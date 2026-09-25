Nichirin Việt Nam rút ngắn 94% thời gian kiểm kê nhờ giải pháp RFID của SATO

Rút ngắn 94% thời gian kiểm kê

Nichirin là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại ống và linh kiện ống phục vụ ngành ô tô, xe máy phủ sóng nhiều thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc. Tại Việt Nam, yêu cầu quản lý phụ tùng chính xác, nhanh chóng đặt ra bài toán cải thiện quy trình nhập, lưu trữ, kiểm kê và xuất kho.

Trước đây, các hoạt động kiểm kê hàng hóa của Nichirin Việt Nam chủ yếu được thực hiện thủ công. Công việc cần ít nhất 4 nhân sự và khoảng 8 giờ để hoàn thành, bên cạnh đó việc ghi chép bằng tay cũng tiềm ẩn nguy cơ sai lệch dữ liệu, lấy nhầm hoặc thiếu hàng, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát tồn kho.

Trước kia khi chưa áp dụng giải pháp RFID của SATO thì nhân viên Nichirin Việt Nam kiểm kho thủ công.

Để giải quyết bài toán này, Nichirin Việt Nam lựa chọn Giải pháp Quản lý Phụ tùng RFID của SATO với hệ thống gồm: nhãn RFID, máy in CL4NX Plus, máy quét cầm tay và phần mềm được tùy chỉnh bằng tiếng Việt và tiếng Nhật.

Trong quy trình mới, khi hàng được tiếp nhận, nhân viên có thể in và mã hóa nhãn RFID ngay bằng máy in CL4NX Plus. Thông tin sản phẩm được gắn với mã nhận diện, đồng thời vị trí lưu trữ được ghi nhận trên hệ thống. Do đó, khi kiểm kê hoặc lấy hàng, nhân viên sử dụng thiết bị cầm tay để thu thập dữ liệu, giảm phụ thuộc vào thao tác ghi chép thủ công.

Kết quả cho thấy thời gian kiểm kê được rút ngắn đáng kể, từ khoảng 8 giờ xuống còn 30 phút, tương đương giảm khoảng 94% thời gian thực hiện. Bên cạnh yếu tố năng suất, dữ liệu tồn kho cũng được cập nhật chính xác và trực quan hơn, hỗ trợ quá trình lấy hàng, xuất kho và kiểm soát phụ tùng.

“Việc áp dụng RFID giúp giảm thời gian kiểm kê và chuẩn bị báo cáo, đồng thời cải thiện độ chính xác của quy trình xuất kho và khả năng quan sát mức tồn kho, hệ thống cũng hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường thực hành 5S trong kho” - Ông Shota Nakamura - Giám đốc điều hành (Bộ phận kế toán Nichirin Việt Nam) cho hay.

Ông Shota Nakamura - Giám đốc điều hành (Bộ phận kế toán Nichirin Việt Nam) cho rằng khi áp dụng giải pháp RFID của SATO giúp giám sát và kiểm kê kho hàng nhanh hơn.

Từ trường hợp của Nichirin Việt Nam có thể thấy, RFID không chỉ là công cụ nhận diện sản phẩm mà còn có thể trở thành một mắt xích trong bài toán quản lý dữ liệu và truy xuất.

Từ nhận diện đến truy xuất hành trình sản phẩm

Trong các ngành sản xuất có chuỗi cung ứng nhiều tầng, đặc biệt là điện tử, một sản phẩm có thể được cấu thành từ hàng chục, hàng trăm hoặc hàng nghìn linh kiện và trải qua nhiều công đoạn. Khi phát sinh vấn đề chất lượng, doanh nghiệp cần nhanh chóng xác định sản phẩm nào bị ảnh hưởng, linh kiện đến từ lô nào, đã được sử dụng cho những sản phẩm nào và các sản phẩm đó đang ở đâu.

Vì vậy, việc truy xuất nguồn gốc không còn đơn thuần là việc “gắn một chiếc mã” lên sản phẩm, giá trị nằm ở dữ liệu phía sau mã nhận diện và khả năng kết nối dữ liệu trong suốt vòng đời sản phẩm.

Công nhân làm việc ở nhà máy Nichirin Việt Nam.

