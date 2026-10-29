NIC kết nối 10 startup Việt Nam, Hàn Quốc với nhà đầu tư

Ngày 29/10, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, phối hợp với Văn phòng đại diện Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ thông tin Quốc gia Hàn Quốc (NIPA) tại Hà Nội tổ chức chương trình thuyết trình kêu gọi đầu tư (IR Pitching) trong khuôn khổ Diễn đàn AI và Công nghệ số Việt Nam, Hàn Quốc 2026. Chương trình quy tụ 10 startup của hai nước, giới thiệu các giải pháp công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhà đầu tư, doanh nghiệp. Các startup trình bày sản phẩm, giải pháp công nghệ và mô hình kinh doanh trước các nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác tiềm năng.

Kết nối đầu tư từ những giải pháp công nghệ thực tiễn

IR Pitching 2026 tạo không gian để startup Việt Nam và Hàn Quốc tiếp cận hệ sinh thái đầu tư, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Thông qua hoạt động thuyết trình, các doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu năng lực công nghệ, trao đổi về nhu cầu thị trường và tìm kiếm nguồn lực cho quá trình phát triển sản phẩm.

Với doanh nghiệp và tập đoàn, chương trình mở thêm cơ hội tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm giải pháp cho các bài toán vận hành và phát triển mô hình đổi mới sáng tạo mở. Các nhà đầu tư và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cũng có điều kiện mở rộng mạng lưới kết nối, tìm hiểu những doanh nghiệp tiềm năng tại hai thị trường.

IR Pitching 2026 tạo không gian để startup Việt Nam và Hàn Quốc tiếp cận hệ sinh thái đầu tư, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường

Danh sách tham gia cho thấy các startup tập trung vào nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, y tế, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), công nghệ môi trường đến quản lý tòa nhà và hạ tầng dữ liệu. Các giải pháp được giới thiệu chủ yếu phục vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ trong hoạt động doanh nghiệp và đời sống.

Trong lĩnh vực giáo dục, Hello Science Edu phát triển nền tảng học tập ứng dụng AI và dữ liệu học tập để hỗ trợ giáo viên nhận diện nhu cầu của học sinh, xây dựng chương trình học phù hợp với từng người. BNV cung cấp các giải pháp AI có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ theo mục tiêu được giao, phục vụ học tập cá nhân hóa, hỗ trợ lập trình và tự động hóa quy trình trong giáo dục, doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực năng lượng và môi trường, VEEP của Việt Nam cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng theo mô hình EaaS, tức cung cấp năng lượng như một dịch vụ, kết hợp AI và IoT để giảm chi phí sử dụng năng lượng, phát thải carbon và tăng khả năng khai thác năng lượng tái tạo.

Các startup Hàn Quốc giới thiệu giải pháp

V Indoor Care phát triển công nghệ giám sát chất lượng không khí trong nhà theo thời gian thực, kết hợp mô phỏng và AI để tối ưu hệ thống điều hòa. Nomo Green cũng tập trung vào chất lượng không khí trong nhà, sử dụng dữ liệu môi trường và công nghệ mô phỏng để hỗ trợ kiểm soát ô nhiễm, duy trì tiện nghi và tiết kiệm năng lượng.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số doanh nghiệp, AIZ cung cấp nền tảng trí tuệ doanh nghiệp, tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để hỗ trợ tự động hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả vận hành và phục vụ quá trình ra quyết định.

VICI Dentia phát triển nền tảng AI phân tích hình ảnh nha khoa, hỗ trợ bác sĩ nhận diện bệnh lý và những bất thường ở răng, hàm, mặt, đồng thời tự động hóa việc xây dựng bệnh án điện tử. Giải pháp cho thấy một hướng ứng dụng AI trong y tế, nơi công nghệ hỗ trợ xử lý dữ liệu và công việc chuyên môn của nhân viên y tế.

Các startup Hàn Quốc cũng giới thiệu giải pháp về cảm biến thông minh, quản lý hạ tầng và xử lý dữ liệu. Farmity phát triển công nghệ AI không gian, kết hợp radar sóng milimét và thị giác máy tính để nhận diện không gian, hành vi và phân tích môi trường ba chiều. Doanh nghiệp đặt giải pháp vào các lĩnh vực như y tế, công nghiệp, thiết bị bay không người lái và đô thị thông minh.

EMCT phát triển nền tảng BDApp phục vụ giám sát, điều khiển từ xa các hệ thống trong tòa nhà, gồm phòng cháy chữa cháy, thang máy và bãi đỗ xe. Trong khi đó, Altibase cung cấp hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiệu năng cao với kiến trúc Hybrid DBMS, kết hợp các phương thức xử lý dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ, truy xuất và xử lý thông tin tốc độ cao, kể cả theo thời gian thực.

10 startup tham gia IR Pitching 2026 Việt Nam và Hàn Quốc

Việt Nam:

- VEEP: Giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- V Indoor Care: Giám sát chất lượng không khí trong nhà.

- AIZ: Nền tảng trí tuệ doanh nghiệp.

- VICI Dentia: AI phân tích hình ảnh nha khoa.

- Nomo Green: Giám sát và tối ưu chất lượng không khí.

Hàn Quốc:

- Hello Science Edu: Nền tảng học tập ứng dụng AI.

- BNV: AI cho giáo dục và doanh nghiệp.

- Farmity: AI không gian và cảm biến thông minh.

- EMCT: Quản lý tòa nhà và hạ tầng.

- Altibase: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiệu năng cao.

Hỗ trợ startup tiếp cận hệ sinh thái công nghệ Hàn Quốc

Theo thông tin từ ban tổ chức, ba startup có phần thuyết trình được hội đồng đánh giá cao nhất sẽ nhận quà và được hỗ trợ miễn phí không gian làm việc tại trụ sở NIPA ở Nurikkum Square R&D Tower, Seoul, Hàn Quốc, trong năm 2027.

Chương trình hỗ trợ tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận hệ sinh thái công nghệ Hàn Quốc, mở rộng mạng lưới đối tác và tìm kiếm cơ hội phát triển tại thị trường quốc tế.

Hoạt động kết nối startup với nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác nước ngoài.

Thông qua IR Pitching 2026, NIC tiếp tục triển khai hoạt động kết nối startup với nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác nước ngoài. Sự phối hợp với NIPA cũng góp phần mở rộng hợp tác Việt Nam, Hàn Quốc trong lĩnh vực AI, công nghệ số và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, khả năng chuyển những cuộc gặp gỡ thành hợp đồng đầu tư, quan hệ thương mại và thị trường đầu ra vẫn cần được đánh giá qua kết quả triển khai sau chương trình. Với các startup công nghệ, cơ hội tiếp cận nhà đầu tư là điều kiện ban đầu; năng lực hoàn thiện sản phẩm, chứng minh hiệu quả ứng dụng và đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng mới quyết định khả năng phát triển lâu dài.