẻ ngoài trẻ trung trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Sau đó, khi tham gia một chương trình truyền hình, Nichkhun cũng chia sẻ về nguyên nhân tăng cân và quá trình lấy lại vóc dáng. Nam nghệ sĩ cho biết đầu năm nay, lịch trình công việc không quá dày đặc nên anh có thời gian trở về nhà và tận hưởng những bữa ăn cùng gia đình. Khi nhận ra ngoại hình của bản thân thay đổi nhiều, anh cảm thấy sốc và bắt đầu chú trọng hơn đến việc kiểm soát cân nặng.

Nichkhun còn tiết lộ từng có chế độ ăn uống khắc nghiệt trước một concert tại Nhật Bản. Theo lời nam ca sĩ, trong 3 ngày, anh chỉ ăn tổng cộng 3 quả trứng. Chia sẻ này khiến khán giả bất ngờ trước áp lực duy trì vóc dáng của nghệ sĩ khi chuẩn bị biểu diễn trên sân khấu.

Từ câu chuyện tăng cân, điều chỉnh chế độ ăn đến việc thực hiện liệu trình chăm sóc da, Nichkhun cho thấy anh đang dành nhiều sự quan tâm cho ngoại hình trước những lịch trình quan trọng. Sự thay đổi của nam nghệ sĩ tiếp tục trở thành chủ đề được chú ý, nhất là khi 2PM chuẩn bị gặp lại người hâm mộ trong các buổi biểu diễn sắp tới.