Theo cách tiếp cận của GS1, doanh nghiệp cần xác định các sự kiện truy xuất quan trọng (Critical Tracking Events - CTE) và những dữ liệu cần ghi nhận tại từng sự kiện (Key Data Elements - KDE). Các điểm này có thể trải dài từ tiếp nhận nguyên vật liệu, sản xuất, kiểm tra chất lượng, đóng gói, lưu kho đến vận chuyển và giao hàng.

Theo Công ty Giải pháp SATO Việt Nam, đây cũng là hướng tiếp cận khi xây dựng giải pháp truy xuất nguồn gốc: Việc kết hợp phần mềm, quản lý dữ liệu với các công nghệ nhận dạng tự động (Auto-ID) như Barcode, QR Code và RFID. Thay vì chỉ tập trung vào một thiết bị, giải pháp hướng tới việc kết nối dữ liệu tại những điểm quan trọng trong hành trình sản phẩm.

Mỗi công nghệ có thể đảm nhiệm một vai trò khác nhau, Barcode phù hợp với các thao tác nhận diện, xác minh bằng quét mã; QR Code thuận tiện cho việc truy cập thông tin; RFID có thể hỗ trợ nhận diện nhiều đối tượng nhanh hơn mà không nhất thiết phải quét từng mã theo đường ngắm trực tiếp.

Sato hướng dẫn nhân viên Nichirin sử dụng máy quét.

Vì vậy, bài toán không đơn giản là lựa chọn Barcode, QR Code hay RFID, mà là xác định tại từng công đoạn doanh nghiệp cần thu thập dữ liệu gì, ở mức độ nào và bằng phương thức nào.

Khi dữ liệu trở thành công cụ quản trị

Một hệ thống truy xuất nguồn gốc hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp trả lời những câu hỏi quan trọng: Linh kiện thuộc lô nào, đã được sử dụng trong sản phẩm nào, sản phẩm đã trải qua công đoạn nào, kết quả kiểm tra ra sao, đang được lưu kho hay đã giao cho khách hàng.

Theo SATO, việc xây dựng giải pháp truy xuất theo hướng đầu cuối (end-to-end) cần kết hợp giữa công nghệ nhận diện, phần mềm và dữ liệu. Khi các thông tin được liên kết, truy xuất không chỉ phục vụ xử lý sự cố mà còn trở thành nguồn dữ liệu hỗ trợ quản lý sản xuất, chất lượng, kho vận và chuỗi cung ứng.

Sato đào tạo tại kho Nichirin.

Từ một nhãn RFID được in và mã hóa tại thời điểm nhập kho đến dữ liệu được cập nhật trong quá trình lưu trữ, kiểm kê và xuất hàng, giá trị của công nghệ nằm ở khả năng biến những thông tin rời rạc thành một dòng dữ liệu có thể theo dõi.

Với Nichirin Việt Nam, hiệu quả rõ nhất được thể hiện qua việc rút ngắn thời gian kiểm kê từ 8 giờ xuống 30 phút. Ở phạm vi rộng hơn, cách tiếp cận này cho thấy khi công nghệ nhận diện được gắn với dữ liệu và quy trình, doanh nghiệp có thể chuyển từ quản lý thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu, tạo nền tảng cho khả năng truy xuất và kiểm soát toàn bộ hành trình của sản phẩm.

Tập đoàn SATO (TOKYO:6287) là đơn vị chuyên thiết kế và sản xuất phần cứng, nhãn mác và thẻ, đồng thời phát triển phần mềm để tích hợp với các sản phẩm của bên thứ ba dưới dạng các giải pháp nhận dạng tự động.

Các giải pháp này giúp tinh gọn quy trình làm việc, cho phép thu thập và trực quan hóa dữ liệu, góp phần xây dựng một thế giới kết nối với năng suất, an toàn, sự an tâm và tính bền vững. Bằng cách cung cấp danh tính số cho mọi đối tượng, SATO hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, sản xuất, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, vận tải & logistics vận hành trơn tru.

Được thành lập năm 1940, Tập đoàn SATO hiện diện tại 27 quốc gia với đội ngũ hơn 6.000 nhân viên. Trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2026, SATO đạt doanh thu 163.434 triệu Yên (1,085 tỷ USD*).

Thông tin chi tiết về SATO có thể được tìm thấy tại www.sato-global.com.

*Dựa trên tỷ giá hối đoái bình quân 1 USD = 150,67 JPY"