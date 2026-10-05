Nicaragua thông báo rút khỏi Nghị viện Trung Mỹ

Quyết định này được Bộ Ngoại giao Nicaragua truyền đạt qua văn bản gửi tới Ban chấp hành Parlacen vào ngày 3/10. Trong thông báo chính thức, phía Nicaragua khẳng định hành động đơn phương hủy bỏ "Hiệp ước Thành lập Nghị viện Trung Mỹ và các cơ quan chính trị khác" là nhằm "thực thi đầy đủ chủ quyền" và sẽ có "hiệu lực ngay lập tức".

Quyết định cũng đã được gửi tới Bộ Ngoại giao Guatemala, quốc gia lưu giữ hiệp ước, để thông báo tới các quốc gia thành viên khác.

Một góc thủ đô Managua, Nicaragua. Ảnh: visitcentroamerica

Động thái rút khỏi Parlacen diễn ra ngay sau khi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OEA) thông qua một nghị quyết vào ngày 2/10 yêu cầu Chính phủ Nicaragua khôi phục các quyền tự do công cộng, giải phóng các tù nhân chính trị và tổ chức các cuộc bầu cử tự do, công bằng. Toàn bộ các quốc gia thành viên Parlacen tham gia OEA đều bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này mà không có phiếu chống nào từ khu vực Trung Mỹ.

Bên cạnh đó, trong cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao của OEA, Cộng hòa Dominica tuyên bố sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Nicaragua chừng nào các điều kiện ảnh hưởng đến tự do và nguyên tắc dân chủ còn tiếp diễn. Về phía Parlacen, Chủ tịch cơ quan này là bà Karla Gutiérrez, nghị sĩ Guatemala, đã triệu tập cuộc họp bất thường của Ban chấp hành để đưa ra lập trường chính thức.

Parlacen được thành lập theo hiệp ước ký tại Guatemala vào ngày 2/10/1987 và bắt đầu hoạt động từ năm 1991 như một diễn đàn thảo luận và đại diện chính trị trong tiến trình liên kết Trung Mỹ. Tổ chức này bao gồm đại diện của Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama và Cộng hòa Dominica, trong khi Costa Rica là quốc gia duy nhất trong khu vực không tham gia.

Mỗi quốc gia thành viên đóng góp 20 nghị sĩ do dân bầu cùng các cựu tổng thống và cựu phó tổng thống đương nhiên trở thành thành viên lập pháp của cơ quan này. Dù vậy, các quyết định và nghị quyết của Parlacen không mang tính ràng buộc pháp lý. Trước Nicaragua, El Salvador cũng đã khởi động quy trình tách khỏi Parlacen từ năm 2025 sau khi Quốc hội nước này thông qua sửa đổi hiến pháp.

Trước đó, Nicaragua đã rút khỏi OEA vào năm 2023, rút khỏi Tòa án Công lý Trung Mỹ (CCJ) vào năm 2025, đồng thời tuyên bố rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc cũng như dừng tham gia một số tổ chức như Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (ACNUR).