Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo

"Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” được chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội đặt ra, với yếu tố cốt lõi hàng đầu là kỷ cương.

Theo tôi, điều đó cũng đặt mục tiêu quan tâm hàng đầu là tu bồi giới hạnh của người xuất gia trang nghiêm trong giai đoạn mới của xã hội hiện đại.

Sống trong bối cảnh mà toàn xã hội đang bước vào “xã hội số” như hiện nay, người xuất gia càng phải cố gắng, đặc biệt là chư Ni phải không xa rời sơ tâm ban đầu, gắn với đời sống nội viện, quy củ thiền môn, nghiêm mật hành trì để không bị “hòa tan” vào xã hội bùng nổ về thông tin, số hóa toàn cầu.

Chính vì thế, tôi mong nhiệm kỳ tới, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, chư vị Ni trưởng lãnh đạo Ni giới quan tâm hơn nữa đến chư Ni trẻ trong việc quan sát, hỗ trợ, tiếp tục tổ chức các khóa bồi dưỡng về Giới luật, quy củ thiền môn để chư Ni trẻ có điều kiện tiếp nhận, tu bồi các giá trị quý báu của Đức Phật dạy cho người xuất gia bên cạnh việc nghiêm mật hành trì trong đời sống tu tập, thừa hành Phật sự và phụng sự xã hội.

Tôi mong lãnh đạo Ni giới quan tâm hơn nữa đến chư Ni trẻ trong việc quan sát, hỗ trợ, tiếp tục tổ chức các khóa bồi dưỡng về Giới luật, quy củ thiền môn để chư Ni trẻ có điều kiện tiếp nhận, tu bồi các giá trị quý báu của Đức Phật dạy cho người xuất gia.

Đại hội X GHPGVN cũng đặt mục tiêu thông qua việc tu chỉnh Hiến chương lần thứ VIII, tôi tin tưởng chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội tập trung vào những nội dung tu chỉnh để tăng cường quản lý Tăng Ni, tự viện; đảm bảo phù hợp với lợi ích chính đáng của Tăng Ni, tự viện và phù hợp thực tiễn sự phát triển của GHPGVN và xã hội trong giai đoạn mới.

Dịp tổ chức Đại hội X GHPGVN cũng đánh dấu một chặng đường phát triển 45 năm của GHPGVN, tôi kỳ vọng vào chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội sẽ đề ra những chương trình hành động của nhiệm kỳ mới đặc biệt quan tâm về vấn đề đổi mới, phát triển Giáo hội nhưng cũng phải bảo đảm sự ổn định sinh hoạt của Tăng Ni, tự viện.