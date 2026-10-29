NIC thúc đẩy kết nối Việt Nam-Hàn Quốc trong đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh AI và chuyển đổi số ngày càng quan trọng, chương trình hướng tới thúc đẩy kết nối đầu tư, mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: HNV)

Ngày 29/10, chương trình thuyết trình kêu gọi đầu tư (IR Pitching 2026) do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, phối hợp Văn phòng đại diện Cơ quan xúc tiến công nghiệp công nghệ thông tin quốc gia Hàn Quốc (NIPA) tại Hà Nội (KICC Hanoi) tổ chức.

Đây là một trong nhiều hoạt động thuộc khuôn khổ “Diễn đàn AI và Công nghệ số Việt Nam-Hàn Quốc 2026 (VN-KR AI Digital Forum) có sự tham dự của Tiến sĩ Kim Doo Yong, Phó Chủ tịch điều hành NIPA và ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC.

Chương trình được tổ chức nhằm giới thiệu các giải pháp công nghệ, mô hình kinh doanh tiềm năng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời thúc đẩy kết nối kinh doanh, xúc tiến thương mại, đầu tư và mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư và đối tác Việt Nam, Hàn Quốc và quốc tế.

Dịp này, các doanh nghiệp khởi nghiệp trình bày, giới thiệu giải pháp công nghệ và mô hình kinh doanh ứng dụng AI trước Hội đồng giám khảo, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác. Sau đó, Hội đồng giám khảo đánh giá, chấm điểm các đội tham gia và trao giải thưởng cho các đội có thành tích cao.

Ông Kim Min Seuk, Trưởng Văn phòng đại diện NIPA tại Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Như chia sẻ của ông Kim Min Seuk, Trưởng Văn phòng đại diện NIPA tại Việt Nam, sự kiện hôm nay là dịp để các công ty khởi nghiệp hai bên giới thiệu công nghệ, tầm nhìn kinh doanh và tìm kiếm đối tác cùng nhau phát triển, nhất là trong lĩnh vực AI.

Đáng chú ý, các startup có cơ hội được lựa chọn tham gia chương trình hỗ trợ làm việc tại văn phòng trụ sở NIPA tại Hàn Quốc trong năm 2027, tạo điều kiện tiếp cận hệ sinh thái công nghệ, mở rộng mạng lưới đối tác và tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh tại thị trường Hàn Quốc.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC khẳng định, chương trình IR Pitching 2026 được tổ chức nhằm cụ thể hóa tinh thần hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong lĩnh vực AI và công nghệ số, tạo cầu nối giữa các startup công nghệ với hệ sinh thái đầu tư và đổi mới sáng tạo của hai quốc gia.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC. (Ảnh: HNV)

Theo ông Thịnh, thông qua Chương trình IR Pitching 2026, NIC tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa startup với nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận nguồn lực phát triển và mở rộng thị trường. Đồng thời, NIC cũng phối hợp NIPA góp phần tăng cường hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong lĩnh vực AI, công nghệ số và đổi mới sáng tạo.

Chương trình tạo điều kiện để các startup kết nối với nhà đầu tư và đối tác tiềm năng, tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng thị trường; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, tập đoàn tiếp cận các giải pháp công nghệ mới, tìm kiếm đối tác giải quyết các bài toán thực tiễn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở. Đối với các nhà đầu tư và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, chương trình là cơ hội tiếp cận các startup tiềm năng, mở rộng mạng lưới và tìm kiếm cơ hội hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.

Tham gia IR Pitching 2026 có các startup đến từ Việt Nam và Hàn Quốc, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, trí tuệ nhân tạo, y tế, IoT, robotics, công nghệ môi trường và hạ tầng dữ liệu. Các startup giới thiệu những giải pháp công nghệ có định hướng ứng dụng trong thực tiễn và mở rộng thị trường. Đơn cử như: trong lĩnh vực giáo dục, có Hello Science Edu (Hàn Quốc) phát triển nền tảng học tập ứng dụng AI và dữ liệu học tập, hỗ trợ giáo viên nhận diện nhu cầu của học sinh và cung cấp chương trình học tập cá nhân hóa; BNV (Hàn Quốc) phát triển các giải pháp Agentic AI cho giáo dục và doanh nghiệp, tập trung vào học tập cá nhân hóa, trợ lý AI hỗ trợ lập trình và tự động hóa quy trình vận hành.

Chương trình tạo điều kiện để các startup tiếp cận hệ sinh thái công nghệ Hàn Quốc, mở rộng mạng lưới đối tác và tìm kiếm cơ hội phát triển tại thị trường quốc tế. (Ảnh: HNV)

Trong lĩnh vực IoT và Robotics, VEEP (Việt Nam) cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng theo mô hình EaaS, ứng dụng AIoT nhằm giảm chi phí năng lượng, giảm phát thải carbon và tăng khả năng sử dụng năng lượng tái tạo; V-Indoor Care (Việt Nam) phát triển công nghệ giám sát chất lượng không khí trong nhà theo thời gian thực, kết hợp mô phỏng và AI để tối ưu hệ thống điều hòa, nâng cao chất lượng môi trường và giảm tiêu thụ điện.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số và AI, AIZ (Việt Nam) cung cấp nền tảng trí tuệ doanh nghiệp, tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và ứng dụng AI nhằm hỗ trợ tự động hóa, nâng cao hiệu quả vận hành và ra quyết định.

Ba startup có bài thuyết trình được Hội đồng đánh giá cao nhất sẽ được Ban tổ chức trao phần quà và hỗ trợ miễn phí không gian làm việc tại trụ sở NIPA (Nurikkum Square R&D Tower, Seoul, Hàn Quốc) trong năm 2027. (Ảnh: HNV)

Trong lĩnh vực y tế, VICI Dentia (Việt Nam) phát triển nền tảng AI phân tích hình ảnh nha khoa, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán các bệnh lý và bất thường răng hàm mặt, đồng thời tự động hóa việc xây dựng bệnh án điện tử.

Trong lĩnh vực công nghệ môi trường, Nomo Green (Việt Nam) phát triển giải pháp giám sát và tối ưu chất lượng không khí trong nhà, kết hợp dữ liệu môi trường, mô phỏng và AI nhằm giảm ô nhiễm, duy trì tiện nghi và tiết kiệm năng lượng.

Trong lĩnh vực AI không gian, thị giác máy tính và cảm biến thông minh, Farmity (Hàn Quốc) phát triển các giải pháp Spatial AI, sử dụng radar mmWave và thị giác máy tính để nhận diện không gian, hành vi và phân tích môi trường 3D, hướng tới các ứng dụng trong y tế, công nghiệp, thiết bị bay không người lái và đô thị thông minh.

Trong lĩnh vực IoT, Smart Building và quản lý hạ tầng, EMCT (Hàn Quốc) phát triển nền tảng BDApp hỗ trợ giám sát và điều khiển từ xa các hệ thống trong tòa nhà như phòng cháy chữa cháy, thang máy và bãi đỗ xe, góp phần nâng cao an toàn và hiệu quả vận hành.

Trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu và hạ tầng dữ liệu doanh nghiệp, Altibase (Hàn Quốc) phát triển hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiệu năng cao với kiến trúc Hybrid DBMS, hỗ trợ lưu trữ, truy xuất và xử lý dữ liệu tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu theo thời gian thực trong nhiều lĩnh vực.